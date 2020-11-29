РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10364 посетителя онлайн
Новости Фото Революция в Беларуси
7 376 30

Протесты в Минске: Силовики Лукашенко стягивают спецтехнику и устанавливают ограждения, задержания продолжаются. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 29 ноября, жители Минска начали собираться на новые акции протеста. Силовики захватившего власть в стране Александра Лукашенко стягивают в центр города спецтехнику, а также устанавливают ограждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Tut.by.

С самого утра люди в Минске начали выходить на улицы и организовывать цепи солидарности. При этом в центр столицы начали стягивать автозаки, водометы, военную технику и автобусы с силовиками. Также оборудуют заграждения возле стелы на Площади независимости.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За время протестов в Беларуси погибли 8 человек, пострадавших и задержанных - около 30 тысяч, - Тихановская. ВИДЕО

Кроме этого в городе традиционно наблюдаются проблемы с интернетом. Сразу на трех улицах в микрорайоне Малиновка пропало электричество. Также были закрыты на вход и выход центральные станции метро "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", а также вестибюль станции "Площадь Ленина" (вход со стороны "Площади Независимости").

В то же время люди массово выходят на улицы.

На улицах Матусевича и Воронянского силовики бегут за людьми.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Выходи гулять": Российская группа "Каста" выпустила клип про зверства силовиков в Беларуси. ВИДЕО

Протесты в Минске: Силовики Лукашенко стягивают спецтехнику и устанавливают ограждения, задержания продолжаются 01
Протесты в Минске: Силовики Лукашенко стягивают спецтехнику и устанавливают ограждения, задержания продолжаются 02
Протесты в Минске: Силовики Лукашенко стягивают спецтехнику и устанавливают ограждения, задержания продолжаются 03
Протесты в Минске: Силовики Лукашенко стягивают спецтехнику и устанавливают ограждения, задержания продолжаются 04
Протесты в Минске: Силовики Лукашенко стягивают спецтехнику и устанавливают ограждения, задержания продолжаются 05
Протесты в Минске: Силовики Лукашенко стягивают спецтехнику и устанавливают ограждения, задержания продолжаются 06
Протесты в Минске: Силовики Лукашенко стягивают спецтехнику и устанавливают ограждения, задержания продолжаются 07
Протесты в Минске: Силовики Лукашенко стягивают спецтехнику и устанавливают ограждения, задержания продолжаются 08
Протесты в Минске: Силовики Лукашенко стягивают спецтехнику и устанавливают ограждения, задержания продолжаются 09

Автор: 

Беларусь (7891) протест (5858) Минск (1562)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Жиденько, слабенько, неубедительно.... зато колхозник ликует, облачность развеялась..., можно с успокоением праздновать продолжение диктатуры....
показать весь комментарий
29.11.2020 12:49
+8
Сябри! Тримайтесь! Українці за вас!
показать весь комментарий
29.11.2020 12:48
+7
Белорусы - вы все проспали... Цветы ОМОНу подарите ... А они вам дубинку в задницу
показать весь комментарий
29.11.2020 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Походу, Тихановска - не у дел, народ сам по себе.
показать весь комментарий
29.11.2020 12:48 Ответить
Таки дошло? Вы не безнадёжны! Я знала!
показать весь комментарий
29.11.2020 22:04 Ответить
Сябри! Тримайтесь! Українці за вас!
показать весь комментарий
29.11.2020 12:48 Ответить
може iм Юлю - в пiдмогу, потрындеть про папэрэднiка?
показать весь комментарий
29.11.2020 12:56 Ответить
Триматись ЗА ЩО ?

