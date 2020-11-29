Украинские воины сбили беспилотник врага неподалеку от Луганского, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими защитниками. Наши воины добросовестно выполняют задачи по назначению и в полном объеме соблюдают договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в вечерней сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:30 29 ноября 2020 г. в Facebook.

"С начала текущих суток, 29 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 г., со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Так, по данным штаба, недалеко от населенного пункта Луганское был замечен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Украинский защитниками беспилотник противника был сбит.

Отмечается, что на других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

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Также сообщается, что надлежаще исполняют задания в районе проведения операции и другие составляющие сил обороны: "Саперами ГСЧС разминировано более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 137 взрывоопасных предметов".

"Военнослужащие Объединенных сил не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите государства", - добавили в пресс-центре ОС.