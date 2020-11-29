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Силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ против участников "Маршей соседей" в Беларуси. ВИДЕО

Акции протеста прошли в Минске 16-е воскресенье подряд. В разных районах столицы прошли десятки "маршей соседей", в крупнейшем из которых приняли участие несколько тысяч человек.

Второе воскресенье подряд акции протеста проходят в местном формате, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радые Свабода. Минчане собираются во дворах, а затем колоннами идут к определенной точке в каждом районе. Утром телеграмм-каналы назвали более 60 таких пунктов сбора по всему Минску.

Силовики ездили по Минску на автобусах и разгоняли людей, но на близлежащих улицах снова образовывались колонны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На акциях протеста в Беларуси задержаны уже более 100 человек, в том числе и член Координационного совета Крук, - правозащитники

На видео, снятом минчанами, зафиксировано несколько эпизодов, когда люди окружали спецтехнику силовиков, подходили к вооруженным офицерам с поднятыми руками, отбивали захваченных демонстрантов.

Против людей в Минске и Минском районе силовики применили светошумовые гранаты и газ. Во время задержаний сотрудники силовых структур применяли насилие и жестоко избивали людей. Сообщается, что несколько демонстрантов были избиты и потеряли сознание возле станции метро "Пушкинская" на Партизанском проспекте, недалеко от торгового центра "Рига" в Минске.

Правозащитникам известны имена более 200 задержанных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Минске: Силовики Лукашенко стягивают спецтехнику и устанавливают ограждения, задержания продолжаются. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Среди задержанных в Минске - невролог Руслан Бадамшин, экономист Дмитрий Крук, член Координационного совета, директор Центра правовой трансформации Lawtrend, и Яна Трусила, фотограф "Нового времени". В Бресте задержаны журналисты Станислав Коршунов и Максим Хлябец из "Брестской газеты", а также пенсионерка Алена Гнаук (ее судили четыре раза).

Акции протеста прошли также в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Жодино, Смолевичах, Дзержинске, Боровлянах, Радошковичах, Ляховичах и других городах.

Издание отмечает, что "сторонники перемен" в течение 113 дней продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых справедливых выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных демонстрантов.

Смотрите также: Акции солидарности "0 промилле" прошли в Беларуси. ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7890) задержание (6675) Лукашенко Александр (3612) репрессии (2767) спецсредства (19)