((((

Підтримувати КОГО ?
показать весь комментарий
29.11.2020 13:09 Ответить
Белорусы - вы все проспали... Цветы ОМОНу подарите ... А они вам дубинку в задницу
показать весь комментарий
29.11.2020 12:48 Ответить
Бьют женщин и девчонок - это не силовики а слабовики.. шлюхи лукашенковские
показать весь комментарий
29.11.2020 12:48 Ответить
Жиденько, слабенько, неубедительно.... зато колхозник ликует, облачность развеялась..., можно с успокоением праздновать продолжение диктатуры....
показать весь комментарий
29.11.2020 12:49 Ответить
ну это уже точно байдена работа. бо трамп щас лукохуйла понимает так, как никто ))
показать весь комментарий
29.11.2020 12:54 Ответить
Походу сябры про&Бали возможность, сейчас за хмары загонят остаток и все " Северная Белорус". Лучший собеседник с властью это ну хотя бы смелость не просто выйти а выйти с коктейльем для молотова. Вы ещё им кушать носите, он тебя дубинкой а ты ему котлетку с приговоркой "бедненькие ты же работаешь меня лупишь"
показать весь комментарий
29.11.2020 13:05 Ответить
Картофельный долбо.б никак не угомонится.
показать весь комментарий
29.11.2020 13:06 Ответить
А в Украине думаешь успокоились ему подобные?
показать весь комментарий
29.11.2020 14:01 Ответить
Интересно другое.Если на эти все мероприятия не будет никакой реакции со стороны му...ров,ну не будут они "мешать,бить,обижать",их в этот момент вообще на улицах не будет-что будут делать протестующие?В чём вообще смысл этих хождений и "отгребаний"?
показать весь комментарий
29.11.2020 13:08 Ответить
Білоруський протест він такий.....
показать весь комментарий
29.11.2020 13:10 Ответить
В общем это уже похоже на агонию. И что интересно, уже третий или 4-ый месяц бульбасики ходят, а так и не научились давать отпор ОМОН-у. ТУПАРИ ВЫ РЕБЯТКИ И ТРУСАКИ. Пора жрать уже носить ОМОН-у и сменное бельё стирать.
показать весь комментарий
29.11.2020 13:09 Ответить
"бацька" зря потратился на бензин для автозаков.... пустыми уедут.
показать весь комментарий
29.11.2020 13:09 Ответить
В следующий раз сказали приходить со своим автозаком.
показать весь комментарий
29.11.2020 13:17 Ответить
Как учения какие-то.. сейчас натренируют и их, и алкашенко - куй потом снесут..
показать весь комментарий
29.11.2020 13:44 Ответить
Были периоды когда и Майдан был такой немноголюдный и тем не менее в конце концов победили
показать весь комментарий
29.11.2020 13:47 Ответить
за то Майдан стоял... горели глаза, стояли палатки, была инфраструктура, был штаб... Майдан жил..., протесты в Белоруси, как предсмертное дыхание... затухает, все тише, ритмичности нет...
показать весь комментарий
29.11.2020 14:08 Ответить
у Майдана была крыша в виде фракций в депутатов в раде, западных дипломатов, прессы, а шо из этого есть у беларусских протестунов?
показать весь комментарий
29.11.2020 15:03 Ответить
Братская Россия и "не все так однозначно"
показать весь комментарий
29.11.2020 16:07 Ответить
На Майдане была решительность. в Белоруси осторожность - как бы чего не вышло.
показать весь комментарий
29.11.2020 18:04 Ответить
белорусы даже боятся пройтись по проезжей части... все тротуарами и зелеными зонами... такое впечатление, что они троллейбусов и жигулей боятся.😄 как они власть поменяют???? самообман и блеф, разгаданный тараканом.
показать весь комментарий
29.11.2020 18:10 Ответить
болотные рабы прогулялись и пора в зиндан.
показать весь комментарий
29.11.2020 15:41 Ответить
Аби не Лукашенко?
показать весь комментарий
29.11.2020 15:53 Ответить
нет что бы достать дубины и фигачить в ответ ..... рабы плять !!!!
показать весь комментарий
29.11.2020 18:09 Ответить
 
 