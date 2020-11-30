На Донетчине женщина избила фельдшера скорой: требовала ПЦР-тест для ребенка

В Славянске Донецкой области женщина с кулаками набросилась на фельдшера скорой помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкий Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

"Не проходит и недели, чтобы в соцсетях и СМИ не появилось сообщение о нападении на бригаду ЭМП. На этот раз это произошло в Славянском подразделении.

Выезжая ночью на вызов по поводу повышения температуры тела у ребенка, фельдшер, а это была хрупкая девушка, даже представить себе не могла чем все закончится. А закончилось это тем, что агрессивная мать ребенка, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами. Шокирующим также тот факт, что другие члены семьи безразлично за всем этим безобразием наблюдали. К счастью с фельдшером все в порядке, по сравнению с тем, что могло произойти", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на место происшествия был вызван наряд полиции и составлен протокол.

"Еще раз напоминаем, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19 никаким методом.

В свою очередь, мы будем следить за развитием дела по данному правонарушению", - сказано в сообщении.