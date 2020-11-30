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Новини Пожежі в Україні
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За тиждень вогонь забрав життя майже пів сотні людей, - ДСНС

За тиждень вогонь забрав життя майже пів сотні людей, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 23.11 по 29.11) під час пожеж загинули 47 осіб, на водних об'єктах - 14.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 501 надзвичайну подію. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 31 особу.

Ліквідовано 1 тис. 46 пожеж, врятовано на пожежах 23 людини і не допущено знищення вогнем 511 будинків і 42 од. техніки. Під час пожеж загинули 47 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 360 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 183 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 117 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об'єктах загинули 14 осіб.

Автор: 

пожежа (4310) ДСНС (5080) вода (1176)


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30.11.2020 09:14 Відповісти
Ну кто-то должен начать на ЖТИ ЦИФРЫ РЕАГИРОВАТЬ ?
в Европе таких жутких цифр нет

значит не все в порядке в Датском королевстве ( МВД)
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30.11.2020 09:23 Відповісти
А ще плюс аварії і ніхто пандемію не оголошує. І не бояться зажигалками та автомобілями користуватися. От що телевізор та інформаційний терор животворящій делаєт....
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30.11.2020 09:51 Відповісти
 
 