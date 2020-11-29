УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7302 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 540 39

Українські воїни збили безпілотник ворога неподалік Луганського, - штаб ОС

Українські воїни збили безпілотник ворога неподалік Луганського, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками. Наші воїни сумлінно виконують завдання за призначенням та в повному обсязі дотримуються домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17:30 29 листопада 2020 року в Facebook.

"Від початку поточної доби, 29 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Українськими захисниками безпілотник противника було збито.

На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

Читайте: Найманці РФ на Донбасі 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях, наші воїни не постраждали, - штаб ООС

Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Саперами ДСНС розміновано понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 137 вибухонебезпечних предметів".

"Військовослужбовці Об'єднаних сил не втрачають пильності і продовжують стійко виконувати завдання із захисту держави", - додали в пресцентрі ОС.

Українські воїни збили безпілотник ворога неподалік Луганського, - штаб ОС 01

Автор: 

безпілотник (4129) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Krychek

Очередная кармическая история.
Один новый пользователь твитура с Донбасса очень гордится тем, что служил в "Сомали" и "косил укроп".
Теперь слёзно просит денег на пандус для коляски, зарабатывает вязанием. От "Сомали" осталась только майка.
Почему же "русский мир" не помогает?

показати весь коментар
29.11.2020 18:06
+7
А как ситуация в местах разведения сил? Украинцы отошли, а сепары- оккупанты отошли? Или тему замяли ?
показати весь коментар
29.11.2020 18:13
+6
По сепарах и оккупантах стрелять нельзя... хоть по беспилотнику оторвались.
показати весь коментар
29.11.2020 18:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Krychek

Очередная кармическая история.
Один новый пользователь твитура с Донбасса очень гордится тем, что служил в "Сомали" и "косил укроп".
Теперь слёзно просит денег на пандус для коляски, зарабатывает вязанием. От "Сомали" осталась только майка.
Почему же "русский мир" не помогает?

показати весь коментар
29.11.2020 18:06 Відповісти
А как ситуация в местах разведения сил? Украинцы отошли, а сепары- оккупанты отошли? Или тему замяли ?
показати весь коментар
29.11.2020 18:13 Відповісти
То есть сепары стоят на месте?
И куда Меркель смотрит ? Может ей очки купить?
показати весь коментар
29.11.2020 18:17 Відповісти
хоч однго гебнявого спіймали чи підстрелили?
показати весь коментар
29.11.2020 18:29 Відповісти
валом.

но тогда, когда при власти не было клована.
показати весь коментар
29.11.2020 18:51 Відповісти
я пиатю не про місцевих алкоголіків та асоциалів

питаю про русняву гебню
показати весь коментар
29.11.2020 20:10 Відповісти
По сепарах и оккупантах стрелять нельзя... хоть по беспилотнику оторвались.
показати весь коментар
29.11.2020 18:18 Відповісти
Мало инфы. Чем сбили? Какой БПЛА? Характеристики? Почему армяни за всю войну интенсивных действий смогли сбить только один? Чем согли этот сбить и как удалось? Фото/видео? А то на зоборе тоже много что написано, а там дрова...
показати весь коментар
29.11.2020 18:19 Відповісти
Какой БПЛА? Характеристики?
С Алиэкспресс. Боекомплект: 1 граната ВОГ
показати весь коментар
29.11.2020 21:48 Відповісти
заборе..
показати весь коментар
29.11.2020 18:21 Відповісти
Kavkaz Center ретвитнул(а)

JaziraNews
@JaziraNews3
Cooбщaeтcя o мoщнoм взpывe в oккупиpoвaннoй Pуcнeй пopту Тapтуc. Ceйчac в пopту бушуeт пoжap, ecть paнeныe cpeди пopтoвыx paбoчиx, o cмepтяx пoкa нe cooбщaeтcя.

Poccийcкий гумaнитapный гpуз ФAБoв для cиpийcкиx дeтишeк pвaнул?#inspire
показати весь коментар
29.11.2020 18:24 Відповісти
США испытали новое оружие,ракета стартовала на полигоне в штате Калифорния и сбила нужный объект в океане...,РАБссиянцы ваш любой металлолом от танков,кораблей, подводных лодок и прочего наземного ракетного барахла можете сдать в утиль...
показати весь коментар
29.11.2020 18:27 Відповісти
Не может быть!
показати весь коментар
29.11.2020 18:33 Відповісти
Фотографувати і показувати старий підфарбований тягач (пардон - відновлену техніку для ЗСУ) - то на кождому кроці. А показати фото збитого ворожого безпілотника - слабо? Хоч би якийсь старий раніше збитий зберігали і фоткали для демонстрації "успіхів"...
показати весь коментар
29.11.2020 18:36 Відповісти
Кстати ракету нового поколения придумали совместно японские и американские конструкторы...,а думал Илан Маск...
показати весь коментар
29.11.2020 18:37 Відповісти
Так по последнему подписанному перемирью стороны отказываются от разведки бпла. Ау, кучма, кулеба...! Где ваш решительный протест и санкции к нарушителям? Или опять будете писать жалобы на туалетной бумаге?
показати весь коментар
29.11.2020 18:49 Відповісти
В пабликах уже смеются (фотошоп)
НО реальность близка к этому. Все крупные магазины завесили такой хирнёй.
Самое смешное что в этих магазинах отдел молока - одна единица витрины-холодильника.
Название как издевательство, откуда в ДыРе настоящее молоко? Бодяжат из порошка. Масло - гавно гавнявое из пальмы. Такая же сметана, ее правда назвали «сметанКа»

