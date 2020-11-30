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Новини Коронавірус і карантин
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Разумков вилікувався від COVID-19: "Нарешті знову звичний робочий графік"

Разумков вилікувався від COVID-19:

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков видужав від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Нарешті знову звичний робочий графік. Ще раз усім дякую за щиру підтримку!" - зазначив голова парламенту.

Зазначимо, що про те, що Разумков захворів на коронавірус стало відомо 11 листопада.

Разумков вилікувався від COVID-19: Нарешті знову звичний робочий графік 01

Разумков вилікувався від COVID-19: Нарешті знову звичний робочий графік 02

Автор: 

карантин (18172) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
ОПеЗЕЖист 😀😀😀

подрастает молодое поколение регионалов . Опять придётся выгонять 😀😀
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30.11.2020 09:05
+4
Лайно не тоне...
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30.11.2020 09:02
+3
До сих пор не написали откуда родом жти ребята . В Польше сейчас детей сепаратистов учиться больше, чем украинцев. Сунули детям украинский паспорт и отправили подальше от войны

и в Словакии масса женщин и студентов с Крыма и лугандонии - это все прокацапская среда
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30.11.2020 09:17
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Даешь новый виток "турборежима"!
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30.11.2020 09:00 Відповісти
Лайно не тоне...
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30.11.2020 09:02 Відповісти
Тобі нема чого хвилюватися.
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30.11.2020 09:04 Відповісти


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30.11.2020 09:07 Відповісти
ОПеЗЕЖист 😀😀😀

подрастает молодое поколение регионалов . Опять придётся выгонять 😀😀
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30.11.2020 09:05 Відповісти
;-(
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30.11.2020 09:12 Відповісти
До сих пор не написали откуда родом жти ребята . В Польше сейчас детей сепаратистов учиться больше, чем украинцев. Сунули детям украинский паспорт и отправили подальше от войны

и в Словакии масса женщин и студентов с Крыма и лугандонии - это все прокацапская среда
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30.11.2020 09:17 Відповісти
Про Словакію поговоримо у відповідній темі.

Я ж тебе про неї не питав.
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30.11.2020 10:08 Відповісти
Я рассказываю что в Европе, а ты можешь рассказать ШО ТАМ У КАЦАПОВ 😀😀😀 ты явно оттуда
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30.11.2020 10:24 Відповісти
Це завжди ваш останній аргумент, коли сказати нічого.
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30.11.2020 10:47 Відповісти
НЕЕТЬ ! Мій останній аргумент МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ
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30.11.2020 10:52 Відповісти
на жаль... (с)
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30.11.2020 09:24 Відповісти
Отряд не заметил потери бойца
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30.11.2020 09:26 Відповісти
Радость то какая
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30.11.2020 09:45 Відповісти
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30.11.2020 11:30 Відповісти
Отдохнувший, загоревший - куда ездил то? На Бали?
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30.11.2020 09:49 Відповісти
Они ж будто бы в Омане пасутся,не?
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30.11.2020 11:32 Відповісти
"Наконец-то снова привычный рабочий график" - т.е. дальше них---я не делать?
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30.11.2020 10:28 Відповісти
«Чєртовскі хочєцца работать!» - як казав Єґор Ліґачов.
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30.11.2020 11:06 Відповісти
 
 