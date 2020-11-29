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Новини Пожежі в Україні
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Двоє малюків загинули через пожежу в квартирі на Дніпропетровщині, - ДСНС

Двоє малюків загинули через пожежу в квартирі на Дніпропетровщині, - ДСНС

У місті Марганець Дніпропетровської області сталася пожежа в багатоповерховому будинку. В результаті загинули двоє малолітніх дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"28 листопада о 22:44 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що з однієї з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Перспективній міста Марганець, йде дим.

За вказаною адресою направлені відділення 33 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у двокімнатній квартирі, розташованій на п’ятому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Всередині помешкання перебувала жінка та двоє маленьких дітей. Рятувальники на руках винесли з палаючої оселі хлопчика, 2019 року народження, та дівчинку, 2016 року народження. Мати вийшла самостійно.

Постраждалих дітей передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Та на жаль, вони не вижили – діти померли у лікарні.

Пожежу локалізовано о 23:15 та ліквідовано о 23:37.

Вогнем пошкоджено домашнє майно в коридорі квартири на площі 6 кв.м".

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діти (5054) пожежа (4316) Дніпропетровська область (3700)


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Топ коментарі
+2
Авакова давно пора в отставку, как первое лицо в МЧС
В ЕВРОПЕ не гибнет столько народа от пожаров . Значит нормально организована система пожарной безопасности
а дом может загорется только у цыган.
Власть недоучилась в институтах и не хочет учиться у более развитых стран (блин, необязательно учиться в дорогих странах Франции и Германии . Есть восточная Европа )
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29.11.2020 12:31
+1
а дом может загорется только у цыган

Шо ты за бред несёшь??
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29.11.2020 12:38
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Авакова давно пора в отставку, как первое лицо в МЧС
В ЕВРОПЕ не гибнет столько народа от пожаров . Значит нормально организована система пожарной безопасности
а дом может загорется только у цыган.
Власть недоучилась в институтах и не хочет учиться у более развитых стран (блин, необязательно учиться в дорогих странах Франции и Германии . Есть восточная Европа )
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29.11.2020 12:31 Відповісти
а дом может загорется только у цыган

Шо ты за бред несёшь??
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29.11.2020 12:38 Відповісти
В Европе - ДА , в основном у цыган
и белье на веревках сушиться в основном у цыган ( я сужу по Словакии Венгрии Австрии иможет на Балканском полуострове цыган больше)
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29.11.2020 12:47 Відповісти
Хватит пороть муру.
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29.11.2020 12:52 Відповісти
Вы хотите больше знать или ТАК ПОВЫПЕНДРИВАТЬСЯ ВЫЛЕЗЛИ ?
я смотрю новости в Словакии - пожары бывают редко и в основном в цыганских домах ( потому что у них вычный бардак) . Смертей тоже мало
Потому считаю , что подчинение ГСЧС министерству МВД - дурость
я бы подчинила министерству строительства - там и нормы, и согласование документации и акты приёмки объектов.
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29.11.2020 12:57 Відповісти
Выпендриваешься ты.
Постоянно!
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29.11.2020 13:00 Відповісти
Я в отличии от тебя хоть ЧТО-ТО ЗНАЮ И ВИЖУ . А тебе любая инфа как об стенку горох . Ты ,наверно, кацап 😀 потому и выделываешься около компа 😀😀😀
И КАКАЯ , блин, тебе разница ЕСЛИ ТЫ - НИКТО .или Авакова решил защитить
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29.11.2020 13:07 Відповісти
Эту чучелу нужно отправлять в спам регулярно.
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29.11.2020 14:19 Відповісти
Зачем мелочиться?
Сразу Зеленского в отставку и пожарные останутся без работы.
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29.11.2020 12:44 Відповісти
😊
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29.11.2020 12:48 Відповісти
Рогатый у тебя смайлик.
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29.11.2020 12:50 Відповісти
Коли вже дійде до горе батьків ,не залишайте малолітніх дітей без догляду дорослих.
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29.11.2020 14:35 Відповісти
 
 