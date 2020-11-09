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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Окуповані території - Крим і Донбас Революція в Білорусі
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Білорусь (5966) Крим (12755) окупація (5826) Тіхановська (389)

"На підставі міжнародного законодавства Крим, звісно, належить Україні", - Тіхановська

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська дотримується позиції, що, відповідно до норм міжнародного права, окупований Росією Крим належить Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Укрінформ".

"Моя особиста точка зору – є міжнародний закон, законодавство. І на підставі міжнародного законодавства Крим, звісно, належить Україні", - заявила Тіхановська, коментуючи своє ставлення до окупації Криму Росією.

У своєму коментарі щодо триваючої російської агресії на Донбасі лідерка білоруської опозиції заявила, що вона особисто виступає "проти будь-якого прояву агресії".

При цьому Тіхановська зазначила, що вона не може говорити від імені майбутнього президента Білорусі, якого білоруський народ обере після повалення режиму Лукашенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сила солідарності злякала режим", - Тіхановська про репресії білоруських силовиків проти учасників маршу 26 жовтня

"Ми будемо такі питання вирішувати вже коли ми переможемо у себе. Я впевнена, що у майбутнього президента буде своя якась принципова позиція, у білоруського народу", - заявила Тіхановська.

Підтримку Україною білоруського народу лідерка опозиції назвала "важливою" та "символічною".

Нагадаємо, напередодні виборів президента Білорусі наприкінці липня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська спочатку уникла відповіді про окупацію Криму, а потім відповіла так: "Я на цю проблему можу відповісти з погляду людини, жінки, проти будь-якого прояву воєн. І мені дуже боляче через те, що в Україні була війна ... Це дуже болісне питання, і воно розділяє людей, налаштовує одне проти одного. Можна я скажу так, як прийнято казати в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше".

Пізніше Тіхановська заявила, що півострів відійшов іншій державі незаконно.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+35
В Европе кухарке мозги вправили немного "На основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - Тихановская - Цензор.НЕТ 1437
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09.11.2020 12:16
+23
Доступно объяснили, что с крымнашем она слона не продаст.
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09.11.2020 12:18
+9
По белорусскому законодательству, Лукашенко, онечно, вібран президентом
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09.11.2020 12:20
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В Европе кухарке мозги вправили немного "На основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - Тихановская - Цензор.НЕТ 1437
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09.11.2020 12:16 Відповісти
Доступно объяснили, что с крымнашем она слона не продаст.
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09.11.2020 12:18 Відповісти
По белорусскому законодательству, Лукашенко, онечно, вібран президентом
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09.11.2020 12:20 Відповісти
Как и ***** "На основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - Тихановская - Цензор.НЕТ 2199
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09.11.2020 12:22 Відповісти
но это не точно....)
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09.11.2020 12:17 Відповісти
Молодец!Пускай работает президентом,одобряю.
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09.11.2020 12:17 Відповісти
Давай на штурм уже выводи сябров...Народ устал уже ходить за *********....
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09.11.2020 12:18 Відповісти
В Литве ей это будет не трудно и не стремно. "На основании международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", - Тихановская - Цензор.НЕТ 787
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09.11.2020 12:19 Відповісти
Додавили тетку.😉
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09.11.2020 12:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=G1DYizqNJfE
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09.11.2020 12:19 Відповісти
Довго пручалась.
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09.11.2020 12:20 Відповісти
Неплохо. Дальше ждём "путин - *****"
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09.11.2020 12:20 Відповісти
Не в цьому житті.
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09.11.2020 12:22 Відповісти
Життя минає швидко...
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09.11.2020 12:25 Відповісти
Просто до неї дійшло що втрачає підтримку України. Всі діла.
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09.11.2020 12:21 Відповісти
Нарешті доходить до сябрів, що москальськи забаганки тільки шкодять. Ідеї Бандери перемагають, тому що правильні.
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09.11.2020 12:23 Відповісти
Чушь, никого здесь чужие реалии изначально нафик не прельщали, ни ваши ни россейские, никто даже не заикался про такое. Каждому удачи в своем.
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09.11.2020 12:36 Відповісти
не чушь в том, что вьі советские еще на всю голову, браток
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09.11.2020 20:47 Відповісти
Совсем тётка плоха стала. Как она с такими заявами собралась дружить с ******? Или она решила, что Украина будет помогать революцию делать?
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09.11.2020 12:28 Відповісти
Как-то несильно она нас любит. Все сквозь зубы...
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09.11.2020 12:42 Відповісти
Вона вже дозріла,щоб стати президентом України...Щоб повністю акліматизуватись і стати своєю їй треба лишень сказати "Путін - ху...ло" і голою задницею зіграти або на піяніно,або на сопілці...
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09.11.2020 12:49 Відповісти
Ее Европа содержит, а она все на кацапов оглядывается. Жесть.
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09.11.2020 12:49 Відповісти
Ого крутиться, як вуж під вилами. Хм, і віна була, і Крим по законодавству.

(читати тре, що не сказано, а не що сказано)
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09.11.2020 12:56 Відповісти
Без "конечно", гусыня... А просто, Крым- это Украина, и все...
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09.11.2020 13:00 Відповісти
Ей сейчас главное залезть на беларуский трон. А дальше будет и адиннарот и путенвведи.
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09.11.2020 13:08 Відповісти
О! ОМОН таки потихоньку оживляет мозговую деятельность.
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09.11.2020 13:25 Відповісти
Президент Тихановская дело говорит.
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09.11.2020 14:15 Відповісти
Це все одно що сказати: З точки зору міжнародного права, президентську посаду, яку займає лукашенко мала би займати Тихановська. Але ми проти будь-якого насилля в Білорусі.
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09.11.2020 14:35 Відповісти
На основании международного законодательства она то может стать президентом, но останется бульбашенко, потому что такое гнилое проросийское гавно должно мыть посуду дома с закрытым ртом.
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09.11.2020 15:57 Відповісти
Ну,наконец то,разродилася
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09.11.2020 16:21 Відповісти
Якось в неї корво, - по кацапські, наче зі ср_ки виходить... "На підставі міжнародного законодавства Крим, звісно, належить Україні", - Тіхановська - Цензор.НЕТ 452
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09.11.2020 18:26 Відповісти
це тобі не квіточками махать
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09.11.2020 20:49 Відповісти
 
 