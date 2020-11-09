"На підставі міжнародного законодавства Крим, звісно, належить Україні", - Тіхановська
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Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська дотримується позиції, що, відповідно до норм міжнародного права, окупований Росією Крим належить Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "Укрінформ".
"Моя особиста точка зору – є міжнародний закон, законодавство. І на підставі міжнародного законодавства Крим, звісно, належить Україні", - заявила Тіхановська, коментуючи своє ставлення до окупації Криму Росією.
У своєму коментарі щодо триваючої російської агресії на Донбасі лідерка білоруської опозиції заявила, що вона особисто виступає "проти будь-якого прояву агресії".
При цьому Тіхановська зазначила, що вона не може говорити від імені майбутнього президента Білорусі, якого білоруський народ обере після повалення режиму Лукашенка.
"Ми будемо такі питання вирішувати вже коли ми переможемо у себе. Я впевнена, що у майбутнього президента буде своя якась принципова позиція, у білоруського народу", - заявила Тіхановська.
Підтримку Україною білоруського народу лідерка опозиції назвала "важливою" та "символічною".
Нагадаємо, напередодні виборів президента Білорусі наприкінці липня опонентка Олександра Лукашенка Світлана Тіхановська спочатку уникла відповіді про окупацію Криму, а потім відповіла так: "Я на цю проблему можу відповісти з погляду людини, жінки, проти будь-якого прояву воєн. І мені дуже боляче через те, що в Україні була війна ... Це дуже болісне питання, і воно розділяє людей, налаштовує одне проти одного. Можна я скажу так, як прийнято казати в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше".
Пізніше Тіхановська заявила, що півострів відійшов іншій державі незаконно.
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