Пропавшими без вести на Донбассе на сегодняшний день числятся 69 военнослужащих
Руководитель офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая надеется, что Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, полноценно заработает до конца марта, если государственные органы будут действовать по плану, предложенному Офисом главы государства.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом она заявила в интервью информационному агентству "Укринформ".
Зарецкая отметила, что, реагируя на обращения членов семей пропавших без вести военнослужащих, Президент Украины подписал Указ № 495/2020 "О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений, членов их семей".
Она выразила надежду, что председатель Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, может быть избран в течение двух недель.
"Если все пойдет по плану, все формальные процедуры пройдут, в марте комиссия начнет работу полноценно", - отметила Наталья Зарецкая.
Представитель уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий отметила, что поисковые работы не прекращались и осуществлялись силами подразделений Национальной полиции и военными в зоне проведения боевых действий (гуманитарный проект Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200"), а также общественными организациями.
"Основные сложности - с поисками на неподконтрольных территориях. Действия на временно оккупированных территориях согласуются в политическом формате через Трехстороннюю контактную группу. И, к сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны", - отметила Зарецкая.
Она добавила, что на сегодня на оккупированных территориях работать может только Международный комитет Красного Креста.
Руководитель офиса уполномоченного Президента Украины отметила, что, согласно данным ВСУ, сегодня 69 военнослужащих считаются пропавшими без вести.
Сейчас общий учет пропавших без вести в зоне проведения антитеррористической операции, Операции объединенных сил, на временно оккупированных территориях (как военных, так и гражданских лиц) осуществляет СБУ через созданный в ее составе Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС, который имеет сводную информацию.
Кроме того, по словам Зарецкой, законодательство предусматривает функционирование Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Согласно действующему законодательству, его администратором (учреждение, физически обеспечивает функционирование реестра) должно быть государственное предприятие, подконтрольное Министерству юстиции, а держателем (орган, который вносит информацию в базу) - Комиссия.
"Технически Единый реестр может быть создан и запущен в работу за полгода, если соответствующее финансирование будет предусмотрено", - отметила она.
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Американское издание https://www.nytimes.com/2020/11/28/world/middleeast/iran-assassinations-nuclear-israel.html The New York Times , первым из западных СМИ заявившее, что за убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде стоят спецслужбы Израиля, продолжает публикации на эту тему.
Журналисты Дэвид Д. Киркпатрик, Ронен Бергман и Фарназ Фассихи отмечают, что сейчас Тегеран поставлен перед "мучительным выбором": принять решение о быстром возмездии или попытаться начать все сначала с администрацией Джо Байдена.
В публикации упоминаются дерзкие операции, осуществленные израильской разведкой "Мосад" в Иране, в частности похищение в Тегеране секретных материалов по ядерной программе.
Издание напоминает, что еще в апреле 2018 года, цитируя содержание похищенных документов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу упоминал имя физика Мохсена Фахризаде и говорил: "Запомните это имя".
Приводятся уточненные данные по поводу обстоятельств гибели Фахризаде: в пятницу, 27 ноября, его автомобиль под усиленной охраной следовал окольной дорогой к дому его родственников, когда на его пути взорвался заминированный автомобиль Nissan, что привело к отключению электричества в районе. Затем из черного минивэна выскочили вооруженные люди, которые открыли огонь по автомобилю Фахризаде, нейтрализовав его телохранителей и смертельно ранив ученого.
Ранее иранское агентство https://www.farsnews.ir/tehran/news/13990907000651/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF Fars писало об этом нападении так: автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, въехал в Абсард (пригород Тегерана) в сопровождении двух машин охраны, внезапно по машинам был открыт огонь, а затем в нескольких метрах от них взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль Nissan, взрыв был настолько сильным, что причинил ущерб деревьям и автомобилям, припаркованным в радиусе 500 метров, затем нападавшие открыли огонь по машине, в которой находился Фахрисаде, один из его телохранителей развернул свой автомобиль так, чтобы преградить доступ к машине ученого, и почти сразу же был убит. После нападения Фахризаде был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Стрелявшие скрылись с места происшествия, их поиски продолжаются.
Израильский блогер "Абу Али" со ссылкой на собственные источники пишет: команда ликвидаторов насчитывала 12 человек, по оценке иранских спецслужб эти люди прошли специальную военную подготовку за пределами Ирана; еще около 50 человек обеспечивали материально-техническую поддержку операции; группа ликвидаторов использовала джип Hyundai Santa Fe, пикап Nissan (заминированный) и четыре мотоцикла; электричество в районе отключили за полчаса до активной фазы операции; кортеж Фахризаде состоял из трех автомобилей (все бронированные), сам ученый ехал в третьей машине; ликвидаторы пропустили первый автомобиль охраны и открыли огонь по второй и третьей машине, вскоре после этого заминированный пикап Nissan врезался во вторую машину кортежа и взорвался; 12 ликвидаторов открыли огонь по первому и третьему автомобилю кортежа; командир группы ликвидаторов вытащил раненого ученого из машины и произвел контрольный выстрел; ликвидаторы покинули место проведения операции (никто из них не пострадал и не был задержан).
NYT упоминает о ряде похожих операций, направленных против ключевых фигур иранской ядерной программы, отмечая, что ранее в 2020 году было совершено две очень значимых ликвидации: в Ираке ударом с БПЛА был уничтожен командующий иранскими "Силами Кудс" генерал Касем Сулеймани, а в августе в Тегеране был убит один из лидеров "Аль-Каиды" Абу Мухаммад аль-Масри. При этом NYT настаивает на версии о том, что аль-Масри ликвидировали израильтяне.
Араш Хамуши и Дэвид Сэнгер https://www.nytimes.com/2020/11/28/world/middleeast/israel-iran-nuclear-deal.html пишут в The New York Times о том, что одной из очевидных целей ликвидации Фахризаде является подрыв будущих усилий администрации Байдена по налаживанию отношений с Тегераном и возможному возвращению США в "ядерную сделку" с Ираном. Возможно представители Байдена еще до его инаугурации попытаются начать переговоры с иранской стороной, чтобы сохранить возможность для дипломатических шагов в будущем.
Суть публикаций The New York Times сводится к тому, что Израиль уничтожил "отца атомной бомбы Ирана", чтобы сорвать возвращение США к "ядерной сделке". При этом в статьях не звучит однозначного осуждения Израиля за эти действия, хотя авторы публикаций явно симпатизируют будущей администрации Байдена.
Всем будет интересно.