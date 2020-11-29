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"Если Лукашенко не уйдет - мы будем усиливать давление", - Тихановская

Белорусская оппозиция готова усилить давление на захватившего власть в стране Александра Лукашенко. Речь идет о международных санкциях и забастовках на главных заводах Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что тот ультиматум, который белорусская оппозиция выносила Лукашенко в конце октября, сейчас работает.

"Условием было, что если Лукашенко не уйдет - мы будем усиливать давление, что сейчас и происходит. Мы сейчас говорим уже об экономических санкциях. Все больше людей присоединяются к стачкам (забастовкам. - Ред.). Мы объявляли национальную забастовку, она не получилась масштабной сразу, но она усиливается сейчас. Люди осознанно к стачкам присоединяются", - сказала Тихановская.

По ее словам, сейчас идут забастовки на главных предприятиях Беларуси, таких как "Гродноазот", "Беларуськалий", "Нафтан", которые являются "кошельками" Лукашенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За время протестов в Беларуси погибли 8 человек, пострадавших и задержанных - около 30 тысяч, - Тихановская. ВИДЕО

Автор: 

Лукашенко Александр (3611) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+9
Закупите Орхидей!
Под тяжестю.... тяжелых цветов омоновцы устанут и тогда люлей вы будете получать гораздо более слабых.
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29.11.2020 10:45
+8
Давление в лукашенковском пукане разве что усилится немного и поэтому будут очередные избиения недовольных.
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29.11.2020 10:44
+6
Какая отвратительная рожа у этой подх.йловницы...
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29.11.2020 10:44
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Давление в лукашенковском пукане разве что усилится немного и поэтому будут очередные избиения недовольных.
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29.11.2020 10:44 Ответить
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29.11.2020 10:44 Ответить
********** не уйдёт. можете начинать.
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29.11.2020 10:44 Ответить
Какая отвратительная рожа у этой подх.йловницы...
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29.11.2020 10:44 Ответить
кстати да, фото не очень, как наша, прости Аллах, Венедиктова совковая...
с ней есть интервью Невзорова, вроде адекватная, даже ни разу не взвизгнула о "фошістах"(!), что меня неслабо удивило.
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29.11.2020 10:47 Ответить
Эххх. Похоже этот сериал надолго.
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29.11.2020 10:45 Ответить
Закупите Орхидей!
Под тяжестю.... тяжелых цветов омоновцы устанут и тогда люлей вы будете получать гораздо более слабых.
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29.11.2020 10:45 Ответить
Господи,и это говорят те кому клоун уже болт на голову положил.Папааа,мамаааа.кивбасссс)
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29.11.2020 11:45 Ответить
Зевс, и это говорят те кого сотнями мусора калечат безнаказанно?
От болта на голове поломанных костей не будет...(смущ. смайл)
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29.11.2020 12:06 Ответить
Ну если бздпть в диван как ты...ничего не будет.И рабиновичи,ермаки,шуфричи,бойко,гепы-допы,волошины,портновы,бондаренко....и прочая прокацапская нечисть в УКРАИНЕ это давно поняла.За Марусю Зверобой на суд 100 человек пришло.....и тех Порох привел.Позорище.
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29.11.2020 12:30 Ответить
"мы будем усиливать давление..." - не обкакайся от натуги...
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29.11.2020 10:46 Ответить
Зелька о тебе тоже самое говорит,..
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29.11.2020 11:41 Ответить
а ты от злости
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30.11.2020 02:42 Ответить
Интересно, если я нарисую не один плакат, а два с надписью "лука уходи!!!"
Лукавый уйдет?
Или нужно нарисовать десять?)
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29.11.2020 10:51 Ответить
Ты, главное, усиливай давление на кисть, когда плакаты рисовать будешь. 😀 Тогда точно уйдет!
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29.11.2020 11:30 Ответить
зацелуете мусоров досмерти ?
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29.11.2020 10:51 Ответить
Советское быдло непотопляемо....,два плешивых фюрера строят дохлый ссср №2 в миниатюре
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29.11.2020 10:52 Ответить
Как давить будите? Совершать еженедельный моцион на свежем воздухе не только по воскресеньям но и по суботам?
