Украинские воины сбили беспилотник врага неподалеку от Луганского, - штаб ОС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими защитниками. Наши воины добросовестно выполняют задачи по назначению и в полном объеме соблюдают договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:30 29 ноября 2020 г. в Facebook.
"С начала текущих суток, 29 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 г., со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.
Так, по данным штаба, недалеко от населенного пункта Луганское был замечен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Украинский защитниками беспилотник противника был сбит.
Отмечается, что на других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.
Также сообщается, что надлежаще исполняют задания в районе проведения операции и другие составляющие сил обороны: "Саперами ГСЧС разминировано более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 137 взрывоопасных предметов".
"Военнослужащие Объединенных сил не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите государства", - добавили в пресс-центре ОС.
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Очередная кармическая история.
Один новый пользователь твитура с Донбасса очень гордится тем, что служил в "Сомали" и "косил укроп".
Теперь слёзно просит денег на пандус для коляски, зарабатывает вязанием. От "Сомали" осталась только майка.
Почему же "русский мир" не помогает?
И куда Меркель смотрит ? Может ей очки купить?
но тогда, когда при власти не было клована.
питаю про русняву гебню
С Алиэкспресс. Боекомплект: 1 граната ВОГ
JaziraNews
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Cooбщaeтcя o мoщнoм взpывe в oккупиpoвaннoй Pуcнeй пopту Тapтуc. Ceйчac в пopту бушуeт пoжap, ecть paнeныe cpeди пopтoвыx paбoчиx, o cмepтяx пoкa нe cooбщaeтcя.
Poccийcкий гумaнитapный гpуз ФAБoв для cиpийcкиx дeтишeк pвaнул?#inspire
НО реальность близка к этому. Все крупные магазины завесили такой хирнёй.
Самое смешное что в этих магазинах отдел молока - одна единица витрины-холодильника.
Название как издевательство, откуда в ДыРе настоящее молоко? Бодяжат из порошка. Масло - гавно гавнявое из пальмы. Такая же сметана, ее правда назвали «сметанКа»
- Да! Хотим!!!
- Сначала вступите в горловский гитлерюгенд
А які тачки під Ельдорадо стоять на фото вище трошки !!!
У нас в найглухішому селі і стіл і тачки разів у сто кращі.
Ну й задниця це ОРДЛО.
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Которые ТЕРРОРИСТЫ днр ВЫКОПАЛИ с ШАХТ ПОДМОСКОВЬЯ !
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Я в 14-м вате в глаза говорил: Посмотрите что с шахтами в Ростове.
Смеялись, не верили. Теперь с дебилов смеюсь я - осталось треть ну мксимум 40% от 14-го. Те что не закрыты. Но добыча никакая.
и СРАЗУ жэ ЗАСЕКРЕТИЛ на 40 ЛЕТ АРХИВЫ на эту тему ??.
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..ЭТО .. КАК ПОНЯТЬ ??..
. россия ФАЛЬШИВАЯ ???
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Під арешт військових???
Як посміли порушити перемирря???
Тепер путєн образився і не бажає міняти заручників...