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На Донеччині жінка побила фельдшерку швидкої: вимагала ПЛР-тест для дитини

На Донеччині жінка побила фельдшерку швидкої: вимагала ПЛР-тест для дитини

У Слов'янську Донецької області жінка з кулаками накинулася на фельдшерку швидкої допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецький Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

"Не минає й тижня, щоб в соцмережах і ЗМІ не з'явилося повідомлення про напад на бригаду ЕМД. Цього разу таке сталося в Слов'янському підрозділі.

Виїжджаючи вночі на виклик з приводу підвищення температури тіла у дитини, фельдшерка, а це була тендітна дівчина, навіть уявити собі не могла, чим все закінчиться. А закінчилося це тим, що агресивна мати дитини, вимагаючи нецензурною лайкою проведення ПЛР, завдала тілесні ушкодження фельдшерці, розбила пульсоксиметр і пошкодила сумку з медикаментами. Шокуючим також той факт, що інші члени сім'ї байдуже за всім цим неподобством спостерігали. На щастя з фельдшеркою все в порядку, порівняно з тим, що могло статися", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на місце події був викликаний наряд поліції і складено протокол.

"Ще раз нагадуємо, що бригади екстреної медичної допомоги не проводять тестування на COVID-19.

У свою чергу, ми будемо стежити за розвитком справи за цим правопорушення", - сказано в повідомленні.

На Донеччині жінка побила фельдшерку швидкої: вимагала ПЛР-тест для дитини 01

Автор: 

напад (1115) Донецька область (8278) швидка (263)


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Топ коментарі
+14
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30.11.2020 10:35
+9
ща она с матерками демонстративно заботится о своем ребенке.

станет взрослым-отдаст его в попочленцы,и ни слезинки не проронит.
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30.11.2020 10:43
+5
а навіщо їй той тест був потрібний? Лікують же ж не тест, і навіть не ковід, а ускладнення, або просто вірусні прояви - нежить, підвищення температури, якщо вища за 38,5..
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30.11.2020 10:37
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30.11.2020 10:35 Відповісти
Спасайся хто може!
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30.11.2020 10:46 Відповісти
а навіщо їй той тест був потрібний? Лікують же ж не тест, і навіть не ковід, а ускладнення, або просто вірусні прояви - нежить, підвищення температури, якщо вища за 38,5..
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30.11.2020 10:37 Відповісти
Мать ребенка была н

Кто определяет- делать тесты или не делать, нужны они, или не нужны?
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30.11.2020 10:50 Відповісти
визначає безумовно лікар, але не важливо в даному випадку чи то ковід чи ні, дитині тре було нормалізувати температуру, якщо вона була дуже високою. І навіть якщоб тест взяли, то шо, миттєво відповідь буде і вже можна починати лікувати "ковід"?? Дивні люди, я б ще зрозумів, якби фельдшер відмовилась надати допомогу при великій температурі в дитини, але, ж кажуть що дівчину побили за відмову у тестуванні. Дикунство якесь.
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30.11.2020 10:55 Відповісти
фельдшера скорой

Хорошо хоть не ветеринара...
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30.11.2020 10:38 Відповісти
ща она с матерками демонстративно заботится о своем ребенке.

станет взрослым-отдаст его в попочленцы,и ни слезинки не проронит.
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30.11.2020 10:43 Відповісти
Значит, СТАТИСТУ нужно проводить на местах разъяснительную работу, чтобы люди четко знали, куда им обращаться при подозрении на COVID в их местности. Тогда и инцидентов таких не будет. А что с ребенком, сделали ему тест после этой шумихи? И все ли с ним хорошо?
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30.11.2020 10:44 Відповісти
судя по его родакам, то даже если с ним на всю голову нехорошо, это хорошо, ибо вырастет из него на 99% чет такое как Царев или Овощ - не сидел - не мужыг, да-ка семок-ка и пиваса-ка.
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30.11.2020 10:52 Відповісти
Похоже на то. Если родня безучастно наблюдала, как мама мутузит фельдшера, то атмосфера и идеалы в семье еще те!
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30.11.2020 11:16 Відповісти
Я то же об этом. Никаких популяризаций протоколов действий при подозрении на КОВИД власть не делает. Люди в неведении. А зеленые и в ус не дуют.
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30.11.2020 10:53 Відповісти
уже год как мир борется с КОВИД а Вы до сих пор не знаете ничего о симптомах, протоколах и лабораториях, ждёте что бы приехали на дом и популяризировали. на Цензоре всякую пургу писать есть время силы и энергия, а узнать о симптомах протоколах и лабораториях - нет.

темнота........
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30.11.2020 13:11 Відповісти
Светлейший ты наш! А ты в курсе, что у трех штаммов сезонного гриппа, который к нам пожаловал, схожие с COVID симптомы!?! И без дополнительного анализа крови и ПЦР-теста трудно отличить одно заболевание от другого. А наглядная агитация, оповещение по телекоммуникационным каналам должны помогать людям не впадать в панику и реально оценивать свое состояние.
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30.11.2020 14:19 Відповісти
Тест для славянського мальчіка в трусіках?
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30.11.2020 10:44 Відповісти
Ти паскудішаєш щоденно.
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30.11.2020 10:49 Відповісти
тобто, мутузити лікаря то гарно, а про "мальчіка в трусіках" писати то "паскудішаєш"?? Кацапувата якась логіка в кацапсінів..
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30.11.2020 11:36 Відповісти
под ником Украина пишешь всякую пургу хуже кацапов
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30.11.2020 13:06 Відповісти
та я в курсі що кацапорилих зайд саме слово "Україна" вже дратує. Х-ню несеш ти, бидлан. Навчись спочаку чемно спілкуватись, потім спробуй зрозуміти те, що тобі пишуть, а вже потім хріборізку роззявлюй.
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30.11.2020 13:10 Відповісти
Дуже самокритично.
Плюсую.
Не роззявляй хліборізку.
І навчись чемно спілкуватись.
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30.11.2020 13:32 Відповісти
від довбня ляпаючого бидлячим язиком нісенітницю та лайку я не очікую ніго кращого ніж від засраного кацапа. помінян свій нікнейм. не позорь Неньку Україну.
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30.11.2020 15:21 Відповісти
оооо, навіть кацапорилі козлостанці вже на українську переходять потроху. Приємно.
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30.11.2020 15:33 Відповісти
Навіщо писати про хлопчика де попало?

