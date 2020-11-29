Зниклими безвісти на Донбасі на сьогодні вважаються 69 військовослужбовців

Керівник офісу уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Наталія Зарецька сподівається, що Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, повноцінно запрацює до кінця березня, якщо державні органи діятимуть за планом, запропонованим Офісом Глави держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це вона заявила в інтерв'ю інформаційному агентству "Укрінформ".

Наталія Зарецька зазначила, що, реагуючи на звернення членів родин зниклих безвісти військовослужбовців, Президент України підписав Указ № 495/2020 "Про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей".

Вона висловила сподівання, що голова Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, може бути обраний протягом двох тижнів.

"Якщо все піде за планом, всі формальні процедури відбудуться, в березні комісія почне роботу повноцінно", – наголосила Наталія Зарецька.

Представник уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій зазначила, що пошукові роботи не припинялися і здійснювалися силами підрозділів Національної поліції та військовими в зоні проведення бойових дій (гуманітарний проект Збройних сил України "Евакуація 200"), а також громадськими організаціями.

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"Основні складнощі - з пошуками на непідконтрольних територіях. Дії на тимчасово окупованих територіях узгоджуються в політичному форматі через Тристоронню контактну групу. І, на жаль, сьогодні отримати дозвіл і гарантію безпеки пошуків не вдається через позицію протилежної сторони", – зазначила Наталія Зарецька.

Вона додала, що станом на сьогодні на окупованих територіях працювати може лише Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Керівник офісу уповноваженого Президента України зауважила, що, згідно з даними ЗСУ, на сьогодні 69 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

Нині загальний облік зниклих безвісти в зоні проведення Антитерористичної операції, Операції об'єднаних сил, на тимчасово окупованих територіях (як військових, так і цивільних осіб) здійснює СБУ через створений у її складі Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцез перебування безвісти зниклих у районі проведення ООС, який має зведену інформацію.

Крім того, за словами Наталії Зарецької, законодавство передбачає функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Згідно з чинним законодавством, його адміністратором (установа, яка фізично забезпечує функціонування реєстру) має бути державне підприємство, підконтрольне Міністерству юстиції, а держателем (орган, що вносить інформацію в базу) – Комісія.

"Технічно Єдиний реєстр може бути створений та запущений в роботу за пів року, якщо відповідне фінансування буде передбачене", – зазначила вона.