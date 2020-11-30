Під час карантину Всеукраїнські учнівські олімпіади не проводитимуться, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що Всеукраїнські учнівські олімпіади не проводитимуться під час карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

"Через загострення епідеміологічної ситуації в країні та зростання показників захворюваності на коронавірус ухвалено рішення не проводити Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів, турніри, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності під час надзвичайних обставин. Винятково в заочній (дистанційній) формі можуть проводитися Всеукраїнські учнівські конкурси з навчальних дисциплін та конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт", - сказано в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що зазвичай в листопаді-грудні проводиться другий етап олімпіад - районний. У деяких областях школи його провели.

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"Для проходження всіх етапів дітям та вчителям необхідно пересуватися містом, потім – між областями, спілкуватися з іншими людьми. Це збільшує ризик зараження та поширення коронавірусної хвороби. Враховуючи поради освітян та рекомендації МОЗ щодо максимального обмеження контактів між людьми, було ухвалено рішення про непроведення учнівських олімпіад під час карантину", - додають в Міносвіти.

У відомстві просять поставитися до цього рішення з розумінням.