Во время карантина всеукраинские ученические олимпиады проводиться не будут, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины сообщает, что Всеукраинские ученические олимпиады не будут проводиться во время карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране и роста показателей заболеваемости коронавирусом принято решение не проводить Всеукраинские ученические олимпиады по учебным предметам, турниры, олимпиады по специальным дисциплинам и конкурсы профессионального мастерства при чрезвычайных обстоятельствах. Исключительно в заочной (дистанционной) форме могут проводиться Всеукраинские ученические конкурсы по учебным дисциплинам и конкурсы-защиты научно-исследовательских работ", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что обычно в ноябре-декабре проводится второй этап олимпиад - районный. В некоторых областях школы его провели.

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"Для прохождения всех этапов детям и учителям необходимо передвигаться по городу, затем - между областями, общаться с другими людьми. Это увеличивает риск заражения и распространения коронавирусной болезни. Учитывая советы педагогов и рекомендации Минздрава относительно максимального ограничения контактов между людьми, было принято решение о непроведении ученических олимпиад во время карантина", - добавляют в Минобразования.

В ведомстве просят отнестись к этому решению с пониманием.