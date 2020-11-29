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Пасынка миллиардера задавил БТР на вечеринке в военном стиле в Санкт-Петербурге

Пасынка миллиардера задавил БТР на вечеринке в военном стиле в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на полигоне под колесами БТР погиб 38-летний Андрей Кожевин, который приходится пасынком местному миллиардеру Аркадию Скорову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели под колесами бронетранспортера участника военной реконструкции в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел днем 28 ноября на полигоне в Красносельском районе города около дома 54 по Гатчинскому шоссе — там часто проходят частные мероприятия и исторические фестивали с элементами военной реконструкции.

Как пишет Тelegram-канал Mash на Мойке, реконструкцию заказала на день рождения бизнесмена Михаила Скорова его супруга Юлия. По данным СМИ мероприятие обошлось в 250 тысяч рублей.

Погибший под колесами БТР - 38-летний предприниматель Андрей Кожевин, сводный брат именинника. Они вдвоем владели компанией "Геос статика".

За рулем БТР, задавившего бизнесмена, находился Александр Торопов, председатель правления "Красной звезды". Его же называют организатором вечеринки. Теперь Торопов стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет. На допросе подозреваемый сказал, что денег за организацию вечеринки не получал.

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Во время реконструкции бронетранспортер под управлением Торопова должен был поехать по условному сигналу — после стука по броне. Однако тот начал движение раньше срока, посчитав, что сигнал уже был дан, и наехал на голову Кожевина, лежавшего на земле, пишет Life.

Владелец компании "Дальпитерстрой", миллиардер Аркадий Скоров, который приходится погибшему отчимом, так прокомментировал изданию инцидент: "Была реконструкция боевых действий: военные танки, БТР и холостые патроны. Они все ехали на БТР, и была команда спуститься и принять положение лежа. БТР потом поехал и раздавил его. У них, насколько я знаю, это не первый случай такой, у них там в 2018 году танк кого-то переехал. Поэтому надо быть очень опытным водителем военной техники, чтобы не было таких случаев". В беседе с Mash Скоров рассказал, что воспитывал Андрея Кожевина с трехлетнего возраста.

В апреле 2018 года в Петербурге на фестивале "Боевая сталь", организованном "Красной звездой", четыре человека упали с движущегося танка Т-60 и попали под его гусеницу. Уголовное дело, возбужденное по факту инцидента в отношении главы организации "Красная звезда" Павла Бараненко, впоследствие прекратили за примирением сторон. Потерпевшим выплатили ущерб. Танк сначала изъяли в пользу государства, но затем вернули "Красной звезде".

На этот раз организаторы реконструкции не уведомили о готовящейся вечеринке ни администрацию города, ни ГИБДД. Анонсов мероприятия не было также в соцсетях. Накануне представители "Красной звезды" заявляли "Фонтанке", что из-за карантина никаких событий до конца января у организации не запланировано.

реконструкция (200) Санкт-Петербург (486) смерть (9207)


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Топ комментарии
+56
Саме головне, що всім сподобалося.
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29.11.2020 20:04
+46
Рашиский скот всё носица со своими танками и бомбами , побьедами и реконструкциями...радует только одно - что переодически этот скот дохнет на своих же реконструкциях. Ну хоть какой то толк есть от этого цирка..
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29.11.2020 20:07
+43
"Погибший под колесами БТР - 38-летний предприниматель Андрей Кожевин, сводный брат именинника. Они вдвоем владели компанией "Геос статика". "

ничего личного - чисто бизнес))
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29.11.2020 20:09
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Мальчик в трусиках 😷
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29.11.2020 22:20 Ответить
Водила курнул и увидел швейцарский сыр под колесом..
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29.11.2020 22:21 Ответить
Головне, що не зґвалтували...
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29.11.2020 22:31 Ответить
...але це не точно

(то вже питання до працівників моргу)
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29.11.2020 23:23 Ответить
;Сегодня снова я под власть злой печали,
В ушах как музыка- костей дробимых хруст,
И летний воздух непривычно тих и пуст,
И добрые слова ожесточали...

