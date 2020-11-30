На Донетчине женщина избила фельдшера скорой: требовала ПЦР-тест для ребенка
В Славянске Донецкой области женщина с кулаками набросилась на фельдшера скорой помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкий Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.
"Не проходит и недели, чтобы в соцсетях и СМИ не появилось сообщение о нападении на бригаду ЭМП. На этот раз это произошло в Славянском подразделении.
Выезжая ночью на вызов по поводу повышения температуры тела у ребенка, фельдшер, а это была хрупкая девушка, даже представить себе не могла чем все закончится. А закончилось это тем, что агрессивная мать ребенка, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами. Шокирующим также тот факт, что другие члены семьи безразлично за всем этим безобразием наблюдали. К счастью с фельдшером все в порядке, по сравнению с тем, что могло произойти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия был вызван наряд полиции и составлен протокол.
"Еще раз напоминаем, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19 никаким методом.
В свою очередь, мы будем следить за развитием дела по данному правонарушению", - сказано в сообщении.
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Кто определяет- делать тесты или не делать, нужны они, или не нужны?
Хорошо хоть не ветеринара...
станет взрослым-отдаст его в попочленцы,и ни слезинки не проронит.
темнота........
Плюсую.
Не роззявляй хліборізку.
І навчись чемно спілкуватись.
Це так проявляється патріотизм?
А трусіки тут до чого?
идёшь и делаеш тест. фсьо!
а во втрорых от того что сделают тест среди ночи или рано утром нет никакой разницы и от того что узнает больной результат теста сейчас или рано утром не изменится ни способ лечения ни тип лекарств на это. то что Вы написали можно охарактеризовать выражением "словесное недержание".
скорая помощь это скорая помощь, не диагностическая лаборатория. пока бригада скорой монялась где-то с неадекватами и отгебала от них кулаками в другом конце города лежит чел с инфарктом или инсультом, где стчет идёт не на часы а на минуты.