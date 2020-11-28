Нет никаких предпосылок для срочного локдауна, - Арахамия

В Украине хватает койко-мест, и пока нет никаких предпосылок для немедленного введения локдауну.

Об этом председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам после совещания лидеров фракций и групп с руководством Верховной Рады и Премьер-министром, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается локдауна: господин Шмыгаль сообщил, что есть расчеты эпидемиологов о том, что чтобы локдаун работал, нужно время от 15 дней минимум до 3 недель, чтобы был ощутимый эффект по снижению (заболеваемости. - Ред.). Но по состоянию на сейчас у нас достаточно койко-мест, и нет сейчас никаких предпосылок для немедленного введения локдауна", - сказал Арахамия.

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По его словам, парламент будет знать о локдауне за неделю до его введения.

"И как только будут такие предпосылки - мы будем знать, и будет семь дней для того, чтобы подготовиться, и все необходимые законодательные инициативы в том числе", - пообещал Арахамия.

Политик добавил, что на следующей неделе депутаты заслушают доклад правительства о том, каким образом сработал карантин выходного дня.

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"Будем делать ретроспективный анализ этой инициативы. Если не сработало - будем корректировать", - добавил Арахамия.