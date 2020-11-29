Українські воїни збили безпілотник ворога неподалік Луганського, - штаб ОС
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками. Наші воїни сумлінно виконують завдання за призначенням та в повному обсязі дотримуються домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17:30 29 листопада 2020 року в Facebook.
"Від початку поточної доби, 29 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Українськими захисниками безпілотник противника було збито.
На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.
Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Саперами ДСНС розміновано понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 137 вибухонебезпечних предметів".
"Військовослужбовці Об'єднаних сил не втрачають пильності і продовжують стійко виконувати завдання із захисту держави", - додали в пресцентрі ОС.
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Очередная кармическая история.
Один новый пользователь твитура с Донбасса очень гордится тем, что служил в "Сомали" и "косил укроп".
Теперь слёзно просит денег на пандус для коляски, зарабатывает вязанием. От "Сомали" осталась только майка.
Почему же "русский мир" не помогает?
И куда Меркель смотрит ? Может ей очки купить?
но тогда, когда при власти не было клована.
питаю про русняву гебню
С Алиэкспресс. Боекомплект: 1 граната ВОГ
JaziraNews
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Cooбщaeтcя o мoщнoм взpывe в oккупиpoвaннoй Pуcнeй пopту Тapтуc. Ceйчac в пopту бушуeт пoжap, ecть paнeныe cpeди пopтoвыx paбoчиx, o cмepтяx пoкa нe cooбщaeтcя.
Poccийcкий гумaнитapный гpуз ФAБoв для cиpийcкиx дeтишeк pвaнул?#inspire
НО реальность близка к этому. Все крупные магазины завесили такой хирнёй.
Самое смешное что в этих магазинах отдел молока - одна единица витрины-холодильника.
Название как издевательство, откуда в ДыРе настоящее молоко? Бодяжат из порошка. Масло - гавно гавнявое из пальмы. Такая же сметана, ее правда назвали «сметанКа»
- Да! Хотим!!!
- Сначала вступите в горловский гитлерюгенд
А які тачки під Ельдорадо стоять на фото вище трошки !!!
У нас в найглухішому селі і стіл і тачки разів у сто кращі.
Ну й задниця це ОРДЛО.
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Которые ТЕРРОРИСТЫ днр ВЫКОПАЛИ с ШАХТ ПОДМОСКОВЬЯ !
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Я в 14-м вате в глаза говорил: Посмотрите что с шахтами в Ростове.
Смеялись, не верили. Теперь с дебилов смеюсь я - осталось треть ну мксимум 40% от 14-го. Те что не закрыты. Но добыча никакая.
и СРАЗУ жэ ЗАСЕКРЕТИЛ на 40 ЛЕТ АРХИВЫ на эту тему ??.
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..ЭТО .. КАК ПОНЯТЬ ??..
. россия ФАЛЬШИВАЯ ???
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Під арешт військових???
Як посміли порушити перемирря???
Тепер путєн образився і не бажає міняти заручників...