Двое малышей погибли в результате пожара в квартире на Днепропетровщине, - ГСЧС
В городе Марганец Днепропетровской области произошел пожар в многоэтажном доме. В результате погибли двое малолетних детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"28 ноября в 22:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что с одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Перспективной города Марганец, идет дым.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже 5-этажного жилого дома. Внутри помещения находилась женщина и двое маленьких детей. Спасатели на руках вынесли из горящей дома мальчика, 2019 г. р., и девочку, 2016 г. р.. Мать вышла самостоятельно", - сказано в сообщении.
Пострадавших детей передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Но, к сожалению, они не выжили - дети умерли в больнице.
Пожар локализован в 23:15 и ликвидирован в 23:37.
Огнем повреждено домашнее имущество в коридоре квартиры на площади 6 кв.м.
К тушению пожара были привлечены 6 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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В ЕВРОПЕ не гибнет столько народа от пожаров . Значит нормально организована система пожарной безопасности
а дом может загорется только у цыган.
Власть недоучилась в институтах и не хочет учиться у более развитых стран (блин, необязательно учиться в дорогих странах Франции и Германии . Есть восточная Европа )
Шо ты за бред несёшь??
и белье на веревках сушиться в основном у цыган ( я сужу по Словакии Венгрии Австрии иможет на Балканском полуострове цыган больше)
я смотрю новости в Словакии - пожары бывают редко и в основном в цыганских домах ( потому что у них вычный бардак) . Смертей тоже мало
Потому считаю , что подчинение ГСЧС министерству МВД - дурость
я бы подчинила министерству строительства - там и нормы, и согласование документации и акты приёмки объектов.
Постоянно!
И КАКАЯ , блин, тебе разница ЕСЛИ ТЫ - НИКТО .или Авакова решил защитить
Сразу Зеленского в отставку и пожарные останутся без работы.