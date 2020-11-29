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Пасинка мільярдера задавив БТР на вечірці у військовому стилі в Санкт-Петербурзі

Пасинка мільярдера задавив БТР на вечірці у військовому стилі в Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі на полігоні під колесами БТР загинув 38-річний Андрій Кожевін, який доводиться пасинком місцевому мільярдерові Аркадію Скорову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом загибелі під колесами бронетранспортера учасника військової реконструкції в Санкт-Петербурзі.

Інцидент стався вдень 28 листопада на полігоні в Красносільскому районі міста біля будинку 54 по Гатчинському шосе - там часто проходять приватні заходи та історичні фестивалі з елементами військової реконструкції.

Як пише Тelegram-канал Mash на Мойке, реконструкцію замовила на день народження бізнесмена Михайла Скорова його дружина Юлія. За даними ЗМІ захід обійшовся в 250 тисяч рублів.

Загиблий під колесами БТР - 38-річний підприємець Андрій Кожевін, зведений брат іменинника. Вони удвох володіли компанією "Геос статика".

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За кермом БТР, який задавив бізнесмена, був Олександр Торопов, голова правління "Червоної зірки". Його ж називають організатором вечірки. Тепер Торопов став фігурантом кримінальної справи за частиною 2 статті 238 КК (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки). Йому загрожує штраф до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, примусові роботи або позбавлення волі на строк до шести років. На допиті підозрюваний сказав, що грошей за організацію вечірки не отримував.

Під час реконструкції бронетранспортер під керуванням Торопова мав поїхати за умовним сигналом - після стуку по броні. Однак той почав рух раніше, вважаючи, що сигнал уже був даний, і наїхав на голову Кожевіна, що лежав на землі, пише Life.

Власник компанії "Дальпитерстрой", мільярдер Аркадій Скоров, який доводиться загиблому вітчимом, так прокоментував виданню інцидент: "Була реконструкція бойових дій: військові танки, БТР і холості патрони. Вони всі їхали на БТР, і була команда спуститися і прийняти положення лежачи. БТР потім поїхав і розчавив його. У них, наскільки я знаю, це не перший випадок такий, у них там в 2018 році танк когось переїхав. Тому треба бути дуже досвідченим водієм військової техніки, щоб не було таких випадків". У бесіді з Mash Скоров розповів, що виховував Андрія Кожевіна з трирічного віку.

У квітні 2018 року в Петербурзі на фестивалі "Бойова сталь", організованому "Червоною зіркою", чотири людини впали з рухомого танка Т-60 і потрапили під його гусеницю. Кримінальну справу, порушену за фактом інциденту стосовно голови організації "Червона зірка" Павла Бараненка, згодом припинили за примиренням сторін. Потерпілим виплатили компенсацію. Танк спочатку вилучили на користь держави, але потім повернули "Червоній зірці".

Цього разу організатори реконструкції не повідомили про підготовку вечірки ні адміністрацію міста, ні ДІБДР. Анонсів заходу не було також в соцмережах. Напередодні представники "Червоної зірки" заявляли "Фонтанці", що через карантин ніяких подій до кінця січня у організації не заплановано.

Автор: 

реконструкція (330) Санкт-Петербург (277) смерть (6738)


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Топ коментарі
+56
Саме головне, що всім сподобалося.
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29.11.2020 20:04
+46
Рашиский скот всё носица со своими танками и бомбами , побьедами и реконструкциями...радует только одно - что переодически этот скот дохнет на своих же реконструкциях. Ну хоть какой то толк есть от этого цирка..
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29.11.2020 20:07
+43
"Погибший под колесами БТР - 38-летний предприниматель Андрей Кожевин, сводный брат именинника. Они вдвоем владели компанией "Геос статика". "

ничего личного - чисто бизнес))
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29.11.2020 20:09
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Мальчик в трусиках 😷
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29.11.2020 22:20 Відповісти
Водила курнул и увидел швейцарский сыр под колесом..
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29.11.2020 22:21 Відповісти
Головне, що не зґвалтували...
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29.11.2020 22:31 Відповісти
...але це не точно

(то вже питання до працівників моргу)
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29.11.2020 23:23 Відповісти
;Сегодня снова я под власть злой печали,
В ушах как музыка- костей дробимых хруст,
И летний воздух непривычно тих и пуст,
И добрые слова ожесточали...

