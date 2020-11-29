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Новости Пожары в Украине
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Двое малышей погибли в результате пожара в квартире на Днепропетровщине, - ГСЧС

Двое малышей погибли в результате пожара в квартире на Днепропетровщине, - ГСЧС

В городе Марганец Днепропетровской области произошел пожар в многоэтажном доме. В результате погибли двое малолетних детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 ноября в 22:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что с одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Перспективной города Марганец, идет дым.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже 5-этажного жилого дома. Внутри помещения находилась женщина и двое маленьких детей. Спасатели на руках вынесли из горящей дома мальчика, 2019 г. р., и девочку, 2016 г. р.. Мать вышла самостоятельно", - сказано в сообщении.

Пострадавших детей передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Но, к сожалению, они не выжили - дети умерли в больнице.

Пожар локализован в 23:15 и ликвидирован в 23:37.

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Огнем повреждено домашнее имущество в коридоре квартиры на площади 6 кв.м.

К тушению пожара были привлечены 6 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

дети (6481) пожар (5936) Днепропетровская область (3924)


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Топ комментарии
+2
Авакова давно пора в отставку, как первое лицо в МЧС
В ЕВРОПЕ не гибнет столько народа от пожаров . Значит нормально организована система пожарной безопасности
а дом может загорется только у цыган.
Власть недоучилась в институтах и не хочет учиться у более развитых стран (блин, необязательно учиться в дорогих странах Франции и Германии . Есть восточная Европа )
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29.11.2020 12:31
+1
а дом может загорется только у цыган

Шо ты за бред несёшь??
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29.11.2020 12:38
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Авакова давно пора в отставку, как первое лицо в МЧС
В ЕВРОПЕ не гибнет столько народа от пожаров . Значит нормально организована система пожарной безопасности
а дом может загорется только у цыган.
Власть недоучилась в институтах и не хочет учиться у более развитых стран (блин, необязательно учиться в дорогих странах Франции и Германии . Есть восточная Европа )
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29.11.2020 12:31 Ответить
а дом может загорется только у цыган

Шо ты за бред несёшь??
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29.11.2020 12:38 Ответить
В Европе - ДА , в основном у цыган
и белье на веревках сушиться в основном у цыган ( я сужу по Словакии Венгрии Австрии иможет на Балканском полуострове цыган больше)
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29.11.2020 12:47 Ответить
Хватит пороть муру.
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29.11.2020 12:52 Ответить
Вы хотите больше знать или ТАК ПОВЫПЕНДРИВАТЬСЯ ВЫЛЕЗЛИ ?
я смотрю новости в Словакии - пожары бывают редко и в основном в цыганских домах ( потому что у них вычный бардак) . Смертей тоже мало
Потому считаю , что подчинение ГСЧС министерству МВД - дурость
я бы подчинила министерству строительства - там и нормы, и согласование документации и акты приёмки объектов.
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29.11.2020 12:57 Ответить
Выпендриваешься ты.
Постоянно!
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29.11.2020 13:00 Ответить
Я в отличии от тебя хоть ЧТО-ТО ЗНАЮ И ВИЖУ . А тебе любая инфа как об стенку горох . Ты ,наверно, кацап 😀 потому и выделываешься около компа 😀😀😀
И КАКАЯ , блин, тебе разница ЕСЛИ ТЫ - НИКТО .или Авакова решил защитить
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29.11.2020 13:07 Ответить
Эту чучелу нужно отправлять в спам регулярно.
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29.11.2020 14:19 Ответить
Зачем мелочиться?
Сразу Зеленского в отставку и пожарные останутся без работы.
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29.11.2020 12:44 Ответить
😊
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29.11.2020 12:48 Ответить
Рогатый у тебя смайлик.
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29.11.2020 12:50 Ответить
Коли вже дійде до горе батьків ,не залишайте малолітніх дітей без догляду дорослих.
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29.11.2020 14:35 Ответить
 
 