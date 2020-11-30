На "Маршах сусідів" у Білорусі затримали понад 400 осіб, - правозахисники

У Білорусі 29 листопада відбувалися традиційні акції протесту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисної організації "Вясна", затримано щонайменше 416 осіб.

Більшість - у Мінську (понад 350 осіб), а також у Боровлянах, Жодіно, Вітебську, Ів’ї, Гродні, Бресті, Ляховичах, Могильові та інших населених пунктах.

Водночас у пресслужбі міліції повідомили, що в Мінську затримали приблизно 250 осіб.

Нагадаємо, серед затриманих у Мінську - невролог Руслан Бадамшин, економіст Дмитро Крук, член Координаційної ради, директор Центру правової трансформації Lawtrend, і Яна Трусила, фотограф "Нового времени". У Бресті затримано журналістів Станіслава Коршунова та Максима Хлябця з "Брестської газети", а також пенсіонерку Олену Гнаук (її судили чотири рази).

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