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29.11.2020 10:59 Ответить
Лукашенко с Колей могут и узаконить протесты. Шоб, к примеру, в каждый выходной должны протестовать, с шариками, цветами, накрашенные. И ментам спокойней - и порядок .
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29.11.2020 10:59 Ответить
Американские коллекционер древних карт мира выложил в Сеть свою уникальную коллекцию...,самое интересное в ней то,что Ukraine на них есть везде начиная с Киевской Руси,РАБссии до 18 века на них нет...,есть Moskovie...а слева справа внизу и вверху написано Инородцы...,а так понял чудь, меря,удмурты,мордва и прочая калмыка...
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29.11.2020 11:07 Ответить
Ekonomiceskije sankciji dlia rezima na podxoze s ES stran uze na drugoj nedeli.Zabostovki nepolucilis mastabnije u opoziciji
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29.11.2020 11:17 Ответить
Где-то в резиденции зарыдал Лукашенко, от смеха.
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29.11.2020 11:20 Ответить
Санкции нужно лаптеногим грузить...
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29.11.2020 11:39 Ответить
Tem samim i raska polucit,vot kak primer Interrao polucil.Zakrili i im prodazi elektricestva
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29.11.2020 12:06 Ответить
Дзякуй,что закрыли.Но пока все санкции против лаптей это дажн не полумеры.Нужны секторальнве,свифт.объявить пособником терроризма и выгнать из всех междун.организаций......чтобы кости захрустели и не до нас было.Вся надежда на США и Байдена.Из Европы только на страны Балтии и Польшу.Остальным наплевать
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29.11.2020 12:20 Ответить
Teper pocti vse ES strani vas poderzyvajet,taze Germanija pervuju ocered.Tixonovska pojezdila s vizitami po raznim stranam poderzka uvelicilas takze.
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29.11.2020 12:57 Ответить
А почему бы сразу не усилить давление максимально и быстро решить вопрос? Или это не по вашему, не по белорусски, не по мазохистски?
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29.11.2020 11:42 Ответить
По воскресениям у нас классика. Выхожу(гулять). Пройдемте. Автозак. Окрестина. 15 суток. Читка Евгения Онегина.
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29.11.2020 11:43 Ответить
Треба було вам думати 26 років тому. Хоча ми не кращі, раз вибрали щось недолуге під час військової агресії проти України
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29.11.2020 12:19 Ответить
зря вы на вату пистон потратили.
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29.11.2020 13:21 Ответить
Нормально шмара пристроилась. Дубинками месят ьелорусов, а эта подруга сидит в европе в уютной гостинице и дает указания
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29.11.2020 11:44 Ответить
Озверевший Лука уже и паРашу достал. Пуйло для него уже приготовил вакцину от......... бешенства
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29.11.2020 11:47 Ответить
Зверніть увагу, для неї крим це "вже не українська територія", а росія це братья, не треба іллюзій.
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29.11.2020 11:50 Ответить
Баба в политике - это уже или Маргарет Тетчер, ну ладно, Меркель, или иди блины печь. Как ента может быть президентом???
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29.11.2020 11:57 Ответить
Главное не порвать ничего от усиления давления! И стул пожиже , что бы крови небыло! Цветов побольше! Хороводы поплотней!
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29.11.2020 12:13 Ответить
Я думаю, что Вы даже в свое время к Майдану боялись подступиться... А тут ерничаете. Хотя белорусы массово выходят на мирный протест. .. Не сидят по диванам...
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29.11.2020 12:59 Ответить
не беларусы , а беларусочки... Марцыпеи прячутся дома.
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29.11.2020 13:15 Ответить
ще ні один диктатор, тим більше з дирявим дахом, не пішов добровільно з посади. Поки не почнуть відбиватися і пресувати псів режиму - толку не буде
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29.11.2020 12:16 Ответить
Природа не фраер))) РЫЛО ЛИДЕРА похоже на наличие лишней хромосомы))
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29.11.2020 12:28 Ответить
Давить надо єтого вора. Правильно! Как можете, как получается. Я поддерживаю!
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29.11.2020 12:52 Ответить
программа Тихановской - дружба с нарапсеей, а значит с коррупцией в экономиике... Шо вы здесь пропагандируете шило - на мыло.
