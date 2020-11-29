Зниклими безвісти на Донбасі на сьогодні вважаються 69 військовослужбовців
Керівник офісу уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Наталія Зарецька сподівається, що Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, повноцінно запрацює до кінця березня, якщо державні органи діятимуть за планом, запропонованим Офісом Глави держави.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це вона заявила в інтерв'ю інформаційному агентству "Укрінформ".
Наталія Зарецька зазначила, що, реагуючи на звернення членів родин зниклих безвісти військовослужбовців, Президент України підписав Указ № 495/2020 "Про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей".
Вона висловила сподівання, що голова Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, може бути обраний протягом двох тижнів.
"Якщо все піде за планом, всі формальні процедури відбудуться, в березні комісія почне роботу повноцінно", – наголосила Наталія Зарецька.
Представник уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій зазначила, що пошукові роботи не припинялися і здійснювалися силами підрозділів Національної поліції та військовими в зоні проведення бойових дій (гуманітарний проект Збройних сил України "Евакуація 200"), а також громадськими організаціями.
"Основні складнощі - з пошуками на непідконтрольних територіях. Дії на тимчасово окупованих територіях узгоджуються в політичному форматі через Тристоронню контактну групу. І, на жаль, сьогодні отримати дозвіл і гарантію безпеки пошуків не вдається через позицію протилежної сторони", – зазначила Наталія Зарецька.
Вона додала, що станом на сьогодні на окупованих територіях працювати може лише Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Керівник офісу уповноваженого Президента України зауважила, що, згідно з даними ЗСУ, на сьогодні 69 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.
Нині загальний облік зниклих безвісти в зоні проведення Антитерористичної операції, Операції об'єднаних сил, на тимчасово окупованих територіях (як військових, так і цивільних осіб) здійснює СБУ через створений у її складі Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцез перебування безвісти зниклих у районі проведення ООС, який має зведену інформацію.
Крім того, за словами Наталії Зарецької, законодавство передбачає функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Згідно з чинним законодавством, його адміністратором (установа, яка фізично забезпечує функціонування реєстру) має бути державне підприємство, підконтрольне Міністерству юстиції, а держателем (орган, що вносить інформацію в базу) – Комісія.
"Технічно Єдиний реєстр може бути створений та запущений в роботу за пів року, якщо відповідне фінансування буде передбачене", – зазначила вона.
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Американское издание https://www.nytimes.com/2020/11/28/world/middleeast/iran-assassinations-nuclear-israel.html The New York Times , первым из западных СМИ заявившее, что за убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде стоят спецслужбы Израиля, продолжает публикации на эту тему.
Журналисты Дэвид Д. Киркпатрик, Ронен Бергман и Фарназ Фассихи отмечают, что сейчас Тегеран поставлен перед "мучительным выбором": принять решение о быстром возмездии или попытаться начать все сначала с администрацией Джо Байдена.
В публикации упоминаются дерзкие операции, осуществленные израильской разведкой "Мосад" в Иране, в частности похищение в Тегеране секретных материалов по ядерной программе.
Издание напоминает, что еще в апреле 2018 года, цитируя содержание похищенных документов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу упоминал имя физика Мохсена Фахризаде и говорил: "Запомните это имя".
Приводятся уточненные данные по поводу обстоятельств гибели Фахризаде: в пятницу, 27 ноября, его автомобиль под усиленной охраной следовал окольной дорогой к дому его родственников, когда на его пути взорвался заминированный автомобиль Nissan, что привело к отключению электричества в районе. Затем из черного минивэна выскочили вооруженные люди, которые открыли огонь по автомобилю Фахризаде, нейтрализовав его телохранителей и смертельно ранив ученого.
Ранее иранское агентство https://www.farsnews.ir/tehran/news/13990907000651/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AE%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF Fars писало об этом нападении так: автомобиль, в котором находился Мохсен Фахризаде, въехал в Абсард (пригород Тегерана) в сопровождении двух машин охраны, внезапно по машинам был открыт огонь, а затем в нескольких метрах от них взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль Nissan, взрыв был настолько сильным, что причинил ущерб деревьям и автомобилям, припаркованным в радиусе 500 метров, затем нападавшие открыли огонь по машине, в которой находился Фахрисаде, один из его телохранителей развернул свой автомобиль так, чтобы преградить доступ к машине ученого, и почти сразу же был убит. После нападения Фахризаде был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Стрелявшие скрылись с места происшествия, их поиски продолжаются.
Израильский блогер "Абу Али" со ссылкой на собственные источники пишет: команда ликвидаторов насчитывала 12 человек, по оценке иранских спецслужб эти люди прошли специальную военную подготовку за пределами Ирана; еще около 50 человек обеспечивали материально-техническую поддержку операции; группа ликвидаторов использовала джип Hyundai Santa Fe, пикап Nissan (заминированный) и четыре мотоцикла; электричество в районе отключили за полчаса до активной фазы операции; кортеж Фахризаде состоял из трех автомобилей (все бронированные), сам ученый ехал в третьей машине; ликвидаторы пропустили первый автомобиль охраны и открыли огонь по второй и третьей машине, вскоре после этого заминированный пикап Nissan врезался во вторую машину кортежа и взорвался; 12 ликвидаторов открыли огонь по первому и третьему автомобилю кортежа; командир группы ликвидаторов вытащил раненого ученого из машины и произвел контрольный выстрел; ликвидаторы покинули место проведения операции (никто из них не пострадал и не был задержан).
NYT упоминает о ряде похожих операций, направленных против ключевых фигур иранской ядерной программы, отмечая, что ранее в 2020 году было совершено две очень значимых ликвидации: в Ираке ударом с БПЛА был уничтожен командующий иранскими "Силами Кудс" генерал Касем Сулеймани, а в августе в Тегеране был убит один из лидеров "Аль-Каиды" Абу Мухаммад аль-Масри. При этом NYT настаивает на версии о том, что аль-Масри ликвидировали израильтяне.
Араш Хамуши и Дэвид Сэнгер https://www.nytimes.com/2020/11/28/world/middleeast/israel-iran-nuclear-deal.html пишут в The New York Times о том, что одной из очевидных целей ликвидации Фахризаде является подрыв будущих усилий администрации Байдена по налаживанию отношений с Тегераном и возможному возвращению США в "ядерную сделку" с Ираном. Возможно представители Байдена еще до его инаугурации попытаются начать переговоры с иранской стороной, чтобы сохранить возможность для дипломатических шагов в будущем.
Суть публикаций The New York Times сводится к тому, что Израиль уничтожил "отца атомной бомбы Ирана", чтобы сорвать возвращение США к "ядерной сделке". При этом в статьях не звучит однозначного осуждения Израиля за эти действия, хотя авторы публикаций явно симпатизируют будущей администрации Байдена.
Всем будет интересно.