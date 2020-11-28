Нет никаких предпосылок для срочного локдауна, - Арахамия
В Украине хватает койко-мест, и пока нет никаких предпосылок для немедленного введения локдауну.
Об этом председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам после совещания лидеров фракций и групп с руководством Верховной Рады и Премьер-министром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Что касается локдауна: господин Шмыгаль сообщил, что есть расчеты эпидемиологов о том, что чтобы локдаун работал, нужно время от 15 дней минимум до 3 недель, чтобы был ощутимый эффект по снижению (заболеваемости. - Ред.). Но по состоянию на сейчас у нас достаточно койко-мест, и нет сейчас никаких предпосылок для немедленного введения локдауна", - сказал Арахамия.
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По его словам, парламент будет знать о локдауне за неделю до его введения.
"И как только будут такие предпосылки - мы будем знать, и будет семь дней для того, чтобы подготовиться, и все необходимые законодательные инициативы в том числе", - пообещал Арахамия.
Политик добавил, что на следующей неделе депутаты заслушают доклад правительства о том, каким образом сработал карантин выходного дня.
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"Будем делать ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало - будем корректировать", - добавил Арахамия.
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https://censor.net/ru/news/3233838/takogo_za_svoyu_jizn_esche_ne_videl_vrach_jitomirskoyi_kovidnoyi_bolnitsy_rasskazal_o_sortirovke_bolnyh/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75145095
Арахамия: В Украине хватает койко-мест
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Не знаю какое слово здесь подобрать, чтобы охарактеризовать Арахамию...
Короче, Арахамия, поинтересуйся, а хватает ли профильных врачей и медсестр для обслуживания больных на этих койко-местах?
И нолик тьі, "знаток" забьіл дописать. Ето стартовая ЗП, а средняя рядового состава 10000,0 грн.
Так что кури бамбук, ботик
20 или 200 в сутки. Арахамия то реанимационной палатой наверняка обеспечен.
Они думали когда выбирали это чмо?
Знаете сколько молодых ученых уезжают из страны? А какая зарплата? А торговц на рядах.. А хай там не сидит... А вот и не сидят а уезжают... А мы задыхаеМся и не важно на какой стороне... Мина не выбирает кому упасть на голову... . я давно правда Общалась с одним хирургом.. С америки украинского происхождения.. Так у него свой остров..
А у нас хирурги инсульт зарабатывают.. Да они взяточн ки.. А зарплата 9000гр..это нормально? Они пашут.. Покупают инструменты за 500дол..травматологи.. Блин.. У них семьи.. А учиться?
Да и население надо обучать подготовки медицинской пОмощи...
А то понавыбмрали идиотов безмозглых и чо то хотят...
Оно настолько тупое и ограниченное, что даже не в состоянии понять зачем нужно вводить локдаун.
https://censor.net/ru/video_news/3233838/takogo_za_svoyu_jizn_esche_ne_videl_vrach_jitomirskoyi_kovidnoyi_bolnitsy_rasskazal_o_sortirovke_bolnyh
Не пора ли, комрадьі, сменить вектор направленности сил упомянутьіх МЕМов?