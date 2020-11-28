Выборы мэра Черновцов под угрозой, - ЦИК

Местные организации политпартий сообщили, что досрочно прекращают полномочия своих представителей в участковых избирательных комиссиях.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

О досрочном прекращении полномочий своих представителей заявили партии "Батькивщина", "ЕС", "Наш край" и "Рідне місто".

В ЦИК считают, что это может поставить под угрозу проведение повторного голосования на выборах городского головы.

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"Такие действия организаций партий могут создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы. В частности, при определенных обстоятельствах могут возникнуть проблемы с полномочностью заседаний участковых избирательных комиссий - в связи с отсутствием минимального количества членов комиссии, необходимых для проведения заседания; с достаточностью голосов для принятия решений комиссий, а также надлежащей организацией работы комиссий во время голосования и подсчета голосов избирателей", - сказано в сообщении.

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ЦИК призывает партии максимально ответственно отнестись к своей роли в обеспечении избирательного процесса.

Напомним, второй тур выборов мэра Черновцов назначен на 29 ноября. За должность борются Роман Кличук и Виталий Михайлишин.