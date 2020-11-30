На "Маршах соседей" в Беларуси задержали более 400 человек, - правозащитники

В Беларуси 29 ноября проходили традиционные акции протеста.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна", задержаны не менее 416 человек.

Большинство - в Минске (более 350 человек), однако также в Боровлянах, Жодино, Витебске, Ивье, Гродно, Бресте, Ляховичах, Могилеве и других населенных пунктах.

В то же время, в пресс-службе милиции сообщили, что в Минске задержали около 250 человек.

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Напомним, среди задержанных в Минске - невролог Руслан Бадамшин, экономист Дмитрий Крук, член Координационного совета, директор Центра правовой трансформации Lawtrend, и Яна Трусила, фотограф "Нового времени". В Бресте задержаны журналисты Станислав Коршунов и Максим Хлябец из "Брестской газеты", а также пенсионерка Алена Гнаук (ее судили четыре раза).