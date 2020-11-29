Німеччина передасть українським військовим 20 апаратів ШВЛ, - посол Мельник

Німеччина передасть українським військовим медикам апарати штучної вентиляції легенів та інші медичні засоби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Укрінформу" посол України в ФРН Андрій Мельник.

Гуманітарна допомога спрямованого на попередження у Збройних Силах України розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої SARS-CoV-2.

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Зокрема, Німеччина доставить до Києва 20 вентиляторів легень Life Base III, 1 тисячу захисних масок FFP2 і 20 тисяч операційних масок; 50 тисяч медичних рукавичок; півтори тисячі захисних окулярів; 1 тисячу пляшок дезінфікуючої рідини Sterillium Virugard.

Церемонія передачі запланована на 30 листопада у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь".

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