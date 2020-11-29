Германия передаст украинским военным 20 аппаратов ИВЛ, - посол Мельник
Германия передаст украинским военным медикам аппараты искусственной вентиляции легких и другие медицинские средства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Укринформу" посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
Гуманитарная помощь направлена на предупреждение в Вооруженных Силах Украины распространения острой респираторной болезни, вызванной SARS-CoV-2.
В частности, Германия доставит в Киев 20 вентиляторов легких Life Base III, 1 тысячу защитных масок FFP2 и 20 тысяч операционных масок; 50 тысяч медицинских перчаток; полторы тысячи защитных очков; 1000 бутылок дезинфицирующей жидкости Sterillium Virugard.
Церемония передачи запланирована на 30 ноября в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".
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