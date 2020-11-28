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Новини Коронавірус і карантин
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Немає жодних передумов для термінового локдауну, - Арахамія

Немає жодних передумов для термінового локдауну, - Арахамія

В Україні вистачає ліжко-місць, і поки немає жодних передумов для негайного введення локдауну.

Про це голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам після наради лідерів фракцій і груп з керівництвом Верховної Ради та прем'єр-міністром, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо локдауну - пан Шмигаль повідомив, що є розрахунки епідеміологів стосовно того, що аби локдаун працював, потрібно часу від 15 днів мінімум до 3 тижнів, щоб був відчутний ефект зі зниження (захворюваності. - Ред.). Але станом на зараз у нас достатньо койко-місць, і немає зараз жодних передумов для негайного введення локдауну. Ще раз ми почули гарантії, що парламент буде знати про потенційну дату локдауну за 7 днів до того, як його будуть вводити. І як тільки будуть такі передумови – то ми будемо знати, і буде сім днів для того, щоб підготуватись, і всі необхідні законодавчі ініціативи у тому числі", - сказав Арахамія.

Також читайте: 2 мільйони українців можуть отримати 8 тис. грн компенсації через локдаун, - Арахамія

Водночас від відзначив, що передумови для введення повного локдауну - насамперед – це койко-місця і темпи розповсюдження хвороби.

За словами Арахамії, наступного тижня депутати заслухають доповідь уряду щодо того, яким чином спрацював карантин вихідного дня. "Будемо робити ретроспективний аналіз цієї ініціативи. Якщо не спрацювало – будемо корегувати", - уточнив парламентарій.

карантин (18172) Арахамія Давид (1103) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+12
Арахамия, по твоему борьба с коронавирусом заключается в создании койко-мест или в уменьшении количества заболевших?

Арахамия: В Украине хватает койко-мест

--------------------------------------------------------------------
Не знаю какое слово здесь подобрать, чтобы охарактеризовать Арахамию...
Короче, Арахамия, поинтересуйся, а хватает ли профильных врачей и медсестр для обслуживания больных на этих койко-местах?
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28.11.2020 15:07
+10
классика думания одним днем, количество выявленных сегодня - это верхушка айсберга заразившихся две недели назад
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28.11.2020 15:00
+6
пыхнул ?
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28.11.2020 15:07
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классика думания одним днем, количество выявленных сегодня - это верхушка айсберга заразившихся две недели назад
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28.11.2020 15:00 Відповісти
В цей трагічний день для мільойнів українців цей Арахамій немов знущається з нації. Це стане повторним геноцидом проти нас через багато років. Зараз, коли всі сусіди як мінімум перевели учнів на дистанційне навчнання, обмежили пересування людям похилого віку, виділивши соціальних працівників, кошти для їх піклування, ці лише знущаються над померлими.

https://censor.net/ru/news/3233838/takogo_za_svoyu_jizn_esche_ne_videl_vrach_jitomirskoyi_kovidnoyi_bolnitsy_rasskazal_o_sortirovke_bolnyh/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75145095
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28.11.2020 17:18 Відповісти
Нет никаких предпосылок для срочного локдауна, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9987
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28.11.2020 15:00 Відповісти
Арахамия, по твоему борьба с коронавирусом заключается в создании койко-мест или в уменьшении количества заболевших?

