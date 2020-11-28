Пожежу на території харківського ТЦ "Барабашово" розслідують як підпал, - поліція

Поліція почала розслідування пожежі, яка почалася в ніч на суботу, 28 листопада, на території торгового центру "Барабашово" в Харкові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

"За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 10 років", - повідомляє поліція.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, о 2:39 охоронці ТЦ "Барабашово" повідомили на номер 101, що горять торгові павільйони на майданчику з боку вул. Проспектна. На той момент вогонь встиг охопити близько 2 десятків павільйонів. Вночі вони були закриті, людей там не було.

До гасіння пожежі було залучено 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів спеціального призначення, 2 автоцистерни навчального підрозділу Національного університету цивільного захисту України і цистерна добровільного протипожежного формування ТЦ "Барабашово". Всього було задіяно близько 100 рятувальників.

Завдяки діям вогнеборців, від вогню вдалося врятувати близько 85 павільйонів, які перебувають на майданчику. Але вогонь встиг знищити 21 павільйон.

Пожежа була локалізована о 4:17, повністю ліквідована - о 12.50.

Постраждалих немає. Причина загоряння з'ясовується.