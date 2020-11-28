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Новости Коронавирус и карантин
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Нет никаких предпосылок для срочного локдауна, - Арахамия

Нет никаких предпосылок для срочного локдауна, - Арахамия

В Украине хватает койко-мест, и пока нет никаких предпосылок для немедленного введения локдауну.

Об этом председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам после совещания лидеров фракций и групп с руководством Верховной Рады и Премьер-министром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается локдауна: господин Шмыгаль сообщил, что есть расчеты эпидемиологов о том, что чтобы локдаун работал, нужно время от 15 дней минимум до 3 недель, чтобы был ощутимый эффект по снижению (заболеваемости. - Ред.). Но по состоянию на сейчас у нас достаточно койко-мест, и нет сейчас никаких предпосылок для немедленного введения локдауна", - сказал Арахамия.

Читайте на Цензор.НЕТ: По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем

По его словам, парламент будет знать о локдауне за неделю до его введения.

"И как только будут такие предпосылки - мы будем знать, и будет семь дней для того, чтобы подготовиться, и все необходимые законодательные инициативы в том числе", - пообещал Арахамия.

Политик добавил, что на следующей неделе депутаты заслушают доклад правительства о том, каким образом сработал карантин выходного дня.

Также на Цензор.НЕТ: 2 миллиона украинцев могут получить 8 тыс. грн компенсации из-за локдауна, - Арахамия

"Будем делать ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало - будем корректировать", - добавил Арахамия.

Автор: 

карантин (16729) Арахамия Давид (988) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+12
Арахамия, по твоему борьба с коронавирусом заключается в создании койко-мест или в уменьшении количества заболевших?

Арахамия: В Украине хватает койко-мест

--------------------------------------------------------------------
Не знаю какое слово здесь подобрать, чтобы охарактеризовать Арахамию...
Короче, Арахамия, поинтересуйся, а хватает ли профильных врачей и медсестр для обслуживания больных на этих койко-местах?
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28.11.2020 15:07
+10
классика думания одним днем, количество выявленных сегодня - это верхушка айсберга заразившихся две недели назад
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28.11.2020 15:00
+6
пыхнул ?
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28.11.2020 15:07
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Правила форума Совет форумчан
классика думания одним днем, количество выявленных сегодня - это верхушка айсберга заразившихся две недели назад
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28.11.2020 15:00 Ответить
В цей трагічний день для мільойнів українців цей Арахамій немов знущається з нації. Це стане повторним геноцидом проти нас через багато років. Зараз, коли всі сусіди як мінімум перевели учнів на дистанційне навчнання, обмежили пересування людям похилого віку, виділивши соціальних працівників, кошти для їх піклування, ці лише знущаються над померлими.

https://censor.net/ru/news/3233838/takogo_za_svoyu_jizn_esche_ne_videl_vrach_jitomirskoyi_kovidnoyi_bolnitsy_rasskazal_o_sortirovke_bolnyh/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75145095
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28.11.2020 17:18 Ответить
Нет никаких предпосылок для срочного локдауна, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9987
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28.11.2020 15:00 Ответить
Арахамия, по твоему борьба с коронавирусом заключается в создании койко-мест или в уменьшении количества заболевших?

