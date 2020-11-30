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Разумков излечился от COVID-19: "Наконец-то снова привычный рабочий график"
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выздоровел от коронавируса.
Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Наконец-то снова привычный рабочий график. Еще раз спасибо всем за искреннюю поддержку", – отметил председатель парламента
Отметим, что о том, что Разумков заболел коронавирусом стало известно 11 ноября.
Топ комментарии
+6 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий30.11.2020 09:05
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показать весь комментарий30.11.2020 09:17
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подрастает молодое поколение регионалов . Опять придётся выгонять 😀😀
и в Словакии масса женщин и студентов с Крыма и лугандонии - это все прокацапская среда
Я ж тебе про неї не питав.