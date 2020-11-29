Двое малышей погибли в результате пожара в квартире на Днепропетровщине, - ГСЧС

В городе Марганец Днепропетровской области произошел пожар в многоэтажном доме. В результате погибли двое малолетних детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 ноября в 22:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что с одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Перспективной города Марганец, идет дым.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже 5-этажного жилого дома. Внутри помещения находилась женщина и двое маленьких детей. Спасатели на руках вынесли из горящей дома мальчика, 2019 г. р., и девочку, 2016 г. р.. Мать вышла самостоятельно", - сказано в сообщении.

Пострадавших детей передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Но, к сожалению, они не выжили - дети умерли в больнице.

Пожар локализован в 23:15 и ликвидирован в 23:37.

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Огнем повреждено домашнее имущество в коридоре квартиры на площади 6 кв.м.

К тушению пожара были привлечены 6 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.