Сегодня снова ты мертва и так тиха,
Мой член стоит, но никому к тому нет дела,
И просит тело некрофильского греха,
А ты в гробу, как камень отвердела!...;
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30.11.2020 14:39 Відповісти
То з геями зрізався, так вони мені втирали що у них навіть своя поезія, тобто культура є. Ну, я нашвидкоруч віршика склепав і сказав що в некрофілів теж поезія є.
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30.11.2020 15:16 Відповісти
Аннушка не только купила масло, но уже успела и пролить его...
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29.11.2020 22:58 Відповісти
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29.11.2020 23:21 Відповісти
Ну не коштує життя людини в Мосоковії нічого споконвіку - це доведений факт, хтось ще хоче в Расєюшку Мосоквушку ?

До речі московити це нащадки андрофагів (канібалів) які жили поряд зі скіфами, Геродот сбрехати не дасть
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29.11.2020 23:29 Відповісти
Животное!
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29.11.2020 23:30 Відповісти
Жги, Господь!
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29.11.2020 23:36 Відповісти
Повезло чуваку, шо братушка, свой, русскій, його тикву розчавив... Інакше, це б зробили солдати НАТО

Здоров'я йому і швидкого одужання.
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29.11.2020 23:54 Відповісти
выложите видео.

хотим увидеть кино: "БТР и дебилы".
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29.11.2020 23:56 Відповісти
здаровля пахипшему!
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29.11.2020 23:57 Відповісти
Жена миллиардера имела своё видение на наследников миллиардов.

Потому и заказала смерть пасынка.
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30.11.2020 03:18 Відповісти
Ей то он приходится сыном родным
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30.11.2020 05:49 Відповісти
Мы же не знаем какая там по счёту жена.

У миллиардеров свои причуды.
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30.11.2020 06:57 Відповісти
Жена брата (именинника) заказала
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30.11.2020 15:14 Відповісти
Ну нормальная такая реконструкция получилась - приближенная к реальности. В итоге один мудак сдох, второй сядет. Может им у себя реконструкцию бомбежки Хиросимы организовать, где то в районе Воронежа?
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30.11.2020 04:05 Відповісти
Пусть устроят реконструкцию пожара Москвы в 1812 году.
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30.11.2020 04:38 Відповісти
Воронеж, это украинская земля, оккупированная скотом.
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30.11.2020 08:51 Відповісти
Помню еще вечеринку блогерши Диденко с бассейном из сухого льда, на которой погибло трое, в том числе муж блогерши. А тут вечеринка с БТРами. Страшно представить, до чего можно еще додуматься ради развлечения
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30.11.2020 08:12 Відповісти
Наверное Рейхстаг хотело взять, лишнехромосомное
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30.11.2020 08:23 Відповісти
Еще б и гиркина с собой прихватил, совсем бы было здорово!
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30.11.2020 08:48 Відповісти
Повний Дамбас. Поки що, тільки мільярдери на ерефії здатні принести Донбас чи Сирію в свої доми. Треба знизити собівартість, аби й мільйонери та менш заможні громадяни могли принести бажане ними для інших в свої дома.
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30.11.2020 08:57 Відповісти
Питерсский котел
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30.11.2020 09:29 Відповісти
Дебилы, бляха-муха!
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30.11.2020 09:31 Відповісти
Хорошо, что это сделали свои, а то это сделали бы войска НАТО!
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30.11.2020 10:14 Відповісти
Ото де ще хунта). На свято влаштували "війну". Від неї і гинуть. Схоже у москалів дурощі і війна у крові.
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30.11.2020 11:08 Відповісти
и это радует, хоть что-то скрасит этот хмурый день
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30.11.2020 12:11 Відповісти
Крепкого здоров'я оддавленной цапской башке
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30.11.2020 13:18 Відповісти
прекрасная русская военная вечеринка в стиле "gun-gun style"

до "русской рулеточки" дело не дошло, не успели пацаны.....
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30.11.2020 16:10 Відповісти
Как то убого как для миллиардеров - БТР, холостые выстрелы. Нет чтобы взять на прокат стратегический бомбардировщик с яберным боезарядом и повеселиться на полную.
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30.11.2020 18:37 Відповісти
У богатых свои причуды...Это ясно как божий день.Но военную реконструкцию на именины....Мда-а-а...
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30.11.2020 19:43 Відповісти
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