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Новости Агрессия России против Украины
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Украинские воины сбили беспилотник врага неподалеку от Луганского, - штаб ОС

Украинские воины сбили беспилотник врага неподалеку от Луганского, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими защитниками. Наши воины добросовестно выполняют задачи по назначению и в полном объеме соблюдают договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:30 29 ноября 2020 г. в Facebook.

"С начала текущих суток, 29 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 г., со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Так, по данным штаба, недалеко от населенного пункта Луганское был замечен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Украинский защитниками беспилотник противника был сбит.

Отмечается, что на других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, наши воины не пострадали, - штаб ООС

Также сообщается, что надлежаще исполняют задания в районе проведения операции и другие составляющие сил обороны: "Саперами ГСЧС разминировано более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 137 взрывоопасных предметов".

"Военнослужащие Объединенных сил не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите государства", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинские воины сбили беспилотник врага неподалеку от Луганского, - штаб ОС 01

беспилотник (3567) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+19
Krychek

Очередная кармическая история.
Один новый пользователь твитура с Донбасса очень гордится тем, что служил в "Сомали" и "косил укроп".
Теперь слёзно просит денег на пандус для коляски, зарабатывает вязанием. От "Сомали" осталась только майка.
Почему же "русский мир" не помогает?

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29.11.2020 18:06
+7
А как ситуация в местах разведения сил? Украинцы отошли, а сепары- оккупанты отошли? Или тему замяли ?
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29.11.2020 18:13
+6
По сепарах и оккупантах стрелять нельзя... хоть по беспилотнику оторвались.
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29.11.2020 18:18
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Krychek

Очередная кармическая история.
Один новый пользователь твитура с Донбасса очень гордится тем, что служил в "Сомали" и "косил укроп".
Теперь слёзно просит денег на пандус для коляски, зарабатывает вязанием. От "Сомали" осталась только майка.
Почему же "русский мир" не помогает?

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29.11.2020 18:06 Ответить
А как ситуация в местах разведения сил? Украинцы отошли, а сепары- оккупанты отошли? Или тему замяли ?
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29.11.2020 18:13 Ответить
То есть сепары стоят на месте?
И куда Меркель смотрит ? Может ей очки купить?
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29.11.2020 18:17 Ответить
хоч однго гебнявого спіймали чи підстрелили?
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29.11.2020 18:29 Ответить
валом.

но тогда, когда при власти не было клована.
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29.11.2020 18:51 Ответить
я пиатю не про місцевих алкоголіків та асоциалів

питаю про русняву гебню
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29.11.2020 20:10 Ответить
По сепарах и оккупантах стрелять нельзя... хоть по беспилотнику оторвались.
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29.11.2020 18:18 Ответить
Мало инфы. Чем сбили? Какой БПЛА? Характеристики? Почему армяни за всю войну интенсивных действий смогли сбить только один? Чем согли этот сбить и как удалось? Фото/видео? А то на зоборе тоже много что написано, а там дрова...
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29.11.2020 18:19 Ответить
Какой БПЛА? Характеристики?
С Алиэкспресс. Боекомплект: 1 граната ВОГ
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29.11.2020 21:48 Ответить
заборе..
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29.11.2020 18:21 Ответить
Kavkaz Center ретвитнул(а)

JaziraNews
@JaziraNews3
Cooбщaeтcя o мoщнoм взpывe в oккупиpoвaннoй Pуcнeй пopту Тapтуc. Ceйчac в пopту бушуeт пoжap, ecть paнeныe cpeди пopтoвыx paбoчиx, o cмepтяx пoкa нe cooбщaeтcя.

Poccийcкий гумaнитapный гpуз ФAБoв для cиpийcкиx дeтишeк pвaнул?#inspire
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29.11.2020 18:24 Ответить
США испытали новое оружие,ракета стартовала на полигоне в штате Калифорния и сбила нужный объект в океане...,РАБссиянцы ваш любой металлолом от танков,кораблей, подводных лодок и прочего наземного ракетного барахла можете сдать в утиль...
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29.11.2020 18:27 Ответить
Не может быть!
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29.11.2020 18:33 Ответить
Фотографувати і показувати старий підфарбований тягач (пардон - відновлену техніку для ЗСУ) - то на кождому кроці. А показати фото збитого ворожого безпілотника - слабо? Хоч би якийсь старий раніше збитий зберігали і фоткали для демонстрації "успіхів"...
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29.11.2020 18:36 Ответить
Кстати ракету нового поколения придумали совместно японские и американские конструкторы...,а думал Илан Маск...
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29.11.2020 18:37 Ответить
Так по последнему подписанному перемирью стороны отказываются от разведки бпла. Ау, кучма, кулеба...! Где ваш решительный протест и санкции к нарушителям? Или опять будете писать жалобы на туалетной бумаге?
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29.11.2020 18:49 Ответить
В пабликах уже смеются (фотошоп)
НО реальность близка к этому. Все крупные магазины завесили такой хирнёй.
Самое смешное что в этих магазинах отдел молока - одна единица витрины-холодильника.
Название как издевательство, откуда в ДыРе настоящее молоко? Бодяжат из порошка. Масло - гавно гавнявое из пальмы. Такая же сметана, ее правда назвали «сметанКа»

