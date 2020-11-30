РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4548 посетителей онлайн
Новости
3 411 48

На Донетчине женщина избила фельдшера скорой: требовала ПЦР-тест для ребенка

На Донетчине женщина избила фельдшера скорой: требовала ПЦР-тест для ребенка

В Славянске Донецкой области женщина с кулаками набросилась на фельдшера скорой помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкий Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

"Не проходит и недели, чтобы в соцсетях и СМИ не появилось сообщение о нападении на бригаду ЭМП. На этот раз это произошло в Славянском подразделении.

Выезжая ночью на вызов по поводу повышения температуры тела у ребенка, фельдшер, а это была хрупкая девушка, даже представить себе не могла чем все закончится. А закончилось это тем, что агрессивная мать ребенка, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами. Шокирующим также тот факт, что другие члены семьи безразлично за всем этим безобразием наблюдали. К счастью с фельдшером все в порядке, по сравнению с тем, что могло произойти", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина полоснул по шее участника АТО/ООС, раздававшего газеты партии "Удар" в Соломенском районе, - Кличко

Отмечается, что на место происшествия был вызван наряд полиции и составлен протокол. 

"Еще раз напоминаем, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19 никаким методом.
В свою очередь, мы будем следить за развитием дела по данному правонарушению", - сказано в сообщении.

На Донетчине женщина избила фельдшера скорой: требовала ПЦР-тест для ребенка 01

нападение (2205) Донецкая область (9470) скорая (363)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
30.11.2020 10:35
+9
ща она с матерками демонстративно заботится о своем ребенке.

станет взрослым-отдаст его в попочленцы,и ни слезинки не проронит.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:43
+5
а навіщо їй той тест був потрібний? Лікують же ж не тест, і навіть не ковід, а ускладнення, або просто вірусні прояви - нежить, підвищення температури, якщо вища за 38,5..
показать весь комментарий
30.11.2020 10:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.11.2020 10:35 Ответить
Спасайся хто може!
показать весь комментарий
30.11.2020 10:46 Ответить
а навіщо їй той тест був потрібний? Лікують же ж не тест, і навіть не ковід, а ускладнення, або просто вірусні прояви - нежить, підвищення температури, якщо вища за 38,5..
показать весь комментарий
30.11.2020 10:37 Ответить
Мать ребенка была н

Кто определяет- делать тесты или не делать, нужны они, или не нужны?
показать весь комментарий
30.11.2020 10:50 Ответить
визначає безумовно лікар, але не важливо в даному випадку чи то ковід чи ні, дитині тре було нормалізувати температуру, якщо вона була дуже високою. І навіть якщоб тест взяли, то шо, миттєво відповідь буде і вже можна починати лікувати "ковід"?? Дивні люди, я б ще зрозумів, якби фельдшер відмовилась надати допомогу при великій температурі в дитини, але, ж кажуть що дівчину побили за відмову у тестуванні. Дикунство якесь.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:55 Ответить
фельдшера скорой

Хорошо хоть не ветеринара...
показать весь комментарий
30.11.2020 10:38 Ответить
ща она с матерками демонстративно заботится о своем ребенке.

станет взрослым-отдаст его в попочленцы,и ни слезинки не проронит.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:43 Ответить
Значит, СТАТИСТУ нужно проводить на местах разъяснительную работу, чтобы люди четко знали, куда им обращаться при подозрении на COVID в их местности. Тогда и инцидентов таких не будет. А что с ребенком, сделали ему тест после этой шумихи? И все ли с ним хорошо?
показать весь комментарий
30.11.2020 10:44 Ответить
судя по его родакам, то даже если с ним на всю голову нехорошо, это хорошо, ибо вырастет из него на 99% чет такое как Царев или Овощ - не сидел - не мужыг, да-ка семок-ка и пиваса-ка.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:52 Ответить
Похоже на то. Если родня безучастно наблюдала, как мама мутузит фельдшера, то атмосфера и идеалы в семье еще те!
показать весь комментарий
30.11.2020 11:16 Ответить
Я то же об этом. Никаких популяризаций протоколов действий при подозрении на КОВИД власть не делает. Люди в неведении. А зеленые и в ус не дуют.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:53 Ответить
уже год как мир борется с КОВИД а Вы до сих пор не знаете ничего о симптомах, протоколах и лабораториях, ждёте что бы приехали на дом и популяризировали. на Цензоре всякую пургу писать есть время силы и энергия, а узнать о симптомах протоколах и лабораториях - нет.

