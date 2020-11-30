Разумков излечился от COVID-19: "Наконец-то снова привычный рабочий график"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса.

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Наконец-то снова привычный рабочий график. Еще раз спасибо всем за искреннюю поддержку", – отметил председатель парламента

Отметим, что о том, что Разумков заболел коронавирусом стало известно 11 ноября.



