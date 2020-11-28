Вибори мера Чернівців під загрозою, - ЦВК
Місцеві організації політпартій повідомили, що достроково припиняють повноваження своїх представників у дільничних виборчих комісіях.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Про дострокове припинення повноважень своїх представників заявили партії "Батьківщина", "ЄС", "Наш край" та "Рідне місто".
У ЦВК вважають, що це може поставити під загрозу проведення повторного голосування на виборах міського голови.
"Такі дії організацій партій можуть створити перешкоди в належній підготовці проведення повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови. Зокрема, за певних обставин можуть виникнути проблеми із повноважністю засідань дільничних виборчих комісій – у зв’язку з відсутністю мінімальної кількості членів комісії, необхідної для проведення засідання; із достатністю голосів для ухвалення рішень комісій, а також належною організацією роботи комісій під час голосування та підрахунку голосів виборців", - йдеться в повідомленні.
ЦВК закликає партії максимально відповідально поставитися до своєї ролі в забезпеченні виборчого процесу.
Нагадаємо, другий тур виборів мера Чернівців призначено на 29 листопада. За посаду борються Роман Клічук і Віталій Михайлішин.
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Валюха, признайся, ты за зелю голосовала?
Сужу по риторике)))
а представник Пєті у Чернівцях -5 відсотків...Це не поразка ,порохоботи,а катастрофа ! )
що пише рупор Садового про вибори
Бажання дерибану з боку соратників, яких сам собі підібрав Порошенко, остаточно хоронить його політичні амбіції як загальнонаціонального лідера. Символічно, що Львів з омріяної Порошенком фортеці перетворюється на саркофаг для його політичної кар'єри.
https://zaxid.net/statti_tag50974/