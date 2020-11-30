За неделю огонь унес жизни почти полусотни человек, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 23.11 по 29.11) во время пожаров погибли 47 человек, на водных объектах - 14.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 501 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасен 31 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 46 пожаров, спасены на пожарах 23 человека и не допущено уничтожение огнем 511 зданий и 42 ед. техники. о время пожаров погибли 47 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 360 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 183 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 117 взрывоопасных предметов.

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В течение недели на водных объектах погибли 14 человек.