показати весь коментар
29.11.2020 19:02 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2020 19:05 Відповісти
А это не фотошоп

показати весь коментар
29.11.2020 19:18 Відповісти
А почему богомерзской латиницей? Как же так? Где же вражина пролез? Не к добру это.
показати весь коментар
29.11.2020 20:05 Відповісти
В чём прикол? В Геркулесе, Эльдорада ? В Тамбове Эльдорада тоже есть. А Геркулес это вообще донецкая фирма.
показати весь коментар
29.11.2020 20:50 Відповісти
Звідки б йому взятися? За умавами "гібридного перемир'я" такого бути не може.
показати весь коментар
29.11.2020 19:05 Відповісти
- Дети, хотите пирожное?
- Да! Хотим!!!
- Сначала вступите в горловский гитлерюгенд

показати весь коментар
29.11.2020 19:12 Відповісти
Ну то вже звіздець ! Печенько без упаковки і упаковочка сочку 0,2. А цим малолєткам би миску гречки з українською тушенкою і огірочками "Верес". Ніц маскалі не дбають про будущєє пакалєніє новососов.
показати весь коментар
29.11.2020 19:52 Відповісти
Даааа, по багатому застілля для малят влаштували !!!
А які тачки під Ельдорадо стоять на фото вище трошки !!!
У нас в найглухішому селі і стіл і тачки разів у сто кращі.
Ну й задниця це ОРДЛО.
показати весь коментар
29.11.2020 22:37 Відповісти
На востоке донбасса украинсские солдаты сбили беспилотник росс-армии..
.
Которые ТЕРРОРИСТЫ днр ВЫКОПАЛИ с ШАХТ ПОДМОСКОВЬЯ !

.
.
показати весь коментар
29.11.2020 19:18 Відповісти
Ни в Подмосковье ни в Ростовской области шахт уже почти нет.
Я в 14-м вате в глаза говорил: Посмотрите что с шахтами в Ростове.
Смеялись, не верили. Теперь с дебилов смеюсь я - осталось треть ну мксимум 40% от 14-го. Те что не закрыты. Но добыча никакая.
показати весь коментар
29.11.2020 19:27 Відповісти
А сколько танков и систем ГРАД счас на гору- выдают эти шахты ??
показати весь коментар
29.11.2020 20:13 Відповісти
Военные не имеют право выполнять незаконные соглашения "Трехстороней комиссии" и других криминальных сходняков всяких там проходимцев. Ну то таке, Конституция в банановых республиках - то фигня, защита террит. целостности и прочие эфемерные конструкции идеального мира. А еще комментаторы мне постоянно заряжают, что понятия "риал политик" не существует.
показати весь коментар
29.11.2020 19:29 Відповісти
Не переймайтесь, Realpolitik існує і то дуже давно, (В обіг в політичну літературу термін https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Realpolitik був впроваджений https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B3_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B5&action=edit&redlink=1 Людвігом Августом фон Роше після потрясінь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97_1848 Революцій 1848 р. 1853 р. була надрукована його книжка Основи реальної політики в застосуванні до державного устрою Німеччини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Grundsätze der Realpolitik angewendet auf die staatlichen Zustände Deutschlands),
показати весь коментар
29.11.2020 19:59 Відповісти
КасапоПРАВДИВЫЕ - - - А это правда , что ваш ************* издал указ- о наказание пересмотраистории о 2 мировой ...

и СРАЗУ жэ ЗАСЕКРЕТИЛ на 40 ЛЕТ АРХИВЫ на эту тему ??.

.

..ЭТО .. КАК ПОНЯТЬ ??..

. россия ФАЛЬШИВАЯ ???
.
показати весь коментар
29.11.2020 20:11 Відповісти
І що???
Під арешт військових???
Як посміли порушити перемирря???
Тепер путєн образився і не бажає міняти заручників...
показати весь коментар
29.11.2020 20:47 Відповісти
 
 