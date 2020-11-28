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Новини
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Пожежу на території харківського ТЦ "Барабашово" розслідують як підпал, - поліція

Пожежу на території харківського ТЦ

Поліція почала розслідування пожежі, яка почалася в ніч на суботу, 28 листопада, на території торгового центру "Барабашово" в Харкові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікацій ГУ Нацполіціі в Харківській області.

"За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 10 років", - повідомляє поліція.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, о 2:39 охоронці ТЦ "Барабашово" повідомили на номер 101, що горять торгові павільйони на майданчику з боку вул. Проспектна. На той момент вогонь встиг охопити близько 2 десятків павільйонів. Вночі вони були закриті, людей там не було.

До гасіння пожежі було залучено 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів спеціального призначення, 2 автоцистерни навчального підрозділу Національного університету цивільного захисту України і цистерна добровільного протипожежного формування ТЦ "Барабашово". Всього було задіяно близько 100 рятувальників.

Завдяки діям вогнеборців, від вогню вдалося врятувати близько 85 павільйонів, які перебувають на майданчику. Але вогонь встиг знищити 21 павільйон.

Пожежа була локалізована о 4:17, повністю ліквідована - о 12.50.

Постраждалих немає. Причина загоряння з'ясовується.

підпал (670) пожежа (4315) Харків (5575)


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Топ коментарі
+1
поджог ЗЕльоных перед локдауном, чтоб не платить по 8 тысч мелкой шелупени
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28.11.2020 15:26
+1
Плановый . Регулярный. Гепина шобла мордует конкурентов. Искать будут "тщательно" ,но не найдут.
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28.11.2020 15:45
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Полиция делает вид,что будет разбираться.Лет 15
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28.11.2020 15:11 Відповісти
поджог ЗЕльоных перед локдауном, чтоб не платить по 8 тысч мелкой шелупени
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28.11.2020 15:26 Відповісти
Алекс Мышкевич , - есть старая руская поговорка : - не можешь ср...ть , - не мучай ж...опу . Там давний конфликт между фельдманом и кернесом .
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28.11.2020 17:04 Відповісти
Туда , даже немцы- патруль- в 1942 году не заходили.
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28.11.2020 15:36 Відповісти
Плановый . Регулярный. Гепина шобла мордует конкурентов. Искать будут "тщательно" ,но не найдут.
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28.11.2020 15:45 Відповісти
реально - подозреваемых двое: Фельдман и Гепа, оба евреи
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28.11.2020 17:36 Відповісти
та не те шо вони евреї а те що вони жиди-москальські
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28.11.2020 17:46 Відповісти
я саме це і мав на увазі.
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28.11.2020 17:51 Відповісти
Гэпа повернувся?!
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28.11.2020 18:41 Відповісти
 
 