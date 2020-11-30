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Разумков вилікувався від COVID-19: "Нарешті знову звичний робочий графік"
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков видужав від коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Нарешті знову звичний робочий графік. Ще раз усім дякую за щиру підтримку!" - зазначив голова парламенту.
Зазначимо, що про те, що Разумков захворів на коронавірус стало відомо 11 листопада.
Топ коментарі
+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар30.11.2020 09:05
+4 Гонта Київський
показати весь коментар30.11.2020 09:02
+3 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар30.11.2020 09:17
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подрастает молодое поколение регионалов . Опять придётся выгонять 😀😀
и в Словакии масса женщин и студентов с Крыма и лугандонии - это все прокацапская среда
Я ж тебе про неї не питав.