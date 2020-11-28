Выборы мэра Черновцов под угрозой, - ЦИК
Местные организации политпартий сообщили, что досрочно прекращают полномочия своих представителей в участковых избирательных комиссиях.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
О досрочном прекращении полномочий своих представителей заявили партии "Батькивщина", "ЕС", "Наш край" и "Рідне місто".
В ЦИК считают, что это может поставить под угрозу проведение повторного голосования на выборах городского головы.
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"Такие действия организаций партий могут создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы. В частности, при определенных обстоятельствах могут возникнуть проблемы с полномочностью заседаний участковых избирательных комиссий - в связи с отсутствием минимального количества членов комиссии, необходимых для проведения заседания; с достаточностью голосов для принятия решений комиссий, а также надлежащей организацией работы комиссий во время голосования и подсчета голосов избирателей", - сказано в сообщении.
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ЦИК призывает партии максимально ответственно отнестись к своей роли в обеспечении избирательного процесса.
Напомним, второй тур выборов мэра Черновцов назначен на 29 ноября. За должность борются Роман Кличук и Виталий Михайлишин.
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Валюха, признайся, ты за зелю голосовала?
Сужу по риторике)))
а представник Пєті у Чернівцях -5 відсотків...Це не поразка ,порохоботи,а катастрофа ! )
що пише рупор Садового про вибори
Бажання дерибану з боку соратників, яких сам собі підібрав Порошенко, остаточно хоронить його політичні амбіції як загальнонаціонального лідера. Символічно, що Львів з омріяної Порошенком фортеці перетворюється на саркофаг для його політичної кар'єри.
https://zaxid.net/statti_tag50974/