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Новини Місцеві вибори-2020
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Вибори мера Чернівців під загрозою, - ЦВК

Вибори мера Чернівців під загрозою, - ЦВК

Місцеві організації політпартій повідомили, що достроково припиняють повноваження своїх представників у дільничних виборчих комісіях.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Про дострокове припинення повноважень своїх представників заявили партії "Батьківщина", "ЄС", "Наш край" та "Рідне місто".

У ЦВК вважають, що це може поставити під загрозу проведення повторного голосування на виборах міського голови.

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"Такі дії організацій партій можуть створити перешкоди в належній підготовці проведення повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови. Зокрема, за певних обставин можуть виникнути проблеми із повноважністю засідань дільничних виборчих комісій – у зв’язку з відсутністю мінімальної кількості членів комісії, необхідної для проведення засідання; із достатністю голосів для ухвалення рішень комісій, а також належною організацією роботи комісій під час голосування та підрахунку голосів виборців", - йдеться в повідомленні.

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ЦВК закликає партії максимально відповідально поставитися до своєї ролі в забезпеченні виборчого процесу.

Нагадаємо, другий тур виборів мера Чернівців призначено на 29 листопада. За посаду борються Роман Клічук і Віталій Михайлішин.

Автор: 

вибори (6686) місцеві вибори (1366) мер (506) ЦВК (1177) Чернівці (561)


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Топ коментарі
+2
Це її проблеми. Нехай звернеться до інших політсил, до "активістів", просто до громадян, які бажають трохи підзаробити (не мільйони, звісно, але трохи - є), тощо. На президентських окружні змогли ж доукомплектувати ТВК. На жодній дільниці зриву не було.
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28.11.2020 20:01
+2
Що за маячня, виконує обов'язки секретар міськради.
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28.11.2020 21:08
+1
у них нет просто именованных "своих" - вот они и забили...- как на все и как всегда...- это только по тв они такие державныки и патриоты...
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28.11.2020 19:54
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собі ногу прострелили. Буде там вам замість мера виконуючий обов'язками голова державной адміністрації
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28.11.2020 19:50 Відповісти
Що за маячня, виконує обов'язки секретар міськради.
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28.11.2020 21:08 Відповісти
у них нет просто именованных "своих" - вот они и забили...- как на все и как всегда...- это только по тв они такие державныки и патриоты...
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28.11.2020 19:54 Відповісти
Відповідно до законодавства у такому випадку ТВК сама заповнює вакансії у ТВК. Без подань від партій.
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28.11.2020 19:54 Відповісти
І де вона їх візьме?
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28.11.2020 19:57 Відповісти
Це її проблеми. Нехай звернеться до інших політсил, до "активістів", просто до громадян, які бажають трохи підзаробити (не мільйони, звісно, але трохи - є), тощо. На президентських окружні змогли ж доукомплектувати ТВК. На жодній дільниці зриву не було.
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28.11.2020 20:01 Відповісти
та опзжопери їм нададуть досхочу
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28.11.2020 20:02 Відповісти
ТЮ ж можна було для зЁ людей на президентських постачати... То чому ЗаЖОПу у цьому випадку не можна?
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28.11.2020 20:04 Відповісти
Так воно i буде насправдi..
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28.11.2020 20:22 Відповісти
Не дадут - даже в первом туре представителей от "жопников" не было...поговаривают что с деньгами у них туговато - а "за идею" дураков нет. Инфа 100% - сам с Черновцов.
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28.11.2020 20:28 Відповісти
громадско вече собирать и народом собирать вятших
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28.11.2020 20:04 Відповісти
Людини з прізвищем Клінчук нема у другому турі, чернівецька ви наша.
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28.11.2020 21:10 Відповісти
"и надо выбирать и выбор труден..."(с)
Валюха, признайся, ты за зелю голосовала?
Сужу по риторике)))
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29.11.2020 01:55 Відповісти
ДЯДЯ СЭМ ИДЕТ !)
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29.11.2020 09:24 Відповісти
За даними Чернівецької ТВК, Клічук отримав у першому турі 15 317 голосів (27,23%), а Михайлішин - 11 988 голосів (21,31%).

а представник Пєті у Чернівцях -5 відсотків...Це не поразка ,порохоботи,а катастрофа ! )

що пише рупор Садового про вибори

Бажання дерибану з боку соратників, яких сам собі підібрав Порошенко, остаточно хоронить його політичні амбіції як загальнонаціонального лідера. Символічно, що Львів з омріяної Порошенком фортеці перетворюється на саркофаг для його політичної кар'єри.
https://zaxid.net/statti_tag50974/
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29.11.2020 09:57 Відповісти
 
 