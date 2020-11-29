Двоє малюків загинули через пожежу в квартирі на Дніпропетровщині, - ДСНС

У місті Марганець Дніпропетровської області сталася пожежа в багатоповерховому будинку. В результаті загинули двоє малолітніх дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"28 листопада о 22:44 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що з однієї з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Перспективній міста Марганець, йде дим.

За вказаною адресою направлені відділення 33 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у двокімнатній квартирі, розташованій на п’ятому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Всередині помешкання перебувала жінка та двоє маленьких дітей. Рятувальники на руках винесли з палаючої оселі хлопчика, 2019 року народження, та дівчинку, 2016 року народження. Мати вийшла самостійно.

Постраждалих дітей передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Та на жаль, вони не вижили – діти померли у лікарні.

Пожежу локалізовано о 23:15 та ліквідовано о 23:37.

Вогнем пошкоджено домашнє майно в коридорі квартири на площі 6 кв.м".

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