темнота........
показать весь комментарий
30.11.2020 13:11 Ответить
Светлейший ты наш! А ты в курсе, что у трех штаммов сезонного гриппа, который к нам пожаловал, схожие с COVID симптомы!?! И без дополнительного анализа крови и ПЦР-теста трудно отличить одно заболевание от другого. А наглядная агитация, оповещение по телекоммуникационным каналам должны помогать людям не впадать в панику и реально оценивать свое состояние.
показать весь комментарий
30.11.2020 14:19 Ответить
Тест для славянського мальчіка в трусіках?
показать весь комментарий
30.11.2020 10:44 Ответить
Ти паскудішаєш щоденно.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:49 Ответить
тобто, мутузити лікаря то гарно, а про "мальчіка в трусіках" писати то "паскудішаєш"?? Кацапувата якась логіка в кацапсінів..
показать весь комментарий
30.11.2020 11:36 Ответить
под ником Украина пишешь всякую пургу хуже кацапов
показать весь комментарий
30.11.2020 13:06 Ответить
та я в курсі що кацапорилих зайд саме слово "Україна" вже дратує. Х-ню несеш ти, бидлан. Навчись спочаку чемно спілкуватись, потім спробуй зрозуміти те, що тобі пишуть, а вже потім хріборізку роззявлюй.
показать весь комментарий
30.11.2020 13:10 Ответить
Дуже самокритично.
Плюсую.
Не роззявляй хліборізку.
І навчись чемно спілкуватись.
показать весь комментарий
30.11.2020 13:32 Ответить
від довбня ляпаючого бидлячим язиком нісенітницю та лайку я не очікую ніго кращого ніж від засраного кацапа. помінян свій нікнейм. не позорь Неньку Україну.
показать весь комментарий
30.11.2020 15:21 Ответить
оооо, навіть кацапорилі козлостанці вже на українську переходять потроху. Приємно.
показать весь комментарий
30.11.2020 15:33 Ответить
Навіщо писати про хлопчика де попало?

Це так проявляється патріотизм?
показать весь комментарий
30.11.2020 13:29 Ответить
вибач, ми просто не втямили, що патріотизм проявляється в пиженні лікарів. Тепер будемо знати.
показать весь комментарий
30.11.2020 13:41 Ответить
У чому?

А трусіки тут до чого?
показать весь комментарий
30.11.2020 13:49 Ответить
ти щойно з місяця впав?
показать весь комментарий
30.11.2020 13:59 Ответить
Х-ню несеш ти, бидлан. Навчись спочаку чемно спілкуватись, потім спробуй зрозуміти те, що тобі пишуть, а вже потім хріборізку роззявлюй.



показать весь комментарий
30.11.2020 14:07 Ответить
і?
показать весь комментарий
30.11.2020 14:28 Ответить
А кто проводит? Зеленые не способны даже общедоступные протоколы разработать, не говоря о том, что бы их популяризировать. По всей стране врачи отмахиваются от подозрений на КОВИД. Реальных возможностей делать массовые тесты и даже тесты при КОВИД симптомах практически нет. Все деньги ушли на распил по дорогам.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:47 Ответить
не неси стандартную пургу про то что всё пропало

идёшь и делаеш тест. фсьо!
показать весь комментарий
30.11.2020 10:56 Ответить
Шо значит не нести пургу? А за шо ж ему (или ей, по нику фиг поймёшь) платить будут?😁
показать весь комментарий
30.11.2020 11:15 Ответить
правильно дописувач каже. Що, кожного дня тести робити? За 1500 гривень? Роз"яснювальну роботу треба вести, щоб люди не панікували, не істерили, не сприймали кожний чих за ковід, спокійно спостерігали з своїми симптомами, і вже коли потрібно, тоді йшли здавати тест.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:38 Ответить
разъяснительную работу ведут уже год. но нам мало! мы хотим что бы приехали домой среди ночи и всё сделали бесплатно, в том числе и тест. прямо сейчас!
показать весь комментарий
30.11.2020 12:59 Ответить
залякування населення і пояснювальна робота це не одне й те саме. І якщо ти не в змозі відрізнити перше від другого, то тобі взагалі краще помовчати а не вказувати тут усім як їм поводитись.
показать весь комментарий
30.11.2020 13:04 Ответить
Не неси стандартную пургу, про "идешь и делаешь тест". Ты был на месте матери, ты знаешь о симптомах больного ребенка, ты знаешь когда заболел ребенок и какие у него сопуствующие заболевания? Если ты здоровый, молодой и живешь в крупном городе и можешь себе позволить не считать деньги на профилактические ПЦРтесты- тогда да. Твои умные советы на уровне- "лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным" очень полезны. Оставь их для себя.
показать весь комментарий
30.11.2020 12:32 Ответить
во первый не тыкай, а то сломаешь