Арахамия: В Украине хватает койко-мест

--------------------------------------------------------------------
Не знаю какое слово здесь подобрать, чтобы охарактеризовать Арахамию...
Короче, Арахамия, поинтересуйся, а хватает ли профильных врачей и медсестр для обслуживания больных на этих койко-местах?
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28.11.2020 15:07 Ответить
А почему не хватит? Все "ковидные" койко-места перепрофилированые отделения обычных больниц. Там же был персонал? Просто платить надо з/п а не подаяние
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28.11.2020 15:31 Ответить
Не, перепрофилирование давно уже закончилось. Сейчас вовсю пытаются полуразвалившиеся корпуса больниц, которые уже деревьями проросли, слегка подшаманить, подмарафетить и выдать за ковидные больницы. Бабла на этом уже срубили - немеряно. Но вот кто там работать будет - непонятно. Ходят слухи, что в Раде рассматривают возможность частичной военной мобилизации всех, у кого есть медицинское образование. И кинуть этих мобилизованных на амбразуру, причем за армейскую зарплату. Т.е рядовой медбрат будет получать 700грн. в месяц на руки, а если не согласен, и сбежать хочет, то ему светит статья и тюрьма за дезертирство.
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28.11.2020 15:43 Ответить
"умник" тьі в курсе, что "мобилизованньій" будет работать в своей воинской части и назьіваться она будет "Військовий шпиталь міста..., в/ч №...", а не в какой-либо цивільной больнице?
И нолик тьі, "знаток" забьіл дописать. Ето стартовая ЗП, а средняя рядового состава 10000,0 грн.
Так что кури бамбук, ботик
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28.11.2020 16:22 Ответить
Вот эти развалины, которые подмарафетили, и будут называться "Військовий шпиталь міста..., в/ч №...", я что, спорю? Ясный пень, что никакой главврач больницы не станет брать на себя ответственность за действия "военных медиков" и на пушечный выстрел не подпустит их к своей больнице, как бы тяжело ему не было. А про среднюю и не среднюю зарплату, это ты сам заливаешь, ты кажется попутал с зарплатой контрактников. Сколько, говоришь получает солдат-срочник в учебке? 10 штук гривен? Ну-ну.
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28.11.2020 19:08 Ответить
Иди-ка тьі в спам, дурашка
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28.11.2020 21:35 Ответить
пыхнул ?
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28.11.2020 15:07 Ответить
Похоже Арахамии без разницы сколько умирает украинцев от ковид19...
20 или 200 в сутки. Арахамия то реанимационной палатой наверняка обеспечен.
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28.11.2020 15:08 Ответить
А зачем ему реанимационная палата? Переливание плазмы крови переболевших ковидом пациентов позволяет поднять на ноги любого за неделю, без всяких реанимационных. Вопрос только в том, что чтобы вылечить одного, требуется кровь двух десятков, но ведь тебе не жалко своей крови для Арахамии? Вас много, а он один...
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28.11.2020 15:45 Ответить
Обратите внимание на ленту новостей последних недель. У зебилов каждый день новый идиот вещает о какой-то лютой ереси. Складывается впечатление, что у преЗЕрвативов недельный сценарий на завления. Не удивлюсь если это специально сделано с целью снять с повестки дня в сми зашквар с короновирусом по стране
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28.11.2020 15:22 Ответить
...эй, Черножопия, не пора ли тебе валить домой в родную Обхезию?
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28.11.2020 15:23 Ответить
А зачем ему думать об этом украинцам?
Они думали когда выбирали это чмо?
Знаете сколько молодых ученых уезжают из страны? А какая зарплата? А торговц на рядах.. А хай там не сидит... А вот и не сидят а уезжают... А мы задыхаеМся и не важно на какой стороне... Мина не выбирает кому упасть на голову... . я давно правда Общалась с одним хирургом.. С америки украинского происхождения.. Так у него свой остров..
А у нас хирурги инсульт зарабатывают.. Да они взяточн ки.. А зарплата 9000гр..это нормально? Они пашут.. Покупают инструменты за 500дол..травматологи.. Блин.. У них семьи.. А учиться?
Да и население надо обучать подготовки медицинской пОмощи...
А то понавыбмрали идиотов безмозглых и чо то хотят...
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28.11.2020 15:33 Ответить
Они по ходу - все там инопланетяне..
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28.11.2020 15:40 Ответить
Дегенерат самый настоящий.
Оно настолько тупое и ограниченное, что даже не в состоянии понять зачем нужно вводить локдаун.
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28.11.2020 16:00 Ответить
судя по тому, какими обширными знаниями обладает этот небритый человек - он минимум акушер-гинеколог широкого профиля - и руки в тепле, и при деньгах...
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28.11.2020 16:07 Ответить
Шо єта жаба курит:
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28.11.2020 16:34 Ответить
Величайший (после зе) в галактике специалист
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28.11.2020 16:35 Ответить
У пятухов запоребриковых нет никаких предпосылок для срочной борьбы с эпидемией, кто бы сомневался.
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28.11.2020 16:37 Ответить
Зю навмисно не вводять локдаун , щоб як можна більше померло людей .
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28.11.2020 16:58 Ответить
Арахамия. если ты читать умеешь, то спустись с пальмы и почитай вот это:
https://censor.net/ru/video_news/3233838/takogo_za_svoyu_jizn_esche_ne_videl_vrach_jitomirskoyi_kovidnoyi_bolnitsy_rasskazal_o_sortirovke_bolnyh
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28.11.2020 17:12 Ответить
Локдаун введут тогда, когда начнутся массовые выступления. Бежать Зеленскому некуда. Потому то что было при Януковиче покажется милой сказкой в рождественскую ночь. На этот хаос попрет россия. Ну а дальше, как Байден ляжет. (с)
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28.11.2020 18:43 Ответить
у тебя, чмо, все прекрасно. послушай падло врача, чуть выше
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28.11.2020 19:20 Ответить
Куле, тебе чмо небритое, каждый день тест делают, а так конечно, на куй он нужен...
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28.11.2020 19:22 Ответить
Все хорошо прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключеньем пустяка. Тут ерунда, пустое дело.. ну мрут по двести , чи не дело. Шестнадцать тысяч в день к врачу, ну ведь не 30, я "шучу"
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28.11.2020 19:51 Ответить
Надо полагать что МЕМьі "если не знаешь что делать, отмудохай Шухрича" или " А давайте отмудохаем Шухрича в назидание для" уже не актуальньі!?

Не пора ли, комрадьі, сменить вектор направленности сил упомянутьіх МЕМов?
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29.11.2020 16:58 Ответить
Еще один Швондер...
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01.12.2020 11:40 Ответить
 
 