Німеччина передасть українським військовим 20 апаратів ШВЛ, - посол Мельник
Німеччина передасть українським військовим медикам апарати штучної вентиляції легенів та інші медичні засоби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Укрінформу" посол України в ФРН Андрій Мельник.
Гуманітарна допомога спрямованого на попередження у Збройних Силах України розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої SARS-CoV-2.
Зокрема, Німеччина доставить до Києва 20 вентиляторів легень Life Base III, 1 тисячу захисних масок FFP2 і 20 тисяч операційних масок; 50 тисяч медичних рукавичок; півтори тисячі захисних окулярів; 1 тисячу пляшок дезінфікуючої рідини Sterillium Virugard.
Церемонія передачі запланована на 30 листопада у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь".
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