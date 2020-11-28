Вибори мера Чернівців під загрозою, - ЦВК

Місцеві організації політпартій повідомили, що достроково припиняють повноваження своїх представників у дільничних виборчих комісіях.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Про дострокове припинення повноважень своїх представників заявили партії "Батьківщина", "ЄС", "Наш край" та "Рідне місто".

У ЦВК вважають, що це може поставити під загрозу проведення повторного голосування на виборах міського голови.

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"Такі дії організацій партій можуть створити перешкоди в належній підготовці проведення повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови. Зокрема, за певних обставин можуть виникнути проблеми із повноважністю засідань дільничних виборчих комісій – у зв’язку з відсутністю мінімальної кількості членів комісії, необхідної для проведення засідання; із достатністю голосів для ухвалення рішень комісій, а також належною організацією роботи комісій під час голосування та підрахунку голосів виборців", - йдеться в повідомленні.

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ЦВК закликає партії максимально відповідально поставитися до своєї ролі в забезпеченні виборчого процесу.

Нагадаємо, другий тур виборів мера Чернівців призначено на 29 листопада. За посаду борються Роман Клічук і Віталій Михайлішин.