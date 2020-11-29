"Если Лукашенко не уйдет - мы будем усиливать давление", - Тихановская

Белорусская оппозиция готова усилить давление на захватившего власть в стране Александра Лукашенко. Речь идет о международных санкциях и забастовках на главных заводах Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что тот ультиматум, который белорусская оппозиция выносила Лукашенко в конце октября, сейчас работает.

"Условием было, что если Лукашенко не уйдет - мы будем усиливать давление, что сейчас и происходит. Мы сейчас говорим уже об экономических санкциях. Все больше людей присоединяются к стачкам (забастовкам. - Ред.). Мы объявляли национальную забастовку, она не получилась масштабной сразу, но она усиливается сейчас. Люди осознанно к стачкам присоединяются", - сказала Тихановская.

По ее словам, сейчас идут забастовки на главных предприятиях Беларуси, таких как "Гродноазот", "Беларуськалий", "Нафтан", которые являются "кошельками" Лукашенко.

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