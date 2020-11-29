Українські воїни збили безпілотник ворога неподалік Луганського, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками. Наші воїни сумлінно виконують завдання за призначенням та в повному обсязі дотримуються домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17:30 29 листопада 2020 року в Facebook.

"Від початку поточної доби, 29 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксоване одне порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Так, неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Українськими захисниками безпілотник противника було збито.

На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

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Належно виконують завдання в районі проведення операції інші складові сил оборони. Саперами ДСНС розміновано понад 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 137 вибухонебезпечних предметів".

"Військовослужбовці Об'єднаних сил не втрачають пильності і продовжують стійко виконувати завдання із захисту держави", - додали в пресцентрі ОС.