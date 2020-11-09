"На основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская придерживается позиции, что в соответствии с нормами международного права оккупированный Россией Крым принадлежит Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Укринформ".

"Моя личная точка зрения - есть международный закон, законодательство. И на основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - заявила Тихановская, комментируя свое личное отношение к оккпации Крыма Россией.

В своем комментарии относительно продолжающейся российской агрессии на Донбассе лидер белорусской оппозиции заявила, что она лично выступает "против любого проявления агрессии".

При этом Тихановская отметила, что она не может говорить от имени будущего президента Беларуси, которого белорусский народ выберет после свержения режима Лукашенко.

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"Мы будем такие вопросы решать уже когда мы победим у себя. Я уверена, что у будущего президента будет своя какая-то принципиальная позиция, у белорусского народа", - заявила Тихановская.

Поддержку Украиной белорусского народа лидер оппозиции назвала "важной" и "символической".

Напомним, накануне выборов президента Беларуси в конце июля оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская сначала ушла от ответа об оккупации Крыма, а потом ответила так: "Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война ... Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше".

Позже Тихановская заявила, что полуостров отошел другому государству незаконно.

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