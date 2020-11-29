Силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ против участников "Маршей соседей" в Беларуси. ВИДЕО

Акции протеста прошли в Минске 16-е воскресенье подряд. В разных районах столицы прошли десятки "маршей соседей", в крупнейшем из которых приняли участие несколько тысяч человек.

Второе воскресенье подряд акции протеста проходят в местном формате, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радые Свабода. Минчане собираются во дворах, а затем колоннами идут к определенной точке в каждом районе. Утром телеграмм-каналы назвали более 60 таких пунктов сбора по всему Минску.

Силовики ездили по Минску на автобусах и разгоняли людей, но на близлежащих улицах снова образовывались колонны.

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На видео, снятом минчанами, зафиксировано несколько эпизодов, когда люди окружали спецтехнику силовиков, подходили к вооруженным офицерам с поднятыми руками, отбивали захваченных демонстрантов.

Против людей в Минске и Минском районе силовики применили светошумовые гранаты и газ. Во время задержаний сотрудники силовых структур применяли насилие и жестоко избивали людей. Сообщается, что несколько демонстрантов были избиты и потеряли сознание возле станции метро "Пушкинская" на Партизанском проспекте, недалеко от торгового центра "Рига" в Минске.

Правозащитникам известны имена более 200 задержанных.

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Среди задержанных в Минске - невролог Руслан Бадамшин, экономист Дмитрий Крук, член Координационного совета, директор Центра правовой трансформации Lawtrend, и Яна Трусила, фотограф "Нового времени". В Бресте задержаны журналисты Станислав Коршунов и Максим Хлябец из "Брестской газеты", а также пенсионерка Алена Гнаук (ее судили четыре раза).

Акции протеста прошли также в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Жодино, Смолевичах, Дзержинске, Боровлянах, Радошковичах, Ляховичах и других городах.

Издание отмечает, что "сторонники перемен" в течение 113 дней продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.

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