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Новости Борьба с коронавирусом
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Германия передаст украинским военным 20 аппаратов ИВЛ, - посол Мельник

Германия передаст украинским военным 20 аппаратов ИВЛ, - посол Мельник

Германия передаст украинским военным медикам аппараты искусственной вентиляции легких и другие медицинские средства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Укринформу" посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Гуманитарная помощь направлена на предупреждение в Вооруженных Силах Украины распространения острой респираторной болезни, вызванной SARS-CoV-2.

В частности, Германия доставит в Киев 20 вентиляторов легких Life Base III, 1 тысячу защитных масок FFP2 и 20 тысяч операционных масок; 50 тысяч медицинских перчаток; полторы тысячи защитных очков; 1000 бутылок дезинфицирующей жидкости Sterillium Virugard.

Церемония передачи запланирована на 30 ноября в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".

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Германия (6943) помощь (7788) Мельник Андрей (228) ВСУ (6568) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
Як це зелюгеть? Він тепер офіційний юлін соратнік по калоліції.
Разом з медведчуком.
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29.11.2020 15:16
+3
Ну так сади на нари Порошенка якщо є за що. Але скоріше зєсцикун разом з бабою ботоксною яка любить їздити на візочках інвалідних сядуть в тюрьму. А як допомогла Україні баба юлька ботоксна в боротьбі з корона вірусом?
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29.11.2020 15:19
+2
опзж всех на пожизненное с конфискацией ! 👏😁
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29.11.2020 15:10
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Лучше б Германия избавила нас от ублюдков олигархов которые корумпируют Украину и мутят воду !
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29.11.2020 14:56 Ответить
Каким образом ?
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29.11.2020 15:00 Ответить
хорошо что разетки у Украины с Германией одинаковые 😅
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29.11.2020 14:58 Ответить
опзж всех на пожизненное с конфискацией ! 👏😁
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29.11.2020 15:10 Ответить
Як це зелюгеть? Він тепер офіційний юлін соратнік по калоліції.
Разом з медведчуком.
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29.11.2020 15:16 Ответить
Ну так сади на нари Порошенка якщо є за що. Але скоріше зєсцикун разом з бабою ботоксною яка любить їздити на візочках інвалідних сядуть в тюрьму. А як допомогла Україні баба юлька ботоксна в боротьбі з корона вірусом?
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29.11.2020 15:19 Ответить
що Ти Івасю дурний?Петро тих апаратів закупив для України набагато більше ,як нашкребли проросійські фашистські вассали,котрі відрізали в України під проросійське ордло, шмат території
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29.11.2020 16:51 Ответить
В Феофанию отвезут.
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29.11.2020 15:15 Ответить
От жиж штазі прокацапська Меркель (!) не могла передати 200-300 апаратів х
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29.11.2020 16:33 Ответить
 
 