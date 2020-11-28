Немає жодних передумов для термінового локдауну, - Арахамія
В Україні вистачає ліжко-місць, і поки немає жодних передумов для негайного введення локдауну.
Про це голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам після наради лідерів фракцій і груп з керівництвом Верховної Ради та прем'єр-міністром, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Щодо локдауну - пан Шмигаль повідомив, що є розрахунки епідеміологів стосовно того, що аби локдаун працював, потрібно часу від 15 днів мінімум до 3 тижнів, щоб був відчутний ефект зі зниження (захворюваності. - Ред.). Але станом на зараз у нас достатньо койко-місць, і немає зараз жодних передумов для негайного введення локдауну. Ще раз ми почули гарантії, що парламент буде знати про потенційну дату локдауну за 7 днів до того, як його будуть вводити. І як тільки будуть такі передумови – то ми будемо знати, і буде сім днів для того, щоб підготуватись, і всі необхідні законодавчі ініціативи у тому числі", - сказав Арахамія.
Водночас від відзначив, що передумови для введення повного локдауну - насамперед – це койко-місця і темпи розповсюдження хвороби.
За словами Арахамії, наступного тижня депутати заслухають доповідь уряду щодо того, яким чином спрацював карантин вихідного дня. "Будемо робити ретроспективний аналіз цієї ініціативи. Якщо не спрацювало – будемо корегувати", - уточнив парламентарій.
Будь ласка, зачекайте...
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https://censor.net/ru/news/3233838/takogo_za_svoyu_jizn_esche_ne_videl_vrach_jitomirskoyi_kovidnoyi_bolnitsy_rasskazal_o_sortirovke_bolnyh/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75145095
Арахамия: В Украине хватает койко-мест
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Не знаю какое слово здесь подобрать, чтобы охарактеризовать Арахамию...
Короче, Арахамия, поинтересуйся, а хватает ли профильных врачей и медсестр для обслуживания больных на этих койко-местах?
И нолик тьі, "знаток" забьіл дописать. Ето стартовая ЗП, а средняя рядового состава 10000,0 грн.
Так что кури бамбук, ботик
20 или 200 в сутки. Арахамия то реанимационной палатой наверняка обеспечен.
Они думали когда выбирали это чмо?
Знаете сколько молодых ученых уезжают из страны? А какая зарплата? А торговц на рядах.. А хай там не сидит... А вот и не сидят а уезжают... А мы задыхаеМся и не важно на какой стороне... Мина не выбирает кому упасть на голову... . я давно правда Общалась с одним хирургом.. С америки украинского происхождения.. Так у него свой остров..
А у нас хирурги инсульт зарабатывают.. Да они взяточн ки.. А зарплата 9000гр..это нормально? Они пашут.. Покупают инструменты за 500дол..травматологи.. Блин.. У них семьи.. А учиться?
Да и население надо обучать подготовки медицинской пОмощи...
А то понавыбмрали идиотов безмозглых и чо то хотят...
Оно настолько тупое и ограниченное, что даже не в состоянии понять зачем нужно вводить локдаун.
https://censor.net/ru/video_news/3233838/takogo_za_svoyu_jizn_esche_ne_videl_vrach_jitomirskoyi_kovidnoyi_bolnitsy_rasskazal_o_sortirovke_bolnyh
Не пора ли, комрадьі, сменить вектор направленности сил упомянутьіх МЕМов?