Пасынка миллиардера задавил БТР на вечеринке в военном стиле в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на полигоне под колесами БТР погиб 38-летний Андрей Кожевин, который приходится пасынком местному миллиардеру Аркадию Скорову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduza.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели под колесами бронетранспортера участника военной реконструкции в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел днем 28 ноября на полигоне в Красносельском районе города около дома 54 по Гатчинскому шоссе — там часто проходят частные мероприятия и исторические фестивали с элементами военной реконструкции.

Как пишет Тelegram-канал Mash на Мойке, реконструкцию заказала на день рождения бизнесмена Михаила Скорова его супруга Юлия. По данным СМИ мероприятие обошлось в 250 тысяч рублей.

Погибший под колесами БТР - 38-летний предприниматель Андрей Кожевин, сводный брат именинника. Они вдвоем владели компанией "Геос статика".

За рулем БТР, задавившего бизнесмена, находился Александр Торопов, председатель правления "Красной звезды". Его же называют организатором вечеринки. Теперь Торопов стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет. На допросе подозреваемый сказал, что денег за организацию вечеринки не получал.

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Во время реконструкции бронетранспортер под управлением Торопова должен был поехать по условному сигналу — после стука по броне. Однако тот начал движение раньше срока, посчитав, что сигнал уже был дан, и наехал на голову Кожевина, лежавшего на земле, пишет Life.

Владелец компании "Дальпитерстрой", миллиардер Аркадий Скоров, который приходится погибшему отчимом, так прокомментировал изданию инцидент: "Была реконструкция боевых действий: военные танки, БТР и холостые патроны. Они все ехали на БТР, и была команда спуститься и принять положение лежа. БТР потом поехал и раздавил его. У них, насколько я знаю, это не первый случай такой, у них там в 2018 году танк кого-то переехал. Поэтому надо быть очень опытным водителем военной техники, чтобы не было таких случаев". В беседе с Mash Скоров рассказал, что воспитывал Андрея Кожевина с трехлетнего возраста.

В апреле 2018 года в Петербурге на фестивале "Боевая сталь", организованном "Красной звездой", четыре человека упали с движущегося танка Т-60 и попали под его гусеницу. Уголовное дело, возбужденное по факту инцидента в отношении главы организации "Красная звезда" Павла Бараненко, впоследствие прекратили за примирением сторон. Потерпевшим выплатили ущерб. Танк сначала изъяли в пользу государства, но затем вернули "Красной звезде".

На этот раз организаторы реконструкции не уведомили о готовящейся вечеринке ни администрацию города, ни ГИБДД. Анонсов мероприятия не было также в соцсетях. Накануне представители "Красной звезды" заявляли "Фонтанке", что из-за карантина никаких событий до конца января у организации не запланировано.