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Топ комментарии
+4
Белорусский народ пока не достоин даже зачатков свободы, пока он массово инертен. Его лишили своей истории и языка - а он не протестует в основном. Русский народ (что это такое вообще, что за сброд? покажите мне этого "русского"- поскребешь, а там или коми, или мокша, или эрзя , или меря - и где он, этот мифический "русский"?), так вот этот "народ" не будет достоин свободы НИ-КО-ГДА, ибо есть по сути своей раб, быдло, варвар и подонок - исторически, ментально, фактически, и во веки веков.
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29.11.2020 19:43
+4
Обладаете? На украинском форуме. Кацапы тоже такой "свободой" обладают, как в старом совковом анекдоте, когда американец может безнаказанно крикнуть на площади возле Белого дома, что президент США дурак, и "свободный" совок тоже может крикнуть на Красной площади, что американский президент дурак. Попробуйте в Минске возле резиденции крикнуть, что Лукашенко убийца, или возле Кремля крикнуть, что Путин ***** - вот и увидим, свободны Вы лично или нет, и на сколько лет Вы можете после такого поступка стать несвободны.
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29.11.2020 20:36
+4
литвин, ты совсем не литвин, какая то серая, безформенная масса, подобная мешку с картошкой..., который называется белорусом, своего мнения нет, чести нет, нацонального духа нет, свобода для тебя - словоблудие, можно свистеть и про суд, и про демократию и про все что угодно... не понимая смысл этих терминов... на кухне со стаканом самогона... а завтра снова пахать на режим... и сопеть... и пердеть... не понимая своей участи и своего рабского унижения.
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29.11.2020 21:01
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Ну, в Витебске вообще никто не выходил.
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29.11.2020 19:37 Ответить
Белорусский народ пока не достоин даже зачатков свободы, пока он массово инертен. Его лишили своей истории и языка - а он не протестует в основном. Русский народ (что это такое вообще, что за сброд? покажите мне этого "русского"- поскребешь, а там или коми, или мокша, или эрзя , или меря - и где он, этот мифический "русский"?), так вот этот "народ" не будет достоин свободы НИ-КО-ГДА, ибо есть по сути своей раб, быдло, варвар и подонок - исторически, ментально, фактически, и во веки веков.
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29.11.2020 19:43 Ответить
Это вам надо писать мокшам, эрзям, мерям, а не мне.
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29.11.2020 19:46 Ответить
Ну если Вы и вправду "литвин", т.е. белорус, то шанс стать свободным еще имеете. Если будете бороться, а не руки подымать сдаваясь. Но поскольку "в Витебске вообще никто не выходил", то и шанс мизерный. P.S. Может белорусам личная и общественная свобода не нужна? В хлеву тепло, сытно, хозяин за ушком чухает. А что в конце зарежут, так про то лучше не думать, одно рассройство.
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29.11.2020 20:00 Ответить
Мне свобода нужна и я ею обладаю, а подчиняться Тихановской не хочу, ну вот не нравится мне она. Надеюсь, вы одобряете мое право выбора.
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29.11.2020 20:22 Ответить
Обладаете? На украинском форуме. Кацапы тоже такой "свободой" обладают, как в старом совковом анекдоте, когда американец может безнаказанно крикнуть на площади возле Белого дома, что президент США дурак, и "свободный" совок тоже может крикнуть на Красной площади, что американский президент дурак. Попробуйте в Минске возле резиденции крикнуть, что Лукашенко убийца, или возле Кремля крикнуть, что Путин ***** - вот и увидим, свободны Вы лично или нет, и на сколько лет Вы можете после такого поступка стать несвободны.
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29.11.2020 20:36 Ответить
Кто убийца ,а кто нет, решает только суд(в демократическом государстве). Поэтому глотку драть почем зря, удел диких людей.
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29.11.2020 20:40 Ответить
тебе умственноотсталому объясняли про уровень свободы, а ты как и все ********* перевел разговор в другую тему
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29.11.2020 20:50 Ответить
Учись у украинцев достоинству. Среди них тоже много недовольных президентом, однако они не шатаются по улицам, а ведут дискурсии в интернете.
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29.11.2020 20:58 Ответить
вот ты. крепкий куркуль- какого тут шаришься..??- всё устраивает- дуй забатьку флажки срывать, и в попку его не забудь отлизать))
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29.11.2020 22:17 Ответить
литвин, ты совсем не литвин, какая то серая, безформенная масса, подобная мешку с картошкой..., который называется белорусом, своего мнения нет, чести нет, нацонального духа нет, свобода для тебя - словоблудие, можно свистеть и про суд, и про демократию и про все что угодно... не понимая смысл этих терминов... на кухне со стаканом самогона... а завтра снова пахать на режим... и сопеть... и пердеть... не понимая своей участи и своего рабского унижения.
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29.11.2020 21:01 Ответить
Да я на пенсии и работа давно не для меня .Кстати, совсем не пью и тебе не советую .
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29.11.2020 21:05 Ответить
Бг-ггг... вот не зря при совке бы слоган, характеризующий непьющЕГО, мол, або хворий, або падлюка...ХЕХ...
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29.11.2020 23:23 Ответить
