В зоне ООС с начала суток - 5 обстрелов, потерь нет, - штаб

Российские наемники с начала текущих суток шесть раз нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой. Пять раз они обстреливали защитников Украины. Кроме этого, зафиксирован пролет вражеского БПЛА.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Два факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке с началом суток враг применил минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в обеденное время - ручной противотанковый гранатомет. Также дважды в течение суток огонь из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета враг открывал вблизи Южного. Выстрелами из крупнокалиберного пулемета противник провоцировал наших защитников в районе Луганского", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что огневые провокации противника не несли угрозы украинским военнослужащим, поэтому они оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - добавили в штабе ООС.

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