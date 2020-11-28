Тіхановську знову запитали про окупований Крим: Фактично маємо те, що маємо
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська вважає, що півострів Крим належить Україні за міжнародним законом.
Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вже багато разів висловлювалася щодо цього і казала, що, за міжнародним законом, Крим належить Україні", - сказала вона.
На уточнювальне запитання про те, чий Крим фактично, опозиціонерка відповіла: "Маємо те, що маємо".
Нагадаємо, напередодні виборів президента Білорусі наприкінці липня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська спочатку уникла відповіді про окупацію Криму, а потім відповіла так: "Я на цю проблему можу відповісти з точки зору людини, жінки, проти будь-якого прояву воєн. І мені дуже боляче через те, що в Україні була війна ... Це дуже болісне питання, і воно розділяє людей, налаштовує один проти одного. Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше".
Пізніше Тіхановська заявила, що півострів відійшов іншій державі незаконно.
У листопаді лідерка білоруської опозиції заявила, що відповідно до норм міжнародного права окупований Росією Крим належить Україні.
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- Оккупировала ли Россия Крым? Да или нет?
є - тупі домогосподарки.
що з цього лайна краще? - Не знаю. Але для країни і те, і те - жопа!