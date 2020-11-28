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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Тихановскую снова спросили об оккупированном Крыме: Фактически имеем то, что имеем

Тихановскую снова спросили об оккупированном Крыме: Фактически имеем то, что имеем

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что полуостров Крым принадлежит Украине по международному закону.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Я уже много раз высказывалась по этому и говорила, что, по международному закону, Крым принадлежит Украине", - сказала она.

На уточняющий вопрос о том, чей Крым фактически оппозиционерка ответила: "Имеем то, что имеем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко назвал Тихановскую и других оппозионерок "лохушками"

Напомним, накануне выборов президента Беларуси в конце июля оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская сначала ушла от ответа об оккупации Крыма, а потом ответила так: "Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война ... Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше".

Позже Тихановская заявила, что полуостров отошел другому государству незаконно.

В ноябре лидер белорусской оппозиции заявила, что в соответствии с нормами международного права оккупированный Россией Крым принадлежит Украине.

Также читайте: Тихановская о визите в Украину: Дата пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время

Автор: 

Крым (26373) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+43
Хто насправді президент у Білорусі?
"фактично маємо те, що маємо".
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28.11.2020 23:42
+31
это всё мифы(созданные совком)о белорусах героях и украинцах предателях!!чтоб никогда ни возникало вопроса кем были русские!!белорусь и украина были под окупацией а россияне благополучно переместились за урал и на кавказ и тёплую среднюю азию,где стали и ,,героями"и ,,победителями"и в сегодняшнем понимании,,правоприемниками победы"(только казус белли в том!что на водружении совковского флага над рейхстагом как ни странно не оказалось ни одного ,,русского витязя"совпадение??не думаю!!)
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28.11.2020 23:52
+20
Но начнём мы издалека, и не со Светланы, а с её мужа Сергея. Ведь на самом деле, про жену Сергея Тихановского и вообще о том, что он женат, не было слышно до 2019 года, как, впрочем, и про самого лидера "беларуской оппозиции". Но, обо всём по порядку.

До 2019 года о Сергее Тихановском практически никто ничего не знал, как в самой Беларуси, так и за её пределами. Во многом потому, что всё это время Сергей работал в Москве свадебным фотооператором, а вершиной его карьеры была аккредитация на встрече с патриархом Кириллом от ТАСС.

Сразу после этого карьерного рывка он неожиданно начинает проявлять элементы поклонения Владимиру Путину, поздравляет своих друзей с Новым Годом в социальных сетях картинками с Путиным. При этом "заботливый" супруг Сергей Тихановский, через канал которого после его ареста стала раскручиваться его неизвестно откуда взявшаяся супруга Светлана, до марта 2019 вообще скрывал тот факт, что женат и имеет детей.

В мае 2019, сразу после того как началось вскрытие российских кротов в Беларуси, в том числе и посла РФ Михаила Бабича, появляется беларуский Анатолий Шарий - Сергей Тихановский! Именно в этот период на предвыборную кампанию Сергея Тихановского начинает официально работать Виталий Шкляров, пиартехнолог Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова. Когда же Сергея арестовывают, то вместе с ним задерживают четырёх граждан РФ, которые впоследствии оказались кадровыми офицерами ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).

То есть, Светлана стала не более чем побочным эффектом от ареста Сергея, которого интегрировали в беларуский оппозиционный мотив так же само, как в Украину пытаются интегрировать Анатолия Шария.

Фактически, Светлана Тихановская стала элементом масштабной разработки российских спецслужб по интеграции в Беларусь своих "оппозиционеров" под видом неких "западных агентов". Вот только вся беларуская "оппозиция", называемая российскими СМИ прозападной и порождением западной агентуры, целиком и полностью финансируется и информационно поддерживается, почему-то именно российскими ресурсами.
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29.11.2020 00:02
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правильно назвал ее картофельный фюрер всея беларуси --- лохушка она картонная
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29.11.2020 09:54 Ответить
Всё верно она ответила, но вопрошатели-попугаи читать не умеют, поглядеть на предыдущие ответы не могут.
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29.11.2020 10:14 Ответить
Да с ней все понятно, но вы, ребята, право, тоже не по детски требовательны, спроси здесь косово - это сербия? так тоже начинаете лить воду. хорошо хоть не высказывает крайнюю озабоченность...
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29.11.2020 10:33 Ответить
воду лить не начнем - начнем насаживать тебя на бутылку, чучело ты лишнехромосомное чья армия без опозновательных знаков оккупировала Косово?
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29.11.2020 22:31 Ответить
И чья? как Сербия могла оккупировать Косово, если это и есть сама Сербия?
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30.11.2020 09:19 Ответить
Просто надо ставить вопрос правильно,на который не может быть двузначного трактемого ответа.Например:
- Оккупировала ли Россия Крым? Да или нет?
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29.11.2020 12:04 Ответить
скажет «аннексировала», но вряд ли это тоже всех устроит.
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29.11.2020 12:21 Ответить
Как и батька, пытается усидеть на двух стульях.
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29.11.2020 12:07 Ответить
Эту курицу в Украину не пущать..
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29.11.2020 13:39 Ответить
Я тоже так думаю, послать нах, пока ума не наберется.
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29.11.2020 14:37 Ответить
кончиная мрозь. лукашенко дови этих мудей, шоб ани празоели!!!
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29.11.2020 16:47 Ответить
"Фактически" это то же самое, что и "Юридически". Мы не на Привозе базарим, Света, а гоняем пистуна в международном правовом поле. И фактически и юридически, Крым украинский.
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29.11.2020 17:22 Ответить
Це хіщноє старушко ніяк не вгамується. А даремно...
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29.11.2020 17:44 Ответить
кто с этой лохундры лепит Лидера Бялорусии...
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29.11.2020 18:26 Ответить
Тюю... Такая позиция флюгера, ей не к лицу. Надо заявить четко и однозначно. Шото она консерву кремля смахивает.
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29.11.2020 19:00 Ответить
Є президенти - тупі клоуни,
є - тупі домогосподарки.
що з цього лайна краще? - Не знаю. Але для країни і те, і те - жопа!
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29.11.2020 19:20 Ответить
Прочел я про нее и конкретно завоняло гэбнявым русским духом. Эта коза тоже,видимо, хочет увидеть при встрече мир в глазах *****-потому ее КГБ и раскручивает. У нас уже есть один такой же-тоже, наверное, гэбнявый.Ну мы-то со своими гэбнявыми разберемся-нам недолго и на Майдан-дорога протоптана,а вы,сябры,будьте осторожны с етой курицей,бо когда Таракана скинете, может возникнуть вопрос "Чья Белорусь?" -и она ответит "Какая Белорусь? Фактически имеем то,что имеем"
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29.11.2020 21:05 Ответить
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