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29.11.2020 13:38 Ответить
Вы то сам с раши? Ну так же под прокси флагом. Похоже на провокацию. А может с Крыма?
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29.11.2020 13:43 Ответить
Пане, не флудите , перейдя на личность . Держитесь темы. By-By.
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29.11.2020 14:13 Ответить
Вівці погрожують вовкам, що покличуть собак.
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29.11.2020 12:55 Ответить
Лукашенка десь можна зрозуміти - перед ним керована і залежна ззовні,бездарна і перелякана істота жіночої статі. Він, може би і пішов - але кому віддавати країну, яку він робив десятиліттями? І таки зробив - попри все Білорусь стабільна і економічно зростаюча.
Тихановська - не лідер, навіть не керівник і не має команди управлінців. Таке собі - "геть-ганьба".
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29.11.2020 12:57 Ответить
"Лукашенка десь можна зрозуміти" - да уж! Що тут розуміти? 26 лет у власти, случайно попав туда, а потом большую часть которой незаконно узурпировал... А последнии выборы вообще никто его не выбирал! Я был в Белоруссии в прошлом году, и могу подтвердить, он всем надоел, даже ментам которые меня останавливали за нарушения дорожных правил. Его уже никто не понимает после наглоц узурпации власти. А сейчас после восьми убийств? Восемь человек загубил, постоянно издевается над людьми... сказать: "его можно как то понять" . ????
Такие заявления??? "перелякана істота"! ***.. цинизм так и прет. Вот я хотел бы одного, посмотреть на этого "смельчака" Ярёму Стогина!
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29.11.2020 13:23 Ответить
насчет ваших??? приди Тихановская смертей будет больше, из-за хаоса У нее заоблачная и наивная программа - в дружбе жить с нарапсеей.
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29.11.2020 13:29 Ответить
С вами говорить не хочу, мне не пишите. Я вас расцениваю ка русского троля под прокси флагом. С такими разговора сложно. Если это не так? Скажите с какой вы страны, тогда можно поговорить.
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29.11.2020 13:46 Ответить
пане, не включайте попугая, ДОСВИДОС.
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29.11.2020 14:12 Ответить
а шо значитусиливать давление? снопами цветов закидывать?
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29.11.2020 12:59 Ответить
Посмеяться конечно можно. Ну а как бы Вы поступили? Наверное даже с дивана не слезли бы?
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29.11.2020 13:02 Ответить
после ватного заявления Тихановской в отношении Крыма, никак. Ко всему шило на мыло менять, страну в нищету еще более ввергать, прием.
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29.11.2020 13:14 Ответить
Но... Протест против узурпатора это не просто Тихоновская. Ведь так? Это же весь народ. Послушайте все, ну значительное большинство людей протв Лукашенко. А Тихоновскую просто волна вынесла на верх. И она она простая, да, но все жа как умеет так и борится... и люди как могут так и борются. Эта Тихоновская заявляет одно то другое, хочет встретится с теми или другими. Ну ей не просто. Ну надо понять в какой сложной ситуации она и другие. Ну озверевший Лукашенко разбивает всех, и то же Коордиционный комитет разогнали по разным странам. Ну как можно даже из селовеческих чувств посмеиваться над белоруссами. Мне стыдно за украинцев! Мне кажетсо смеются просто антимайдановцы, но не патриоты Украины. Или я живу в зазеркалье. 😒
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29.11.2020 13:31 Ответить
Если бы беларусы были большинством за Тихановскую, она бы не пряталась по заграницам.
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29.11.2020 13:34 Ответить
Если бы в вашей Раше были бы порядочные "господа", они бы вашего Путина взад ногой бы и погнали. А так сидите по койкам, укрылись в фуфайки денатурат пьете. А двойник Путина над вами посмеивается. Слабаки! Вы хоть себя уважаете? Как то.
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29.11.2020 14:00 Ответить
пане, почему вы себя позиционируете к украинцам. а второе, разве на каазлабаде до сих пор хлещут динатурат? В ягелеядии что, бояра закончилась?
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29.11.2020 14:09 Ответить
ЗЫ... Зы ... не позиционируйте , вы и так узнаваем.
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29.11.2020 14:10 Ответить
вам еще Пригожин платит или вы за идею работаете ?
