УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10873 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
824 13

Німеччина передасть українським військовим 20 апаратів ШВЛ, - посол Мельник

Німеччина передасть українським військовим 20 апаратів ШВЛ, - посол Мельник

Німеччина передасть українським військовим медикам апарати штучної вентиляції легенів та інші медичні засоби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Укрінформу" посол України в ФРН Андрій Мельник.

Гуманітарна допомога спрямованого на попередження у Збройних Силах України розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої SARS-CoV-2.

Також читайте: Україна піднялася на третє місце серед країн Європи за кількістю інфікованих COVID-19 за добу. Всього в світі 62,6 млн інфікованих і 1,4 млн жертв

Зокрема, Німеччина доставить до Києва 20 вентиляторів легень Life Base III, 1 тисячу захисних масок FFP2 і 20 тисяч операційних масок; 50 тисяч медичних рукавичок; півтори тисячі захисних окулярів; 1 тисячу пляшок дезінфікуючої рідини Sterillium Virugard.

Церемонія передачі запланована на 30 листопада у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь".

Також читайте: Близько ста відвідувачів - і всі без масок: Нічний клуб працював у Львові попри карантин вихідного дня, - поліція. ФОТО

Німеччина (7340) допомога (8327) Мельник Андрій (233) ЗСУ (7522) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Як це зелюгеть? Він тепер офіційний юлін соратнік по калоліції.
Разом з медведчуком.
показати весь коментар
29.11.2020 15:16
+3
Ну так сади на нари Порошенка якщо є за що. Але скоріше зєсцикун разом з бабою ботоксною яка любить їздити на візочках інвалідних сядуть в тюрьму. А як допомогла Україні баба юлька ботоксна в боротьбі з корона вірусом?
показати весь коментар
29.11.2020 15:19
+2
опзж всех на пожизненное с конфискацией ! 👏😁
показати весь коментар
29.11.2020 15:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше б Германия избавила нас от ублюдков олигархов которые корумпируют Украину и мутят воду !
показати весь коментар
29.11.2020 14:56 Відповісти
Каким образом ?
показати весь коментар
29.11.2020 15:00 Відповісти
хорошо что разетки у Украины с Германией одинаковые 😅
показати весь коментар
29.11.2020 14:58 Відповісти
опзж всех на пожизненное с конфискацией ! 👏😁
показати весь коментар
29.11.2020 15:10 Відповісти
Як це зелюгеть? Він тепер офіційний юлін соратнік по калоліції.
Разом з медведчуком.
показати весь коментар
29.11.2020 15:16 Відповісти
Ну так сади на нари Порошенка якщо є за що. Але скоріше зєсцикун разом з бабою ботоксною яка любить їздити на візочках інвалідних сядуть в тюрьму. А як допомогла Україні баба юлька ботоксна в боротьбі з корона вірусом?
показати весь коментар
29.11.2020 15:19 Відповісти
що Ти Івасю дурний?Петро тих апаратів закупив для України набагато більше ,як нашкребли проросійські фашистські вассали,котрі відрізали в України під проросійське ордло, шмат території
показати весь коментар
29.11.2020 16:51 Відповісти
В Феофанию отвезут.
показати весь коментар
29.11.2020 15:15 Відповісти
От жиж штазі прокацапська Меркель (!) не могла передати 200-300 апаратів х
показати весь коментар
29.11.2020 16:33 Відповісти
 
 