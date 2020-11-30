На "Маршах соседей" в Беларуси задержали более 400 человек, - правозащитники
В Беларуси 29 ноября проходили традиционные акции протеста.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна", задержаны не менее 416 человек.
Большинство - в Минске (более 350 человек), однако также в Боровлянах, Жодино, Витебске, Ивье, Гродно, Бресте, Ляховичах, Могилеве и других населенных пунктах.
В то же время, в пресс-службе милиции сообщили, что в Минске задержали около 250 человек.
Напомним, среди задержанных в Минске - невролог Руслан Бадамшин, экономист Дмитрий Крук, член Координационного совета, директор Центра правовой трансформации Lawtrend, и Яна Трусила, фотограф "Нового времени". В Бресте задержаны журналисты Станислав Коршунов и Максим Хлябец из "Брестской газеты", а также пенсионерка Алена Гнаук (ее судили четыре раза).
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И ничего не меняется.
Мне не понятно - на что они надеятся.
Разве только, в тайне, тренируются тысячи бойцов, что бы в нужный момент влиться в протест.
Иначе - это всё безперспективно...
Ну как это "на что"? Они надеются разжалобить Хозяина. Типичный рабский бунт. Из тех рабских, где реально рабы, а не вчерашние свободные, забранные в рабство силой.
Итог: Почему-то бить спортсмена, дедам не надоедало. Когда тебя мутузят 10 здоровенных кабанов, бокс помогает только в кино. А т.к. дедам периодически прилетало от боксера, то это придавало им особую ярость. Спортсмен был синий. И часто попадал "на больничку". Его сломали и морально и физически.
Мораль: "Не противление злу насилием" не работает. "Зло" не устает и ему не надоедает. Или "Война так война! Все вместе до победного конца", или "не можешь срать - не мучай жоп...у"