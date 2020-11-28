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Новости Местные выборы-2020
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Выборы мэра Черновцов под угрозой, - ЦИК

Выборы мэра Черновцов под угрозой, - ЦИК

Местные организации политпартий сообщили, что досрочно прекращают полномочия своих представителей в участковых избирательных комиссиях.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

О досрочном прекращении полномочий своих представителей заявили партии "Батькивщина", "ЕС", "Наш край" и "Рідне місто".

В ЦИК считают, что это может поставить под угрозу проведение повторного голосования на выборах городского головы.

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"Такие действия организаций партий могут создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы. В частности, при определенных обстоятельствах могут возникнуть проблемы с полномочностью заседаний участковых избирательных комиссий - в связи с отсутствием минимального количества членов комиссии, необходимых для проведения заседания; с достаточностью голосов для принятия решений комиссий, а также надлежащей организацией работы комиссий во время голосования и подсчета голосов избирателей", - сказано в сообщении.

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ЦИК призывает партии максимально ответственно отнестись к своей роли в обеспечении избирательного процесса.

Напомним, второй тур выборов мэра Черновцов назначен на 29 ноября. За должность борются Роман Кличук и Виталий Михайлишин.

Автор: 

выборы (24725) местные выборы (2752) мэр (1648) ЦИК (3644) Черновцы (676)


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Топ комментарии
+2
Це її проблеми. Нехай звернеться до інших політсил, до "активістів", просто до громадян, які бажають трохи підзаробити (не мільйони, звісно, але трохи - є), тощо. На президентських окружні змогли ж доукомплектувати ТВК. На жодній дільниці зриву не було.
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28.11.2020 20:01
+2
Що за маячня, виконує обов'язки секретар міськради.
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28.11.2020 21:08
+1
у них нет просто именованных "своих" - вот они и забили...- как на все и как всегда...- это только по тв они такие державныки и патриоты...
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28.11.2020 19:54
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собі ногу прострелили. Буде там вам замість мера виконуючий обов'язками голова державной адміністрації
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28.11.2020 19:50 Ответить
Що за маячня, виконує обов'язки секретар міськради.
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28.11.2020 21:08 Ответить
у них нет просто именованных "своих" - вот они и забили...- как на все и как всегда...- это только по тв они такие державныки и патриоты...
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28.11.2020 19:54 Ответить
Відповідно до законодавства у такому випадку ТВК сама заповнює вакансії у ТВК. Без подань від партій.
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28.11.2020 19:54 Ответить
І де вона їх візьме?
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28.11.2020 19:57 Ответить
Це її проблеми. Нехай звернеться до інших політсил, до "активістів", просто до громадян, які бажають трохи підзаробити (не мільйони, звісно, але трохи - є), тощо. На президентських окружні змогли ж доукомплектувати ТВК. На жодній дільниці зриву не було.
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28.11.2020 20:01 Ответить
та опзжопери їм нададуть досхочу
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28.11.2020 20:02 Ответить
ТЮ ж можна було для зЁ людей на президентських постачати... То чому ЗаЖОПу у цьому випадку не можна?
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28.11.2020 20:04 Ответить
Так воно i буде насправдi..
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28.11.2020 20:22 Ответить
Не дадут - даже в первом туре представителей от "жопников" не было...поговаривают что с деньгами у них туговато - а "за идею" дураков нет. Инфа 100% - сам с Черновцов.
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28.11.2020 20:28 Ответить
громадско вече собирать и народом собирать вятших
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28.11.2020 20:04 Ответить
Людини з прізвищем Клінчук нема у другому турі, чернівецька ви наша.
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28.11.2020 21:10 Ответить
"и надо выбирать и выбор труден..."(с)
Валюха, признайся, ты за зелю голосовала?
Сужу по риторике)))
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29.11.2020 01:55 Ответить
ДЯДЯ СЭМ ИДЕТ !)
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29.11.2020 09:24 Ответить
За даними Чернівецької ТВК, Клічук отримав у першому турі 15 317 голосів (27,23%), а Михайлішин - 11 988 голосів (21,31%).

а представник Пєті у Чернівцях -5 відсотків...Це не поразка ,порохоботи,а катастрофа ! )

що пише рупор Садового про вибори

Бажання дерибану з боку соратників, яких сам собі підібрав Порошенко, остаточно хоронить його політичні амбіції як загальнонаціонального лідера. Символічно, що Львів з омріяної Порошенком фортеці перетворюється на саркофаг для його політичної кар'єри.
https://zaxid.net/statti_tag50974/
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29.11.2020 09:57 Ответить
 
 