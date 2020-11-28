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Новини Агресія Росії проти України
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У зоні ООС від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб

У зоні ООС від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб

Російські найманці від початку поточної доби шість разів порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою. П'ять разів вони обстрілювали захисників України. Крім цього, зафіксовано проліт ворожого БПЛА.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці з початком доби ворог застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а в обідній час – ручний протитанковий гранатомет. Також двічі впродовж доби вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового гранатомета ворог відкривав поблизу Південного. Пострілами з великокаліберного кулемета противник провокував наших захисників у районі Луганського", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

"Крім того, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у межах Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання", - додали в штабі ООС.

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У зоні ООС від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб 01
У зоні ООС від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб 02

Автор: 

обстріл (28316) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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О, уже и 120-е минометы стали упоминать в сводках. Неужели разрешили? Прогресс! Особенно в деле соблюдения "режима полной и всеобъемлющей тишины"
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28.11.2020 17:46 Відповісти
Режим припинення вогню потрібно скасувати і відновити удари артилерією по позиціям та складам терористів!
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28.11.2020 18:07 Відповісти
ЗЕчуваки депутатские, мож даже и НЕлохи, пошли на каналы Пороха - а шоб это значило? Строчат отмазы по темникам Подоляка - смешно слушать их попугайничание , но сам факт интересен.
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28.11.2020 18:13 Відповісти
У зоні ООС від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 6176
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28.11.2020 18:35 Відповісти
У зоні ООС від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 9122
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28.11.2020 18:36 Відповісти
У зоні ООС від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 5739
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28.11.2020 18:42 Відповісти
У зоні ООС від початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 417
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28.11.2020 18:49 Відповісти
5 обстрелов? фигня...перемирие не нарушалось...лядь!
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28.11.2020 21:29 Відповісти
 
 