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Новости Пожары в Украине
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За неделю огонь унес жизни почти полусотни человек, - ГСЧС

За неделю огонь унес жизни почти полусотни человек, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 23.11 по 29.11) во время пожаров погибли 47 человек, на водных объектах - 14.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 501 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасен 31 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 46 пожаров, спасены на пожарах 23 человека и не допущено уничтожение огнем 511 зданий и 42 ед. техники. о время пожаров погибли 47 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 360 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 183 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 117 взрывоопасных предметов.

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В течение недели на водных объектах погибли 14 человек.

пожар (5930) ГСЧС (4941) вода (918)


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30.11.2020 09:14 Ответить
Ну кто-то должен начать на ЖТИ ЦИФРЫ РЕАГИРОВАТЬ ?
в Европе таких жутких цифр нет

значит не все в порядке в Датском королевстве ( МВД)
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30.11.2020 09:23 Ответить
А ще плюс аварії і ніхто пандемію не оголошує. І не бояться зажигалками та автомобілями користуватися. От що телевізор та інформаційний терор животворящій делаєт....
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30.11.2020 09:51 Ответить
 
 