"Если Лукашенко не уйдет - мы будем усиливать давление", - Тихановская
Белорусская оппозиция готова усилить давление на захватившего власть в стране Александра Лукашенко. Речь идет о международных санкциях и забастовках на главных заводах Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в интервью "Радио Свобода".
Она отметила, что тот ультиматум, который белорусская оппозиция выносила Лукашенко в конце октября, сейчас работает.
"Условием было, что если Лукашенко не уйдет - мы будем усиливать давление, что сейчас и происходит. Мы сейчас говорим уже об экономических санкциях. Все больше людей присоединяются к стачкам (забастовкам. - Ред.). Мы объявляли национальную забастовку, она не получилась масштабной сразу, но она усиливается сейчас. Люди осознанно к стачкам присоединяются", - сказала Тихановская.
По ее словам, сейчас идут забастовки на главных предприятиях Беларуси, таких как "Гродноазот", "Беларуськалий", "Нафтан", которые являются "кошельками" Лукашенко.
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с ней есть интервью Невзорова, вроде адекватная, даже ни разу не взвизгнула о "фошістах"(!), что меня неслабо удивило.
Под тяжестю.... тяжелых цветов омоновцы устанут и тогда люлей вы будете получать гораздо более слабых.
От болта на голове поломанных костей не будет...(смущ. смайл)
Лукавый уйдет?
Или нужно нарисовать десять?)
Тихановська - не лідер, навіть не керівник і не має команди управлінців. Таке собі - "геть-ганьба".
Такие заявления??? "перелякана істота"! ***.. цинизм так и прет. Вот я хотел бы одного, посмотреть на этого "смельчака" Ярёму Стогина!
Такие предложения - это откровенный СПАМ!
Тому закликати зараз білорусів "к топору" - то кровава авантюра, то нарватися на повномасштабне московське вторгнення аж до Бреста, котре ніхто не зупинить і зупиняти не спробує.
БІЛОРУСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО НЕ ГОТОВЕ ДО РЕВОЛЮЦІЇ НІ ПОЛІТИЧНО, НІ ІДЕОЛОГІЧНО, НІ НАЦІОНАЛЬНО, НІ МІЛІТАРНО -НІЯК. І НЕ МАЄ НІ ПОЛІТИЧНОЇ СИЛИ, НІ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ, НІ ВІДПОВІДНОГО ЛІДЕРА. Бацька - кольхозенфюрер, "весільний генерал" на московському повідку, а Тихановська - "дурілка картонна"(накшталт "геть-ганьба"), перелякана бездарність, повністю залежна і керована ззовні, яка в країні не має опори, окрім випадковості і стихійності.