Аминь
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29.11.2020 19:46 Ответить
А чё так?
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29.11.2020 19:45 Ответить
Снежек шел, погода слякотная.
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29.11.2020 19:52 Ответить
А в Витебске только в хорошую погоду таракана не любят?
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29.11.2020 21:31 Ответить
В хорошую погоду я комаров не люблю.
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29.11.2020 21:37 Ответить
ШО-ТА РЕЙТИНГ БАЦЬКИ ВЫ ТАК брутально понизили.
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29.11.2020 23:24 Ответить
серьезно? https://t.me/vitebsk_power/6826
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29.11.2020 21:10 Ответить
Там регистрироваться надо, а мне лень . Предполагаю там не марши ,а фотки по кустам и задворкам с флагом(или бумажкой на лбу).
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29.11.2020 21:25 Ответить
Если белорусы победят без баррикад и коктейлей Молотова, это будет самая экономная и умная революцию по итогу. Но всё на тоненького- победят ли? Я считаю, что победят. Луку должны слить свои же, под страхом оставаться с ним доконца. Скорей всего Лука уже жрёт одни яйца со скарлупой из-за страха быть отравленным. Как Сталин. Также будет лежать в собственной моче сутки-другие и никто не заглянет даже.
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29.11.2020 19:39 Ответить
На это даже надеяться не стоит. Были бы они на острове за тысячи миль от России и никому не интересны - был бы шанс. В их и наших реалиях без оружия, крови, стрельбы, смертей - свободу не получишь бесплатно. И цена известна - дерево свободы вырастает, если его обильно поливают своей кровью патриоты. А белорусы вскидывают руки вверх - и это глубоко символично.
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29.11.2020 19:49 Ответить
Нема там ніякої революції- і бути не може.
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29.11.2020 19:56 Ответить
Повесили русского, украинца и белоруса. Через неделю смотрят русский
и украинец мертвые, а белорус живой висит. Снимают, спрашивают:Как тебе
это удалось?
-Ну в начале тяжело было...А потом привык...
Не зря же такие анекдоты про них. Нет дыма без огя. Не мытьём, так катаньем должны взять своё.
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29.11.2020 19:58 Ответить
Мордорские пословицы к белорусам примеряете?)
Я тоже скажу, развалят их протест. Как в Хабаровске.
Пик уже позади и нам следует занимать полукруговую оборону и выходить изо всяких ассоциаций СНГ
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29.11.2020 22:01 Ответить
Самое плохое что своей извините "толерантностью" белорусы просто ставят под сомнение право обычного человека самозащищаться от любой формы насилия. А это извините хреново для всех. И если они победят в революции это будет первая мазохистская победа ну или победа Первой Мазохистской Революции.
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29.11.2020 23:15 Ответить
Смотрю на эти беззубые белоруские протесты... вчера была надежда и хотелось морально поддержать. сегодня начинаю понимать о тщетности их букетно-примерительных променадных(по троутарах и зеленых зонах) потуг, стает грустно и противно... вы про партизан говорите? не смешите моего кота. все партизаны были служаки нквд, иногда загоняли в отряды местных провинившихся иванов... или посулами или страхом... - это говорит что никакого белоруского партизанского феномена не было - все ложь.
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29.11.2020 20:04 Ответить
Было, было. НЕ хотели белорусы партизанить, так им "помогли". Диверсионные отряды НКВДнападут на немецкий гарнизон, а отступят не в лес, а через деревню - немцы и сожгут ее. Точно так делал легендарный бандит Сидор Артемьевич Копак, в чем легко убедится, если прочитать его книгу "От Путивля до Карпат" в ПЕРВОМ, оригинальном издании 1945 года, где он не стеснялся писать факты, которые в последующих изданиях выкинули. Но такая "методика" в исполнении НКВД работала только в среде народа с чувством достоинства, все попытки "зой космодемьянских" спровоцировать "русских" на борьбу окончились ничем, рабы оказались не способны к борьбе, и на огромной, покрытой густым лесом, идеальной для партизан территории РСФСР никакого партизанского движения так не появилось. Как не было его и в 1812 году, когда "партизанами" называли вполне себе армейские части гусар, улан и казаков.
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29.11.2020 20:15 Ответить
Беларусы долго запрягают... А потом никуда не едут. Грустно смотреть уже. День сурка.
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29.11.2020 20:24 Ответить
Белорусии не хватает подобия белорусского Львова вместе с подобием белоруской Западной Украиной
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29.11.2020 20:59 Ответить
Гродно
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29.11.2020 21:12 Ответить
а почему болотные хороняки еще не сами в воронки садятся? что балованые такие что их в отары сгонять цырики должны?
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29.11.2020 21:56 Ответить
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29.11.2020 22:29 Ответить
Как в Беларуси лошки-петушки выбивают признания из задержанных:

https://streamable.com/oy80j4
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29.11.2020 22:57 Ответить
Аналогия очевидна:

https://www.youtube.com/watch?v=a66O63nRvck
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29.11.2020 22:58 Ответить
 
 