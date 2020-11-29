Протесты в Минске: Силовики Лукашенко стягивают спецтехнику и устанавливают ограждения, задержания продолжаются. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 29 ноября, жители Минска начали собираться на новые акции протеста. Силовики захватившего власть в стране Александра Лукашенко стягивают в центр города спецтехнику, а также устанавливают ограждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Tut.by.

С самого утра люди в Минске начали выходить на улицы и организовывать цепи солидарности. При этом в центр столицы начали стягивать автозаки, водометы, военную технику и автобусы с силовиками. Также оборудуют заграждения возле стелы на Площади независимости.

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Кроме этого в городе традиционно наблюдаются проблемы с интернетом. Сразу на трех улицах в микрорайоне Малиновка пропало электричество. Также были закрыты на вход и выход центральные станции метро "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", а также вестибюль станции "Площадь Ленина" (вход со стороны "Площади Независимости").

В то же время люди массово выходят на улицы.

На улицах Матусевича и Воронянского силовики бегут за людьми.

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