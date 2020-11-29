Пропавшими без вести на Донбассе на сегодняшний день числятся 69 военнослужащих

Руководитель офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая надеется, что Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, полноценно заработает до конца марта, если государственные органы будут действовать по плану, предложенному Офисом главы государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом она заявила в интервью информационному агентству "Укринформ".

Зарецкая отметила, что, реагируя на обращения членов семей пропавших без вести военнослужащих, Президент Украины подписал Указ № 495/2020 "О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений, членов их семей".

Она выразила надежду, что председатель Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, может быть избран в течение двух недель.

"Если все пойдет по плану, все формальные процедуры пройдут, в марте комиссия начнет работу полноценно", - отметила Наталья Зарецкая.

Представитель уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий отметила, что поисковые работы не прекращались и осуществлялись силами подразделений Национальной полиции и военными в зоне проведения боевых действий (гуманитарный проект Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200"), а также общественными организациями.

"Основные сложности - с поисками на неподконтрольных территориях. Действия на временно оккупированных территориях согласуются в политическом формате через Трехстороннюю контактную группу. И, к сожалению, сегодня получить разрешение и гарантию безопасности поисков не удается из-за позиции противоположной стороны", - отметила Зарецкая.

Она добавила, что на сегодня на оккупированных территориях работать может только Международный комитет Красного Креста.

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Руководитель офиса уполномоченного Президента Украины отметила, что, согласно данным ВСУ, сегодня 69 военнослужащих считаются пропавшими без вести.

Сейчас общий учет пропавших без вести в зоне проведения антитеррористической операции, Операции объединенных сил, на временно оккупированных территориях (как военных, так и гражданских лиц) осуществляет СБУ через созданный в ее составе Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС, который имеет сводную информацию.

Кроме того, по словам Зарецкой, законодательство предусматривает функционирование Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Согласно действующему законодательству, его администратором (учреждение, физически обеспечивает функционирование реестра) должно быть государственное предприятие, подконтрольное Министерству юстиции, а держателем (орган, который вносит информацию в базу) - Комиссия.

"Технически Единый реестр может быть создан и запущен в работу за полгода, если соответствующее финансирование будет предусмотрено", - отметила она.