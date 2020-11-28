Тихановскую снова спросили об оккупированном Крыме: Фактически имеем то, что имеем
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что полуостров Крым принадлежит Украине по международному закону.
Об этом она заявила в эксклюзивном интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Я уже много раз высказывалась по этому и говорила, что, по международному закону, Крым принадлежит Украине", - сказала она.
На уточняющий вопрос о том, чей Крым фактически оппозиционерка ответила: "Имеем то, что имеем".
Напомним, накануне выборов президента Беларуси в конце июля оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская сначала ушла от ответа об оккупации Крыма, а потом ответила так: "Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война ... Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше".
Позже Тихановская заявила, что полуостров отошел другому государству незаконно.
В ноябре лидер белорусской оппозиции заявила, что в соответствии с нормами международного права оккупированный Россией Крым принадлежит Украине.
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- Оккупировала ли Россия Крым? Да или нет?
є - тупі домогосподарки.
що з цього лайна краще? - Не знаю. Але для країни і те, і те - жопа!