"Якщо Лукашенко не піде - ми посилюватимемо тиск", - Тіхановська
Білоруська опозиція готова посилити тиск на Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні. Йдеться про міжнародні санкції й страйки на головних заводах Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Вона зазначила, що той ультиматум, який білоруська опозиція виносила Лукашенку в кінці жовтня, зараз працює.
"Умовою було, що якщо Лукашенко не піде - ми посилюватимемо тиск, що зараз і відбувається. Ми зараз говоримо вже про економічні санкції. Все більше людей приєднуються до страйків (страйків. - Ред.). Ми оголошували національний страйк, він не вийшов масштабним відразу, але він посилюється зараз. Люди усвідомлено до страйків приєднуються", - сказала Тіхановська.
За її словами, зараз тривають страйки на головних підприємствах Білорусі, таких як "Гродноазот", "Білоруськалій", "Нафтан", які є "гаманцями" Лукашенка.
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с ней есть интервью Невзорова, вроде адекватная, даже ни разу не взвизгнула о "фошістах"(!), что меня неслабо удивило.
Под тяжестю.... тяжелых цветов омоновцы устанут и тогда люлей вы будете получать гораздо более слабых.
От болта на голове поломанных костей не будет...(смущ. смайл)
Лукавый уйдет?
Или нужно нарисовать десять?)
Тихановська - не лідер, навіть не керівник і не має команди управлінців. Таке собі - "геть-ганьба".
Такие заявления??? "перелякана істота"! ***.. цинизм так и прет. Вот я хотел бы одного, посмотреть на этого "смельчака" Ярёму Стогина!
Такие предложения - это откровенный СПАМ!
Тому закликати зараз білорусів "к топору" - то кровава авантюра, то нарватися на повномасштабне московське вторгнення аж до Бреста, котре ніхто не зупинить і зупиняти не спробує.
БІЛОРУСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО НЕ ГОТОВЕ ДО РЕВОЛЮЦІЇ НІ ПОЛІТИЧНО, НІ ІДЕОЛОГІЧНО, НІ НАЦІОНАЛЬНО, НІ МІЛІТАРНО -НІЯК. І НЕ МАЄ НІ ПОЛІТИЧНОЇ СИЛИ, НІ ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ, НІ ВІДПОВІДНОГО ЛІДЕРА. Бацька - кольхозенфюрер, "весільний генерал" на московському повідку, а Тихановська - "дурілка картонна"(накшталт "геть-ганьба"), перелякана бездарність, повністю залежна і керована ззовні, яка в країні не має опори, окрім випадковості і стихійності.