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30.11.2020 02:45 Ответить
Господи, ну як це взагалі можна коментувати? Вона ще, тим часом, збирається зустрічатись з Байденом - мабуть буде просити в нього фінансової допомоги на закупку букетиків для ОМОНу для підсилення тиску на Лукашенко. Просто щиро жалко білорусів - якщо в них такі "лідери", то їм можна тільки співчувати...
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29.11.2020 13:01 Ответить
Да уж? Ну Вы жеж выбрали "я не лоха"! А он вообще что то умеет? Он что политик? Он даже по дому ничего делать не умеет, но вы рдостно проголосовали. "Домохозяка"? да, Так знайте же, хорошая домохаз, если домом управляет, сможет и страной управлять. И получится получше, чем у всяких артистов. 😋
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29.11.2020 13:12 Ответить
пане, не флудите, тема о Беларуси
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29.11.2020 13:30 Ответить
клоуны и домохозяйки, как и колхозники, ни в одной стране еще не смогли построить процветающую экономику
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29.11.2020 13:33 Ответить
Я ошибся, вера в Бога вас не касается.
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29.11.2020 13:37 Ответить
Вы меня сразили наповал... вокруг домохозяйки-атеистки создали божественный ореол
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29.11.2020 13:42 Ответить
Никакого ореола. Все объективно. Я понимаю что Тихоновскую на вершину выносит волна протестов. Вообще с вами говорить трудно, поскольку я не знаю кого вы представляете выступая под прокси-флагом.
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29.11.2020 13:50 Ответить
ВАМ - В ЦЕРКОВЬ: СВЕЧУ ПОКАЯНИЯ ПОСТАВИТЬ
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29.11.2020 14:00 Ответить
Послушайте я о Белоруссии. А вот Вы смеетесь над народом белоруссии, хотя эт все патриоты Белоруссии. Вот мне и обидно и прикро что вроде патриот Украины но не проявляет солидарность с народом белоруси. Верите в Бога, значит должны безоговорочно поддерживать народ и выступать против узурпатора, вора и убицы. Ведь так? (Абсолютно все про Белоруссию)
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29.11.2020 13:35 Ответить
пане . повторюсь: шило менять на мыло -это отстой... ЗЫ... и о да, суесловить в отношении БОГА - большой грех, ибо 10 грехов человеческих подразделяются на 3 категории: 1) ГРЕХИ ТЕЛА(ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ И ГРЕХИ НА КРОВИ). 2). ЗЛОСЛОВИЕ-СУЕСЛОВИЕ, А ТАКЖЕ 3). ГРЕХИ СОВЕРШАЕМЫЕ МЫСЛЬЮ... караются богом очень строго. Зачем вы в суе бога упомитнаете, приписывая Тихановской божественность. Ведь только бог может вас оценить за дела ваши. Покайтесь, ибо завтра вы будете искать меня, чтобы засвидетельствовать свои раскаяния, получив метку божью, а хоть и на седьмом колене
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29.11.2020 13:49 Ответить
Я ошибся назвав вас патриотом Украины. Вы явно российский троль. Мне вас неприятно читать.
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29.11.2020 13:52 Ответить
Вот зачем вы спекулируете богом. Бог ведь ясно вам сказал , мол, КТО НЕ С НАМИ - ТОТ ПУСТЬ ИДЕТ(мирно) своей дорогой. Зачем вы начинаете вносить людям в подсознание идею взаимого аннигилирующего протвостояния.
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29.11.2020 13:55 Ответить
ПАНЕ, ЛУКАШЕНКУО И ТАК ОБВИНЯЕТ УКРАИНУ ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА БЕЛАРУСИ, КОТОРОГО по сути НЕ БЫЛО. А вы здесь призываете именно к вмешательству в политическую жизнь другой страны. Дитя мое, окстись. Да снизойдет к вам божья милость.
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29.11.2020 14:06 Ответить
Быстрее всего, она из зебильей породы, тобто приколистка... У нее же бизнес был - развлекалово... Одним словом, клоунада по-беларуски
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29.11.2020 13:01 Ответить
Усиление давление особенно видно на воскресных протестах.... где силовиков диктатора больше чем протестующих... даже автозаки зря гнали... остались пустыми....
