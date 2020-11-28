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Тіхановську знову запитали про окупований Крим: Фактично маємо те, що маємо

Тіхановську знову запитали про окупований Крим: Фактично маємо те, що маємо

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська вважає, що півострів Крим належить Україні за міжнародним законом.

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вже багато разів висловлювалася щодо цього і казала, що, за міжнародним законом, Крим належить Україні", - сказала вона.

На уточнювальне запитання про те, чий Крим фактично, опозиціонерка відповіла: "Маємо те, що маємо".

Також читайте: Лукашенко назвав Тіхановську й інших опозиціонерок "лохушками"

Нагадаємо, напередодні виборів президента Білорусі наприкінці липня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська спочатку уникла відповіді про окупацію Криму, а потім відповіла так: "Я на цю проблему можу відповісти з точки зору людини, жінки, проти будь-якого прояву воєн. І мені дуже боляче через те, що в Україні була війна ... Це дуже болісне питання, і воно розділяє людей, налаштовує один проти одного. Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше".

Пізніше Тіхановська заявила, що півострів відійшов іншій державі незаконно.

У листопаді лідерка білоруської опозиції заявила, що відповідно до норм міжнародного права окупований Росією Крим належить Україні.

Також читайте: Тіхановська про візит в Україну: Дата поки не затверджена, але сподіваюся, що найближчим часом

Автор: 

Крим (14135) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+43
Хто насправді президент у Білорусі?
"фактично маємо те, що маємо".
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28.11.2020 23:42
+31
это всё мифы(созданные совком)о белорусах героях и украинцах предателях!!чтоб никогда ни возникало вопроса кем были русские!!белорусь и украина были под окупацией а россияне благополучно переместились за урал и на кавказ и тёплую среднюю азию,где стали и ,,героями"и ,,победителями"и в сегодняшнем понимании,,правоприемниками победы"(только казус белли в том!что на водружении совковского флага над рейхстагом как ни странно не оказалось ни одного ,,русского витязя"совпадение??не думаю!!)
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28.11.2020 23:52
+20
Но начнём мы издалека, и не со Светланы, а с её мужа Сергея. Ведь на самом деле, про жену Сергея Тихановского и вообще о том, что он женат, не было слышно до 2019 года, как, впрочем, и про самого лидера "беларуской оппозиции". Но, обо всём по порядку.

До 2019 года о Сергее Тихановском практически никто ничего не знал, как в самой Беларуси, так и за её пределами. Во многом потому, что всё это время Сергей работал в Москве свадебным фотооператором, а вершиной его карьеры была аккредитация на встрече с патриархом Кириллом от ТАСС.

Сразу после этого карьерного рывка он неожиданно начинает проявлять элементы поклонения Владимиру Путину, поздравляет своих друзей с Новым Годом в социальных сетях картинками с Путиным. При этом "заботливый" супруг Сергей Тихановский, через канал которого после его ареста стала раскручиваться его неизвестно откуда взявшаяся супруга Светлана, до марта 2019 вообще скрывал тот факт, что женат и имеет детей.

В мае 2019, сразу после того как началось вскрытие российских кротов в Беларуси, в том числе и посла РФ Михаила Бабича, появляется беларуский Анатолий Шарий - Сергей Тихановский! Именно в этот период на предвыборную кампанию Сергея Тихановского начинает официально работать Виталий Шкляров, пиартехнолог Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова. Когда же Сергея арестовывают, то вместе с ним задерживают четырёх граждан РФ, которые впоследствии оказались кадровыми офицерами ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).

То есть, Светлана стала не более чем побочным эффектом от ареста Сергея, которого интегрировали в беларуский оппозиционный мотив так же само, как в Украину пытаются интегрировать Анатолия Шария.

Фактически, Светлана Тихановская стала элементом масштабной разработки российских спецслужб по интеграции в Беларусь своих "оппозиционеров" под видом неких "западных агентов". Вот только вся беларуская "оппозиция", называемая российскими СМИ прозападной и порождением западной агентуры, целиком и полностью финансируется и информационно поддерживается, почему-то именно российскими ресурсами.
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29.11.2020 00:02
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правильно назвал ее картофельный фюрер всея беларуси --- лохушка она картонная
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29.11.2020 09:54 Відповісти
Всё верно она ответила, но вопрошатели-попугаи читать не умеют, поглядеть на предыдущие ответы не могут.
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29.11.2020 10:14 Відповісти
Да с ней все понятно, но вы, ребята, право, тоже не по детски требовательны, спроси здесь косово - это сербия? так тоже начинаете лить воду. хорошо хоть не высказывает крайнюю озабоченность...
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29.11.2020 10:33 Відповісти
воду лить не начнем - начнем насаживать тебя на бутылку, чучело ты лишнехромосомное чья армия без опозновательных знаков оккупировала Косово?
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29.11.2020 22:31 Відповісти
И чья? как Сербия могла оккупировать Косово, если это и есть сама Сербия?
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30.11.2020 09:19 Відповісти
Просто надо ставить вопрос правильно,на который не может быть двузначного трактемого ответа.Например:
- Оккупировала ли Россия Крым? Да или нет?
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29.11.2020 12:04 Відповісти
скажет «аннексировала», но вряд ли это тоже всех устроит.
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29.11.2020 12:21 Відповісти
Как и батька, пытается усидеть на двух стульях.
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29.11.2020 12:07 Відповісти
Эту курицу в Украину не пущать..
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29.11.2020 13:39 Відповісти
Я тоже так думаю, послать нах, пока ума не наберется.
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29.11.2020 14:37 Відповісти
кончиная мрозь. лукашенко дови этих мудей, шоб ани празоели!!!
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29.11.2020 16:47 Відповісти
"Фактически" это то же самое, что и "Юридически". Мы не на Привозе базарим, Света, а гоняем пистуна в международном правовом поле. И фактически и юридически, Крым украинский.
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29.11.2020 17:22 Відповісти
Це хіщноє старушко ніяк не вгамується. А даремно...
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29.11.2020 17:44 Відповісти
кто с этой лохундры лепит Лидера Бялорусии...
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29.11.2020 18:26 Відповісти
Тюю... Такая позиция флюгера, ей не к лицу. Надо заявить четко и однозначно. Шото она консерву кремля смахивает.
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29.11.2020 19:00 Відповісти
Є президенти - тупі клоуни,
є - тупі домогосподарки.
що з цього лайна краще? - Не знаю. Але для країни і те, і те - жопа!
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29.11.2020 19:20 Відповісти
Прочел я про нее и конкретно завоняло гэбнявым русским духом. Эта коза тоже,видимо, хочет увидеть при встрече мир в глазах *****-потому ее КГБ и раскручивает. У нас уже есть один такой же-тоже, наверное, гэбнявый.Ну мы-то со своими гэбнявыми разберемся-нам недолго и на Майдан-дорога протоптана,а вы,сябры,будьте осторожны с етой курицей,бо когда Таракана скинете, может возникнуть вопрос "Чья Белорусь?" -и она ответит "Какая Белорусь? Фактически имеем то,что имеем"
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29.11.2020 21:05 Відповісти
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