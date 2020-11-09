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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс Революция в Беларуси
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Беларусь (7522) Крым (26016) оккупация (9502) Тихановская (390)

"На основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - Тихановская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская придерживается позиции, что в соответствии с нормами международного права оккупированный Россией Крым принадлежит Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ".

"Моя личная точка зрения - есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - заявила Тихановская, комментируя свое личное отношение к оккпации Крыма Россией.

В своем комментарии относительно продолжающейся российской агрессии на Донбассе лидер белорусской оппозиции заявила, что она лично выступает "против любого проявления агрессии".

При этом Тихановская отметила, что она не может говорить от имени будущего президента Беларуси, которого белорусский народ выберет после свержения режима Лукашенко.

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"Мы будем такие вопросы решать уже когда мы победим у себя. Я уверена, что у будущего президента будет своя какая-то принципиальная позиция, у белорусского народа", - заявила Тихановская.

Поддержку Украиной белорусского народа лидер оппозиции назвала "важной" и "символической".

Напомним, накануне выборов президента Беларуси в конце июля оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская сначала ушла от ответа об оккупации Крыма, а потом ответила так: "Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война ... Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше".

Позже Тихановская заявила, что полуостров отошел другому государству незаконно.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+35
В Европе кухарке мозги вправили немного "На основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - Тихановская - Цензор.НЕТ 1437
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09.11.2020 12:16
+23
Доступно объяснили, что с крымнашем она слона не продаст.
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09.11.2020 12:18
+9
По белорусскому законодательству, Лукашенко, онечно, вібран президентом
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09.11.2020 12:20
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В Европе кухарке мозги вправили немного "На основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - Тихановская - Цензор.НЕТ 1437
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09.11.2020 12:16 Ответить
Доступно объяснили, что с крымнашем она слона не продаст.
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09.11.2020 12:18 Ответить
По белорусскому законодательству, Лукашенко, онечно, вібран президентом
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09.11.2020 12:20 Ответить
Как и ***** "На основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - Тихановская - Цензор.НЕТ 2199
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09.11.2020 12:22 Ответить
но это не точно....)
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09.11.2020 12:17 Ответить
Молодец!Пускай работает президентом,одобряю.
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09.11.2020 12:17 Ответить
Давай на штурм уже выводи сябров...Народ устал уже ходить за *********....
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09.11.2020 12:18 Ответить
В Литве ей это будет не трудно и не стремно. "На основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - Тихановская - Цензор.НЕТ 787
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09.11.2020 12:19 Ответить
Додавили тетку.😉
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09.11.2020 12:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=G1DYizqNJfE
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09.11.2020 12:19 Ответить
Довго пручалась.
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09.11.2020 12:20 Ответить
Неплохо. Дальше ждём "путин - *****"
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09.11.2020 12:20 Ответить
Не в цьому житті.
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09.11.2020 12:22 Ответить
Життя минає швидко...
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09.11.2020 12:25 Ответить
Просто до неї дійшло що втрачає підтримку України. Всі діла.
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09.11.2020 12:21 Ответить
Нарешті доходить до сябрів, що москальськи забаганки тільки шкодять. Ідеї Бандери перемагають, тому що правильні.
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09.11.2020 12:23 Ответить
Чушь, никого здесь чужие реалии изначально нафик не прельщали, ни ваши ни россейские, никто даже не заикался про такое. Каждому удачи в своем.
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09.11.2020 12:36 Ответить
не чушь в том, что вьі советские еще на всю голову, браток
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09.11.2020 20:47 Ответить
Совсем тётка плоха стала. Как она с такими заявами собралась дружить с ******? Или она решила, что Украина будет помогать революцию делать?
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09.11.2020 12:28 Ответить
Как-то несильно она нас любит. Все сквозь зубы...
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09.11.2020 12:42 Ответить
Вона вже дозріла,щоб стати президентом України...Щоб повністю акліматизуватись і стати своєю їй треба лишень сказати "Путін - ху...ло" і голою задницею зіграти або на піяніно,або на сопілці...
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09.11.2020 12:49 Ответить
Ее Европа содержит, а она все на кацапов оглядывается. Жесть.
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09.11.2020 12:49 Ответить
Ого крутиться, як вуж під вилами. Хм, і віна була, і Крим по законодавству.

(читати тре, що не сказано, а не що сказано)
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09.11.2020 12:56 Ответить
Без "конечно", гусыня... А просто, Крым- это Украина, и все...
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09.11.2020 13:00 Ответить
Ей сейчас главное залезть на беларуский трон. А дальше будет и адиннарот и путенвведи.
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09.11.2020 13:08 Ответить
О! ОМОН таки потихоньку оживляет мозговую деятельность.
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09.11.2020 13:25 Ответить
Президент Тихановская дело говорит.
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09.11.2020 14:15 Ответить
Це все одно що сказати: З точки зору міжнародного права, президентську посаду, яку займає лукашенко мала би займати Тихановська. Але ми проти будь-якого насилля в Білорусі.
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09.11.2020 14:35 Ответить
На основании международного законодательства она то может стать президентом, но останется бульбашенко, потому что такое гнилое проросийское гавно должно мыть посуду дома с закрытым ртом.
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09.11.2020 15:57 Ответить
Ну,наконец то,разродилася
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09.11.2020 16:21 Ответить
Якось в неї корво, - по кацапські, наче зі ср_ки виходить... "На підставі міжнародного законодавства Крим, звісно, належить Україні", - Тіхановська - Цензор.НЕТ 452
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09.11.2020 18:26 Ответить
це тобі не квіточками махать
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09.11.2020 20:49 Ответить
 
 