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29.11.2020 19:02 Ответить
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29.11.2020 19:05 Ответить
А это не фотошоп

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29.11.2020 19:18 Ответить
А почему богомерзской латиницей? Как же так? Где же вражина пролез? Не к добру это.
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29.11.2020 20:05 Ответить
В чём прикол? В Геркулесе, Эльдорада ? В Тамбове Эльдорада тоже есть. А Геркулес это вообще донецкая фирма.
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29.11.2020 20:50 Ответить
Звідки б йому взятися? За умавами "гібридного перемир'я" такого бути не може.
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29.11.2020 19:05 Ответить
- Дети, хотите пирожное?
- Да! Хотим!!!
- Сначала вступите в горловский гитлерюгенд

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29.11.2020 19:12 Ответить
Ну то вже звіздець ! Печенько без упаковки і упаковочка сочку 0,2. А цим малолєткам би миску гречки з українською тушенкою і огірочками "Верес". Ніц маскалі не дбають про будущєє пакалєніє новососов.
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29.11.2020 19:52 Ответить
Даааа, по багатому застілля для малят влаштували !!!
А які тачки під Ельдорадо стоять на фото вище трошки !!!
У нас в найглухішому селі і стіл і тачки разів у сто кращі.
Ну й задниця це ОРДЛО.
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29.11.2020 22:37 Ответить
На востоке донбасса украинсские солдаты сбили беспилотник росс-армии..
.
Которые ТЕРРОРИСТЫ днр ВЫКОПАЛИ с ШАХТ ПОДМОСКОВЬЯ !

.
.
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29.11.2020 19:18 Ответить
Ни в Подмосковье ни в Ростовской области шахт уже почти нет.
Я в 14-м вате в глаза говорил: Посмотрите что с шахтами в Ростове.
Смеялись, не верили. Теперь с дебилов смеюсь я - осталось треть ну мксимум 40% от 14-го. Те что не закрыты. Но добыча никакая.
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29.11.2020 19:27 Ответить
А сколько танков и систем ГРАД счас на гору- выдают эти шахты ??
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29.11.2020 20:13 Ответить
Военные не имеют право выполнять незаконные соглашения "Трехстороней комиссии" и других криминальных сходняков всяких там проходимцев. Ну то таке, Конституция в банановых республиках - то фигня, защита террит. целостности и прочие эфемерные конструкции идеального мира. А еще комментаторы мне постоянно заряжают, что понятия "риал политик" не существует.
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29.11.2020 19:29 Ответить
Не переймайтесь, Realpolitik існує і то дуже давно, (В обіг в політичну літературу термін https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Realpolitik був впроваджений https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B3_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5&action=edit&redlink=1 Людвігом Августом фон Роше після потрясінь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_1848 Революцій 1848 р. 1853 р. була надрукована його книжка Основи реальної політики в застосуванні до державного устрою Німеччини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Grundsätze der Realpolitik angewendet auf die staatlichen Zustände Deutschlands),
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29.11.2020 19:59 Ответить
КасапоПРАВДИВЫЕ - - - А это правда , что ваш ************* издал указ- о наказание пересмотраистории о 2 мировой ...

и СРАЗУ жэ ЗАСЕКРЕТИЛ на 40 ЛЕТ АРХИВЫ на эту тему ??.

.

..ЭТО .. КАК ПОНЯТЬ ??..

. россия ФАЛЬШИВАЯ ???
.
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29.11.2020 20:11 Ответить
І що???
Під арешт військових???
Як посміли порушити перемирря???
Тепер путєн образився і не бажає міняти заручників...
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29.11.2020 20:47 Ответить
 
 