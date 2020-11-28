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Новости Агрессия России против Украины
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В зоне ООС с начала суток - 5 обстрелов, потерь нет, - штаб

В зоне ООС с начала суток - 5 обстрелов, потерь нет, - штаб

Российские наемники с начала текущих суток шесть раз нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой. Пять раз они обстреливали защитников Украины. Кроме этого, зафиксирован пролет вражеского БПЛА.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке с началом суток враг применил минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в обеденное время - ручной противотанковый гранатомет. Также дважды в течение суток огонь из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета враг открывал вблизи Южного. Выстрелами из крупнокалиберного пулемета противник провоцировал наших защитников в районе Луганского", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что огневые провокации противника не несли угрозы украинским военнослужащим, поэтому они оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - добавили в штабе ООС.

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В зоне ООС с начала суток - 5 обстрелов, потерь нет, - штаб 01
В зоне ООС с начала суток - 5 обстрелов, потерь нет, - штаб 02

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обстрел (26995) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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О, уже и 120-е минометы стали упоминать в сводках. Неужели разрешили? Прогресс! Особенно в деле соблюдения "режима полной и всеобъемлющей тишины"
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28.11.2020 17:46 Ответить
Режим припинення вогню потрібно скасувати і відновити удари артилерією по позиціям та складам терористів!
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28.11.2020 18:07 Ответить
ЗЕчуваки депутатские, мож даже и НЕлохи, пошли на каналы Пороха - а шоб это значило? Строчат отмазы по темникам Подоляка - смешно слушать их попугайничание , но сам факт интересен.
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28.11.2020 18:13 Ответить
У зоні ООС від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 6176
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28.11.2020 18:35 Ответить
У зоні ООС від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 9122
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28.11.2020 18:36 Ответить
У зоні ООС від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 5739
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28.11.2020 18:42 Ответить
У зоні ООС від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 417
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28.11.2020 18:49 Ответить
5 обстрелов? фигня...перемирие не нарушалось...лядь!
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28.11.2020 21:29 Ответить
 
 