Арахамия: В Украине хватает койко-мест

--------------------------------------------------------------------
Не знаю какое слово здесь подобрать, чтобы охарактеризовать Арахамию...
Короче, Арахамия, поинтересуйся, а хватает ли профильных врачей и медсестр для обслуживания больных на этих койко-местах?
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28.11.2020 15:07 Відповісти
А почему не хватит? Все "ковидные" койко-места перепрофилированые отделения обычных больниц. Там же был персонал? Просто платить надо з/п а не подаяние
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28.11.2020 15:31 Відповісти
Не, перепрофилирование давно уже закончилось. Сейчас вовсю пытаются полуразвалившиеся корпуса больниц, которые уже деревьями проросли, слегка подшаманить, подмарафетить и выдать за ковидные больницы. Бабла на этом уже срубили - немеряно. Но вот кто там работать будет - непонятно. Ходят слухи, что в Раде рассматривают возможность частичной военной мобилизации всех, у кого есть медицинское образование. И кинуть этих мобилизованных на амбразуру, причем за армейскую зарплату. Т.е рядовой медбрат будет получать 700грн. в месяц на руки, а если не согласен, и сбежать хочет, то ему светит статья и тюрьма за дезертирство.
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28.11.2020 15:43 Відповісти
"умник" тьі в курсе, что "мобилизованньій" будет работать в своей воинской части и назьіваться она будет "Військовий шпиталь міста..., в/ч №...", а не в какой-либо цивільной больнице?
И нолик тьі, "знаток" забьіл дописать. Ето стартовая ЗП, а средняя рядового состава 10000,0 грн.
Так что кури бамбук, ботик
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28.11.2020 16:22 Відповісти
Вот эти развалины, которые подмарафетили, и будут называться "Військовий шпиталь міста..., в/ч №...", я что, спорю? Ясный пень, что никакой главврач больницы не станет брать на себя ответственность за действия "военных медиков" и на пушечный выстрел не подпустит их к своей больнице, как бы тяжело ему не было. А про среднюю и не среднюю зарплату, это ты сам заливаешь, ты кажется попутал с зарплатой контрактников. Сколько, говоришь получает солдат-срочник в учебке? 10 штук гривен? Ну-ну.
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28.11.2020 19:08 Відповісти
Иди-ка тьі в спам, дурашка
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28.11.2020 21:35 Відповісти
пыхнул ?
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28.11.2020 15:07 Відповісти
Похоже Арахамии без разницы сколько умирает украинцев от ковид19...
20 или 200 в сутки. Арахамия то реанимационной палатой наверняка обеспечен.
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28.11.2020 15:08 Відповісти
А зачем ему реанимационная палата? Переливание плазмы крови переболевших ковидом пациентов позволяет поднять на ноги любого за неделю, без всяких реанимационных. Вопрос только в том, что чтобы вылечить одного, требуется кровь двух десятков, но ведь тебе не жалко своей крови для Арахамии? Вас много, а он один...
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28.11.2020 15:45 Відповісти
Обратите внимание на ленту новостей последних недель. У зебилов каждый день новый идиот вещает о какой-то лютой ереси. Складывается впечатление, что у преЗЕрвативов недельный сценарий на завления. Не удивлюсь если это специально сделано с целью снять с повестки дня в сми зашквар с короновирусом по стране
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28.11.2020 15:22 Відповісти
...эй, Черножопия, не пора ли тебе валить домой в родную Обхезию?
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28.11.2020 15:23 Відповісти
А зачем ему думать об этом украинцам?
Они думали когда выбирали это чмо?
Знаете сколько молодых ученых уезжают из страны? А какая зарплата? А торговц на рядах.. А хай там не сидит... А вот и не сидят а уезжают... А мы задыхаеМся и не важно на какой стороне... Мина не выбирает кому упасть на голову... . я давно правда Общалась с одним хирургом.. С америки украинского происхождения.. Так у него свой остров..
А у нас хирурги инсульт зарабатывают.. Да они взяточн ки.. А зарплата 9000гр..это нормально? Они пашут.. Покупают инструменты за 500дол..травматологи.. Блин.. У них семьи.. А учиться?
Да и население надо обучать подготовки медицинской пОмощи...
А то понавыбмрали идиотов безмозглых и чо то хотят...
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28.11.2020 15:33 Відповісти
Они по ходу - все там инопланетяне..
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28.11.2020 15:40 Відповісти
Дегенерат самый настоящий.
Оно настолько тупое и ограниченное, что даже не в состоянии понять зачем нужно вводить локдаун.
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28.11.2020 16:00 Відповісти
судя по тому, какими обширными знаниями обладает этот небритый человек - он минимум акушер-гинеколог широкого профиля - и руки в тепле, и при деньгах...
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28.11.2020 16:07 Відповісти
Шо єта жаба курит:
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28.11.2020 16:34 Відповісти
Величайший (после зе) в галактике специалист
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28.11.2020 16:35 Відповісти
У пятухов запоребриковых нет никаких предпосылок для срочной борьбы с эпидемией, кто бы сомневался.
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28.11.2020 16:37 Відповісти
Зю навмисно не вводять локдаун , щоб як можна більше померло людей .
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28.11.2020 16:58 Відповісти
Арахамия. если ты читать умеешь, то спустись с пальмы и почитай вот это:
https://censor.net/ru/video_news/3233838/takogo_za_svoyu_jizn_esche_ne_videl_vrach_jitomirskoyi_kovidnoyi_bolnitsy_rasskazal_o_sortirovke_bolnyh
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28.11.2020 17:12 Відповісти
Локдаун введут тогда, когда начнутся массовые выступления. Бежать Зеленскому некуда. Потому то что было при Януковиче покажется милой сказкой в рождественскую ночь. На этот хаос попрет россия. Ну а дальше, как Байден ляжет. (с)
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28.11.2020 18:43 Відповісти
у тебя, чмо, все прекрасно. послушай падло врача, чуть выше
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28.11.2020 19:20 Відповісти
Куле, тебе чмо небритое, каждый день тест делают, а так конечно, на куй он нужен...
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28.11.2020 19:22 Відповісти
Все хорошо прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключеньем пустяка. Тут ерунда, пустое дело.. ну мрут по двести , чи не дело. Шестнадцать тысяч в день к врачу, ну ведь не 30, я "шучу"
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28.11.2020 19:51 Відповісти
Надо полагать что МЕМьі "если не знаешь что делать, отмудохай Шухрича" или " А давайте отмудохаем Шухрича в назидание для" уже не актуальньі!?

Не пора ли, комрадьі, сменить вектор направленности сил упомянутьіх МЕМов?
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29.11.2020 16:58 Відповісти
Еще один Швондер...
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01.12.2020 11:40 Відповісти
 
 