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29.11.2020 13:04 Ответить
Вот мне нравятся диванные политики! В свое время не очень много на Майдан и вышло. Не говорю уже про всю Украину, половина которой на востоке была против и защищала вора Януковича.. Может и здесь они ... антимайдановцы ... поиздеваться над белорусами посбегались? 😒
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29.11.2020 13:05 Ответить
пане, здесь очень вы кстати сказали, но более приятней вам было бы потрындеть на Волге , у казачков со слоганом , мол, чечня - круто, работы непочатый край.Это если уходить от темы о Беларуси.
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29.11.2020 13:20 Ответить
Вообще не пойму о чем вы говорите. Какие казачки? Какие волги? Идите туда сами. И мне такое не предлагайте.
Такие предложения - это откровенный СПАМ!
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29.11.2020 13:39 Ответить
при чем здесь спам к тому , что нарапсейские казачки на камеру говорят, что Чечня - это круто...ПОД ОПЛЕУХИ ОТ ЧЕЧЕНЦЕВ. И я оговорился что отступаю от темы статьи, дабы с божьей помощью уберечь вас именно от этого греха, ИБО НЕРОВЕН ЧАС, ВАС УДАЛЯТ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ФОРУМА. БОЖЕ, ПРОСТИ ГРЕШНОГО, НЕ ВЕДАЕТ ЧТО ТВОРИТ.
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29.11.2020 13:58 Ответить
А ведь здесь изможденным Фениксом попахивает. На обручальное кольцо то невесте насобирали лома?
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29.11.2020 14:19 Ответить
Украина должна остановить любую торговлю с батьцастаном - прекратить закупать бензин, нафту, удобрения, трактора, автобусы, границу оставить открытой только для частников пешком, на личных авто и рейсовых автобусах - полностью перекрыв от газелей, грузовиков и фур!
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29.11.2020 13:33 Ответить
Вот это настоящий президент братской Беларуси Светлана Тихановская-хрупкая женщина опрокинувшая диктатора.
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29.11.2020 13:57 Ответить
"Вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня некогда".© В.Ленин
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29.11.2020 14:22 Ответить
Білорусь наразі не готова до демократичних (читай - антимосковських) перемін. Ні економічно - бацька загнав країну у повну економічну і фінансову залежність від московії;, ні мілітарно - керівництво білоруського війська і спецслужб то суцільна мережа ФСБ; ні політично - немає національної самостійницької ідеї і ідеології та її носіїв - відповідних політичних партій і лідерів, ніхто у цьому напрямку з народом не працював і ідеологічно не обробляв; цивілізований світ поки що не сприймає Білорусь настільки, щоб відкрито прийти на допомогу; ні гуманітарно - бацька десятиліттями викорінював з білорусів рідну мову, культуру, історію, національні святині і цінності і нав"язував московські в обмін на дешевий газ і торгові преференції. І, врешті, білоруси - не воїни, на барикади не вийдуть (наразі), це не українські націоналісти і патріоти.
Тому закликати зараз білорусів "к топору" - то кровава авантюра, то нарватися на повномасштабне московське вторгнення аж до Бреста, котре ніхто не зупинить і зупиняти не спробує.
БІЛОРУСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО НЕ ГОТОВЕ ДО РЕВОЛЮЦІЇ НІ ПОЛІТИЧНО, НІ ІДЕОЛОГІЧНО, НІ НАЦІОНАЛЬНО, НІ МІЛІТАРНО -НІЯК. І НЕ МАЄ НІ ПОЛІТИЧНОЇ СИЛИ, НІ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ, НІ ВІДПОВІДНОГО ЛІДЕРА. Бацька - кольхозенфюрер, "весільний генерал" на московському повідку, а Тихановська - "дурілка картонна"(накшталт "геть-ганьба"), перелякана бездарність, повністю залежна і керована ззовні, яка в країні не має опори, окрім випадковості і стихійності.
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29.11.2020 14:27 Ответить
"Пусть безумная идея- вы не рубайте сгоряча. Вызывайте нас скорее через гада главврача! С уваженьем... Дата. Подпись. Отвечайте нам,а то, если вы не отзоветесь,мы напишем... в спортлото!" (с)
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29.11.2020 14:38 Ответить
 
 