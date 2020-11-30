На "Маршах сусідів" у Білорусі затримали понад 400 осіб, - правозахисники
У Білорусі 29 листопада відбувалися традиційні акції протесту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна", затримано щонайменше 416 осіб.
Більшість - у Мінську (понад 350 осіб), а також у Боровлянах, Жодіно, Вітебську, Ів’ї, Гродні, Бресті, Ляховичах, Могильові та інших населених пунктах.
Водночас у пресслужбі міліції повідомили, що в Мінську затримали приблизно 250 осіб.
Нагадаємо, серед затриманих у Мінську - невролог Руслан Бадамшин, економіст Дмитро Крук, член Координаційної ради, директор Центру правової трансформації Lawtrend, і Яна Трусила, фотограф "Нового времени". У Бресті затримано журналістів Станіслава Коршунова та Максима Хлябця з "Брестської газети", а також пенсіонерку Олену Гнаук (її судили чотири рази).
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И ничего не меняется.
Мне не понятно - на что они надеятся.
Разве только, в тайне, тренируются тысячи бойцов, что бы в нужный момент влиться в протест.
Иначе - это всё безперспективно...
Ну как это "на что"? Они надеются разжалобить Хозяина. Типичный рабский бунт. Из тех рабских, где реально рабы, а не вчерашние свободные, забранные в рабство силой.
Итог: Почему-то бить спортсмена, дедам не надоедало. Когда тебя мутузят 10 здоровенных кабанов, бокс помогает только в кино. А т.к. дедам периодически прилетало от боксера, то это придавало им особую ярость. Спортсмен был синий. И часто попадал "на больничку". Его сломали и морально и физически.
Мораль: "Не противление злу насилием" не работает. "Зло" не устает и ему не надоедает. Или "Война так война! Все вместе до победного конца", или "не можешь срать - не мучай жоп...у"