РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6367 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 301 22

Разумков излечился от COVID-19: "Наконец-то снова привычный рабочий график"

Разумков излечился от COVID-19:

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса.

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Наконец-то снова привычный рабочий график. Еще раз спасибо всем за искреннюю поддержку", – отметил председатель парламента

Отметим, что о том, что Разумков заболел коронавирусом стало известно 11 ноября.

Разумков излечился от COVID-19: Наконец-то снова привычный рабочий график 01
Разумков излечился от COVID-19: Наконец-то снова привычный рабочий график 02

карантин (16729) Разумков Дмитрий (1520) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
ОПеЗЕЖист 😀😀😀

подрастает молодое поколение регионалов . Опять придётся выгонять 😀😀
показать весь комментарий
30.11.2020 09:05
+4
Лайно не тоне...
показать весь комментарий
30.11.2020 09:02
+3
До сих пор не написали откуда родом жти ребята . В Польше сейчас детей сепаратистов учиться больше, чем украинцев. Сунули детям украинский паспорт и отправили подальше от войны

и в Словакии масса женщин и студентов с Крыма и лугандонии - это все прокацапская среда
показать весь комментарий
30.11.2020 09:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даешь новый виток "турборежима"!
показать весь комментарий
30.11.2020 09:00 Ответить
Лайно не тоне...
показать весь комментарий
30.11.2020 09:02 Ответить
Тобі нема чого хвилюватися.
показать весь комментарий
30.11.2020 09:04 Ответить


показать весь комментарий
30.11.2020 09:07 Ответить
ОПеЗЕЖист 😀😀😀

подрастает молодое поколение регионалов . Опять придётся выгонять 😀😀
показать весь комментарий
30.11.2020 09:05 Ответить
;-(
показать весь комментарий
30.11.2020 09:12 Ответить
До сих пор не написали откуда родом жти ребята . В Польше сейчас детей сепаратистов учиться больше, чем украинцев. Сунули детям украинский паспорт и отправили подальше от войны

и в Словакии масса женщин и студентов с Крыма и лугандонии - это все прокацапская среда
показать весь комментарий
30.11.2020 09:17 Ответить
Про Словакію поговоримо у відповідній темі.

Я ж тебе про неї не питав.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:08 Ответить
Я рассказываю что в Европе, а ты можешь рассказать ШО ТАМ У КАЦАПОВ 😀😀😀 ты явно оттуда
показать весь комментарий
30.11.2020 10:24 Ответить
Це завжди ваш останній аргумент, коли сказати нічого.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:47 Ответить
НЕЕТЬ ! Мій останній аргумент МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ
показать весь комментарий
30.11.2020 10:52 Ответить
на жаль... (с)
показать весь комментарий
30.11.2020 09:24 Ответить
Отряд не заметил потери бойца
показать весь комментарий
30.11.2020 09:26 Ответить
Радость то какая
показать весь комментарий
30.11.2020 09:45 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2020 11:30 Ответить
Отдохнувший, загоревший - куда ездил то? На Бали?
показать весь комментарий
30.11.2020 09:49 Ответить
Они ж будто бы в Омане пасутся,не?
показать весь комментарий
30.11.2020 11:32 Ответить
"Наконец-то снова привычный рабочий график" - т.е. дальше них---я не делать?
показать весь комментарий
30.11.2020 10:28 Ответить
«Чєртовскі хочєцца работать!» - як казав Єґор Ліґачов.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:06 Ответить
 
 