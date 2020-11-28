Немає жодних передумов для термінового локдауну, - Арахамія

В Україні вистачає ліжко-місць, і поки немає жодних передумов для негайного введення локдауну.

Про це голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам після наради лідерів фракцій і груп з керівництвом Верховної Ради та прем'єр-міністром, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо локдауну - пан Шмигаль повідомив, що є розрахунки епідеміологів стосовно того, що аби локдаун працював, потрібно часу від 15 днів мінімум до 3 тижнів, щоб був відчутний ефект зі зниження (захворюваності. - Ред.). Але станом на зараз у нас достатньо койко-місць, і немає зараз жодних передумов для негайного введення локдауну. Ще раз ми почули гарантії, що парламент буде знати про потенційну дату локдауну за 7 днів до того, як його будуть вводити. І як тільки будуть такі передумови – то ми будемо знати, і буде сім днів для того, щоб підготуватись, і всі необхідні законодавчі ініціативи у тому числі", - сказав Арахамія.

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Водночас від відзначив, що передумови для введення повного локдауну - насамперед – це койко-місця і темпи розповсюдження хвороби.

За словами Арахамії, наступного тижня депутати заслухають доповідь уряду щодо того, яким чином спрацював карантин вихідного дня. "Будемо робити ретроспективний аналіз цієї ініціативи. Якщо не спрацювало – будемо корегувати", - уточнив парламентарій.