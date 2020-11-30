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Новини Революція в Білорусі
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На "Маршах сусідів" у Білорусі затримали понад 400 осіб, - правозахисники

На

У Білорусі 29 листопада відбувалися традиційні акції протесту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна", затримано щонайменше 416 осіб.

Більшість - у Мінську (понад 350 осіб), а також у Боровлянах, Жодіно, Вітебську, Ів’ї, Гродні, Бресті, Ляховичах, Могильові та інших населених пунктах.

Водночас у пресслужбі міліції повідомили, що в Мінську затримали приблизно 250 осіб.

Нагадаємо, серед затриманих у Мінську - невролог Руслан Бадамшин, економіст Дмитро Крук, член Координаційної ради, директор Центру правової трансформації Lawtrend, і Яна Трусила, фотограф "Нового времени". У Бресті затримано журналістів Станіслава Коршунова та Максима Хлябця з "Брестської газети", а також пенсіонерку Олену Гнаук (її судили чотири рази).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силовики застосовували світлошумові гранати і сльозогінний газ проти учасників "Маршів сусідів" у Білорусі. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7922) затримання (4335)


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Топ коментарі
+6
Лукашеску и Путлер арестовали всю Белорусь,союзные чуваки знают как мочить в сортире народ
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30.11.2020 02:17
+4
Куди дівають таку велику кількість затриманих? Невже в Білорусі так багато подібних закладів?
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30.11.2020 02:19
+4
Отстрел баранов продолжается...
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30.11.2020 03:39
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Лукашеску и Путлер арестовали всю Белорусь,союзные чуваки знают как мочить в сортире народ
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30.11.2020 02:17 Відповісти
А Тихановская, как наш бубочка, мечтает решить проблему, заглянув в глаза *****. Чужие грабли ничему не учат. Или она уверена, что западная поддержка , а теперь еще и Байдена, помогут ей и белорусскому народу отстранить от власти диктатора? Дай, Бог, дай, Бог!
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30.11.2020 08:50 Відповісти
Куди дівають таку велику кількість затриманих? Невже в Білорусі так багато подібних закладів?
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30.11.2020 02:19 Відповісти
Во-перых, много. А во-вторых, земельки хватает... как и возможностей выпнуть за границу.
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30.11.2020 08:16 Відповісти
Беларусы, традиционно дают себя задерживать. Уже какой месяц подряд.
И ничего не меняется.
Мне не понятно - на что они надеятся.
Разве только, в тайне, тренируются тысячи бойцов, что бы в нужный момент влиться в протест.
Иначе - это всё безперспективно...
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30.11.2020 03:34 Відповісти
белорусы могут, вполне, иметь надежду - что их просто устанут задерживать.... Таам и познакомятся, обрастут связями, полицаи кгбшные -устанут, будет нехватать топлива и тд. Та и ваще - чисто по семейному , с силовиками все все порешают!!!!!!!
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30.11.2020 05:18 Відповісти
те несколько сотен (которые исчезли и уже в земельке) - да-да, они отлично порешали
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30.11.2020 08:19 Відповісти
Мне не понятно - на что они надеятся

Ну как это "на что"? Они надеются разжалобить Хозяина. Типичный рабский бунт. Из тех рабских, где реально рабы, а не вчерашние свободные, забранные в рабство силой.
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30.11.2020 08:18 Відповісти
Отстрел баранов продолжается...
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30.11.2020 03:39 Відповісти
Ты о чвк Вагнера ?!
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30.11.2020 06:48 Відповісти
Какие бледнорусы , такие у них и протесты .
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30.11.2020 05:18 Відповісти
А у Байдена сразу 2 перлома ноги на ровном месте. Политбро времен кпсс: старческий остеопороз, склероз, альцгеймер. Унылая картинка. Трамп через пять лет помолодеет, поумнеет и снова вступит в борьбу за овальный кабинет...
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30.11.2020 05:42 Відповісти
Вам кремлядям отполированное очько Трампа слаще пареннай репы ! 😁🤪
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30.11.2020 06:47 Відповісти
Куда смотрит президент? Которая победила тирана читает по бумажке.
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30.11.2020 05:52 Відповісти
В каком статусе на данный момент находится лукашенко ???
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30.11.2020 06:50 Відповісти
Статус Лукашеску НИКТО Як кажуть в Україні, не пришив кобилі хвіст
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30.11.2020 07:08 Відповісти
Марш пенсионеров, марш женщин, марш соседей... боюсь, скоро у Тихановской будет кризис названий маршев.
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30.11.2020 08:50 Відповісти
белорусским верхам для комфортной жизни вполне хватит финансирования из паРашы, а низы так и будут ходить, пока не выдохнутся окончательно. никаких активных действий уже не будет. у основы трона лукашеску - белорусских олигархов и топ чиновников, вся "экономика" завязана на паРашу, потому санкции цивилизованного мира им побоку.
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30.11.2020 09:13 Відповісти
Марши соседей..., марши бабушек..., марши дедушек..., - детские игры для взрослых или мазохизм? амплитуда маршей с цветочками, строго по тротуарам падает, аппетит омоновцев уже некому удовлетворять.... пора вместо цветочков выходить с тортиками. смешные белорусы, ей Богу, смешите Европу дальше и радуйте таракана.
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30.11.2020 09:40 Відповісти
Армейская байка в тему. На одном отдаленном полигоне была страшная дедовщина, т.к. до "цивилизации" далеко, а офицерье сплош бухари и поху...исты. Новый призыв, активно обсуждает "ужасы" дедовщины. Что делать? Как реагировать? Один призывник серьезно занимался боксом. Духовитый, волевой, боец, одним словом. Говорит: Вы как хотите, а я не позволю над собой издеваться. Ездят на тех на ком ездится. А на мне не выйдет. Я драк не боюсь и могу за себя постоять. Избить-то меня может и изобьют, но и сами получат. Но цели своей они не добьются. Их портянки, я по ночам стирать не буду. Ну, раз изобьют, ну два, ну три, а смысл?

Итог: Почему-то бить спортсмена, дедам не надоедало. Когда тебя мутузят 10 здоровенных кабанов, бокс помогает только в кино. А т.к. дедам периодически прилетало от боксера, то это придавало им особую ярость. Спортсмен был синий. И часто попадал "на больничку". Его сломали и морально и физически.

Мораль: "Не противление злу насилием" не работает. "Зло" не устает и ему не надоедает. Или "Война так война! Все вместе до победного конца", или "не можешь срать - не мучай жоп...у"
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30.11.2020 09:52 Відповісти
 
 