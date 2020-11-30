Разумков вилікувався від COVID-19: "Нарешті знову звичний робочий графік"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков видужав від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Нарешті знову звичний робочий графік. Ще раз усім дякую за щиру підтримку!" - зазначив голова парламенту.

Зазначимо, що про те, що Разумков захворів на коронавірус стало відомо 11 листопада.