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Пожар на территории харьковского ТЦ "Барабашово" расследуется как поджог, - полиция

Пожар на территории харьковского ТЦ

Полиция начала расследование пожара, который начался в ночь на субботу, 28 ноября, на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет", - сообщает полиция. 

Как сообщал Цензор.НЕТ, в 2:39 охранники ТЦ "Барабашово" сообщили на номер 101, что горят торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная. На тот момент огонь успел охватить около 2 десятков павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было.

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К тушению пожара были привлечены 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения, 2 автоцистерны учебного подразделения Национального университета гражданской защиты Украины и цистерна добровольного противопожарного формирования ТЦ "Барабашово". Всего было задействовано около 100 человек личного состава.

Благодаря действиям пожарных, от огня удалось спасти около 85 павильонов, находящихся на площадке. Но огонь успел уничтожить 21 павильон.

Пожар был локализован в 4:17, полностью ликвидирован - в 12.50.

Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Автор: 

поджог (1068) пожар (5935) Харьков (7460)


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Топ комментарии
+1
поджог ЗЕльоных перед локдауном, чтоб не платить по 8 тысч мелкой шелупени
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28.11.2020 15:26
+1
Плановый . Регулярный. Гепина шобла мордует конкурентов. Искать будут "тщательно" ,но не найдут.
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28.11.2020 15:45
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Полиция делает вид,что будет разбираться.Лет 15
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28.11.2020 15:11 Ответить
поджог ЗЕльоных перед локдауном, чтоб не платить по 8 тысч мелкой шелупени
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28.11.2020 15:26 Ответить
Алекс Мышкевич , - есть старая руская поговорка : - не можешь ср...ть , - не мучай ж...опу . Там давний конфликт между фельдманом и кернесом .
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28.11.2020 17:04 Ответить
Туда , даже немцы- патруль- в 1942 году не заходили.
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28.11.2020 15:36 Ответить
Плановый . Регулярный. Гепина шобла мордует конкурентов. Искать будут "тщательно" ,но не найдут.
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28.11.2020 15:45 Ответить
реально - подозреваемых двое: Фельдман и Гепа, оба евреи
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28.11.2020 17:36 Ответить
та не те шо вони евреї а те що вони жиди-москальські
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28.11.2020 17:46 Ответить
я саме це і мав на увазі.
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28.11.2020 17:51 Ответить
Гэпа повернувся?!
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28.11.2020 18:41 Ответить
 
 