"Якщо Лукашенко не піде - ми посилюватимемо тиск", - Тіхановська

Білоруська опозиція готова посилити тиск на Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні. Йдеться про міжнародні санкції й страйки на головних заводах Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що той ультиматум, який білоруська опозиція виносила Лукашенку в кінці жовтня, зараз працює.

"Умовою було, що якщо Лукашенко не піде - ми посилюватимемо тиск, що зараз і відбувається. Ми зараз говоримо вже про економічні санкції. Все більше людей приєднуються до страйків (страйків. - Ред.). Ми оголошували національний страйк, він не вийшов масштабним відразу, але він посилюється зараз. Люди усвідомлено до страйків приєднуються", - сказала Тіхановська.

За її словами, зараз тривають страйки на головних підприємствах Білорусі, таких як "Гродноазот", "Білоруськалій", "Нафтан", які є "гаманцями" Лукашенка.

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