а во втрорых от того что сделают тест среди ночи или рано утром нет никакой разницы и от того что узнает больной результат теста сейчас или рано утром не изменится ни способ лечения ни тип лекарств на это. то что Вы написали можно охарактеризовать выражением "словесное недержание".

скорая помощь это скорая помощь, не диагностическая лаборатория. пока бригада скорой монялась где-то с неадекватами и отгебала от них кулаками в другом конце города лежит чел с инфарктом или инсультом, где стчет идёт не на часы а на минуты.
показать весь комментарий
30.11.2020 13:04 Ответить
Еще раз говорю тебе, откуда ты знаешь, какая там была ситуация с ребенком? Да, мать виновата, но спровоцировало этот конфликт-отсутствие у вас и ваших медначальников мозгов разработать алгоритм помощи при подозрении на КОВИД. И не только разработать, а добиться, что бы это функционировало и об этом было информированно население. Привет Степанову с Ляшком.
показать весь комментарий
30.11.2020 13:56 Ответить
В тих краях полвищена нокількість Біснуватих
показать весь комментарий
30.11.2020 10:57 Ответить
да в Славянске проживает белая кость, им все позволено.
показать весь комментарий
30.11.2020 10:59 Ответить
Господин Аваков, нужно снабдить бригады скорых электрошокерами.🙂
показать весь комментарий
30.11.2020 11:03 Ответить
Раньше грипп определяли по симптомам.Ковид тоже можно по симптомам.Ни грипп,ни ковид -не лечатся,лечатся только бактериальные осложнения.Кислород-как мёртвому горчишники.Он не может повысить сатурацию,если лёгкие не принимают кислород.Если носить маску,дозы ковида в организм попадают минимальные .Организм адаптируется к ковиду появлением иммунитета на эти малые дозы.Если маску носить как зря,дозы в организм попадают лошадиные и иммунная система не в состоянии справиться.Потому и осложнения.Ковид быстро излечим на очень ранней стадии.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:15 Ответить
Но тем не менее, как же много еще идиотов, не верящих в существование COVID-19 и если и носящих маску, то на одном ухе или в кармане! Наверное, по ТВ надо регулярно показывать сюжеты, как люди в агонии и муках умирают от этой заразы. Может, это немного убедит скептиков в реальности беды.
показать весь комментарий
30.11.2020 11:26 Ответить
ну не зовсім так. Ковід у всіх проявляється по різному. В когось лише нежить та невелика температра, а іноді її навіть і немає, а в інших одразу починається з кашлю, суттєвого підвищення температури та, майже завжди, ускладнення як наслідок. Це не залежить, на жаль від того, запустив чи не запустив хворобу. Тільки від властивостей організму та ще й отриманої кількості вірусу, тобто, чим більший рівень інфікування, тим вища ввірогідність важкого перебігу, бо інтоксикація організбу сильніша.
показать весь комментарий
30.11.2020 14:52 Ответить
є навіть таке припущення (на побутовму рівні, правда, з власних спостережень та з практики знайомих лікарів), що якщо починається з нежитю, то майже у всіх випадках форма буде більш легкою, ніж коли починається з кашлю та запалення горла і навіть бронхів.
показать весь комментарий
30.11.2020 14:55 Ответить
ідіотка із словянська чула по телевізору про необхідність повального тестування і вирішила качати права. Учитися їй звичайно ж не хочеться і не можеться. Думати - з дитинства не треба. а дитину родитти - це просто заслуга природи. Але ж багато інфи про ненадійність саме плр тестування. І перебіг хвороби більше скажуть про її природу ніж тестування.
показать весь комментарий
30.11.2020 12:14 Ответить
 
 