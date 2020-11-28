У зоні ООС від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб

Російські найманці від початку поточної доби шість разів порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою. П'ять разів вони обстрілювали захисників України. Крім цього, зафіксовано проліт ворожого БПЛА.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці з початком доби ворог застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а в обідній час – ручний протитанковий гранатомет. Також двічі впродовж доби вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового гранатомета ворог відкривав поблизу Південного. Пострілами з великокаліберного кулемета противник провокував наших захисників у районі Луганського", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.



"Крім того, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у межах Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання", - додали в штабі ООС.

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