Двоє малюків загинули через пожежу в квартирі на Дніпропетровщині, - ДСНС
У місті Марганець Дніпропетровської області сталася пожежа в багатоповерховому будинку. В результаті загинули двоє малолітніх дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"28 листопада о 22:44 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що з однієї з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Перспективній міста Марганець, йде дим.
За вказаною адресою направлені відділення 33 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у двокімнатній квартирі, розташованій на п’ятому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Всередині помешкання перебувала жінка та двоє маленьких дітей. Рятувальники на руках винесли з палаючої оселі хлопчика, 2019 року народження, та дівчинку, 2016 року народження. Мати вийшла самостійно.
Постраждалих дітей передали співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Та на жаль, вони не вижили – діти померли у лікарні.
Пожежу локалізовано о 23:15 та ліквідовано о 23:37.
Вогнем пошкоджено домашнє майно в коридорі квартири на площі 6 кв.м".
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В ЕВРОПЕ не гибнет столько народа от пожаров . Значит нормально организована система пожарной безопасности
а дом может загорется только у цыган.
Власть недоучилась в институтах и не хочет учиться у более развитых стран (блин, необязательно учиться в дорогих странах Франции и Германии . Есть восточная Европа )
Шо ты за бред несёшь??
и белье на веревках сушиться в основном у цыган ( я сужу по Словакии Венгрии Австрии иможет на Балканском полуострове цыган больше)
я смотрю новости в Словакии - пожары бывают редко и в основном в цыганских домах ( потому что у них вычный бардак) . Смертей тоже мало
Потому считаю , что подчинение ГСЧС министерству МВД - дурость
я бы подчинила министерству строительства - там и нормы, и согласование документации и акты приёмки объектов.
Постоянно!
И КАКАЯ , блин, тебе разница ЕСЛИ ТЫ - НИКТО .или Авакова решил защитить
Сразу Зеленского в отставку и пожарные останутся без работы.