Сегодня снова ты мертва и так тиха,
Мой член стоит, но никому к тому нет дела,
И просит тело некрофильского греха,
А ты в гробу, как камень отвердела!...;
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30.11.2020 14:39 Ответить
То з геями зрізався, так вони мені втирали що у них навіть своя поезія, тобто культура є. Ну, я нашвидкоруч віршика склепав і сказав що в некрофілів теж поезія є.
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30.11.2020 15:16 Ответить
Аннушка не только купила масло, но уже успела и пролить его...
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29.11.2020 22:58 Ответить
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29.11.2020 23:21 Ответить
Ну не коштує життя людини в Мосоковії нічого споконвіку - це доведений факт, хтось ще хоче в Расєюшку Мосоквушку ?

До речі московити це нащадки андрофагів (канібалів) які жили поряд зі скіфами, Геродот сбрехати не дасть
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29.11.2020 23:29 Ответить
Животное!
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29.11.2020 23:30 Ответить
Жги, Господь!
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29.11.2020 23:36 Ответить
Повезло чуваку, шо братушка, свой, русскій, його тикву розчавив... Інакше, це б зробили солдати НАТО

Здоров'я йому і швидкого одужання.
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29.11.2020 23:54 Ответить
выложите видео.

хотим увидеть кино: "БТР и дебилы".
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29.11.2020 23:56 Ответить
здаровля пахипшему!
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29.11.2020 23:57 Ответить
Жена миллиардера имела своё видение на наследников миллиардов.

Потому и заказала смерть пасынка.
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30.11.2020 03:18 Ответить
Ей то он приходится сыном родным
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30.11.2020 05:49 Ответить
Мы же не знаем какая там по счёту жена.

У миллиардеров свои причуды.
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30.11.2020 06:57 Ответить
Жена брата (именинника) заказала
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30.11.2020 15:14 Ответить
Ну нормальная такая реконструкция получилась - приближенная к реальности. В итоге один мудак сдох, второй сядет. Может им у себя реконструкцию бомбежки Хиросимы организовать, где то в районе Воронежа?
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30.11.2020 04:05 Ответить
Пусть устроят реконструкцию пожара Москвы в 1812 году.
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30.11.2020 04:38 Ответить
Воронеж, это украинская земля, оккупированная скотом.
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30.11.2020 08:51 Ответить
Помню еще вечеринку блогерши Диденко с бассейном из сухого льда, на которой погибло трое, в том числе муж блогерши. А тут вечеринка с БТРами. Страшно представить, до чего можно еще додуматься ради развлечения
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30.11.2020 08:12 Ответить
Наверное Рейхстаг хотело взять, лишнехромосомное
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30.11.2020 08:23 Ответить
Еще б и гиркина с собой прихватил, совсем бы было здорово!
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30.11.2020 08:48 Ответить
Повний Дамбас. Поки що, тільки мільярдери на ерефії здатні принести Донбас чи Сирію в свої доми. Треба знизити собівартість, аби й мільйонери та менш заможні громадяни могли принести бажане ними для інших в свої дома.
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30.11.2020 08:57 Ответить
Питерсский котел
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30.11.2020 09:29 Ответить
Дебилы, бляха-муха!
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30.11.2020 09:31 Ответить
Хорошо, что это сделали свои, а то это сделали бы войска НАТО!
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30.11.2020 10:14 Ответить
Ото де ще хунта). На свято влаштували "війну". Від неї і гинуть. Схоже у москалів дурощі і війна у крові.
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30.11.2020 11:08 Ответить
и это радует, хоть что-то скрасит этот хмурый день
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30.11.2020 12:11 Ответить
Крепкого здоров'я оддавленной цапской башке
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30.11.2020 13:18 Ответить
прекрасная русская военная вечеринка в стиле "gun-gun style"

до "русской рулеточки" дело не дошло, не успели пацаны.....
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30.11.2020 16:10 Ответить
Как то убого как для миллиардеров - БТР, холостые выстрелы. Нет чтобы взять на прокат стратегический бомбардировщик с яберным боезарядом и повеселиться на полную.
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30.11.2020 18:37 Ответить
У богатых свои причуды...Это ясно как божий день.Но военную реконструкцию на именины....Мда-а-а...
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30.11.2020 19:43 Ответить
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