Це так проявляється патріотизм?
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30.11.2020 13:29 Відповісти
вибач, ми просто не втямили, що патріотизм проявляється в пиженні лікарів. Тепер будемо знати.
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30.11.2020 13:41 Відповісти
У чому?

А трусіки тут до чого?
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30.11.2020 13:49 Відповісти
ти щойно з місяця впав?
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30.11.2020 13:59 Відповісти
Х-ню несеш ти, бидлан. Навчись спочаку чемно спілкуватись, потім спробуй зрозуміти те, що тобі пишуть, а вже потім хріборізку роззявлюй.



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30.11.2020 14:07 Відповісти
і?
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30.11.2020 14:28 Відповісти
А кто проводит? Зеленые не способны даже общедоступные протоколы разработать, не говоря о том, что бы их популяризировать. По всей стране врачи отмахиваются от подозрений на КОВИД. Реальных возможностей делать массовые тесты и даже тесты при КОВИД симптомах практически нет. Все деньги ушли на распил по дорогам.
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30.11.2020 10:47 Відповісти
не неси стандартную пургу про то что всё пропало

идёшь и делаеш тест. фсьо!
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30.11.2020 10:56 Відповісти
Шо значит не нести пургу? А за шо ж ему (или ей, по нику фиг поймёшь) платить будут?😁
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30.11.2020 11:15 Відповісти
правильно дописувач каже. Що, кожного дня тести робити? За 1500 гривень? Роз"яснювальну роботу треба вести, щоб люди не панікували, не істерили, не сприймали кожний чих за ковід, спокійно спостерігали з своїми симптомами, і вже коли потрібно, тоді йшли здавати тест.
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30.11.2020 11:38 Відповісти
разъяснительную работу ведут уже год. но нам мало! мы хотим что бы приехали домой среди ночи и всё сделали бесплатно, в том числе и тест. прямо сейчас!
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30.11.2020 12:59 Відповісти
залякування населення і пояснювальна робота це не одне й те саме. І якщо ти не в змозі відрізнити перше від другого, то тобі взагалі краще помовчати а не вказувати тут усім як їм поводитись.
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30.11.2020 13:04 Відповісти
Не неси стандартную пургу, про "идешь и делаешь тест". Ты был на месте матери, ты знаешь о симптомах больного ребенка, ты знаешь когда заболел ребенок и какие у него сопуствующие заболевания? Если ты здоровый, молодой и живешь в крупном городе и можешь себе позволить не считать деньги на профилактические ПЦРтесты- тогда да. Твои умные советы на уровне- "лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным" очень полезны. Оставь их для себя.
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30.11.2020 12:32 Відповісти
во первый не тыкай, а то сломаешь

а во втрорых от того что сделают тест среди ночи или рано утром нет никакой разницы и от того что узнает больной результат теста сейчас или рано утром не изменится ни способ лечения ни тип лекарств на это. то что Вы написали можно охарактеризовать выражением "словесное недержание".

скорая помощь это скорая помощь, не диагностическая лаборатория. пока бригада скорой монялась где-то с неадекватами и отгебала от них кулаками в другом конце города лежит чел с инфарктом или инсультом, где стчет идёт не на часы а на минуты.
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30.11.2020 13:04 Відповісти
Еще раз говорю тебе, откуда ты знаешь, какая там была ситуация с ребенком? Да, мать виновата, но спровоцировало этот конфликт-отсутствие у вас и ваших медначальников мозгов разработать алгоритм помощи при подозрении на КОВИД. И не только разработать, а добиться, что бы это функционировало и об этом было информированно население. Привет Степанову с Ляшком.
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30.11.2020 13:56 Відповісти
В тих краях полвищена нокількість Біснуватих
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30.11.2020 10:57 Відповісти
да в Славянске проживает белая кость, им все позволено.
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30.11.2020 10:59 Відповісти
Господин Аваков, нужно снабдить бригады скорых электрошокерами.🙂
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30.11.2020 11:03 Відповісти
Раньше грипп определяли по симптомам.Ковид тоже можно по симптомам.Ни грипп,ни ковид -не лечатся,лечатся только бактериальные осложнения.Кислород-как мёртвому горчишники.Он не может повысить сатурацию,если лёгкие не принимают кислород.Если носить маску,дозы ковида в организм попадают минимальные .Организм адаптируется к ковиду появлением иммунитета на эти малые дозы.Если маску носить как зря,дозы в организм попадают лошадиные и иммунная система не в состоянии справиться.Потому и осложнения.Ковид быстро излечим на очень ранней стадии.
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30.11.2020 11:15 Відповісти
Но тем не менее, как же много еще идиотов, не верящих в существование COVID-19 и если и носящих маску, то на одном ухе или в кармане! Наверное, по ТВ надо регулярно показывать сюжеты, как люди в агонии и муках умирают от этой заразы. Может, это немного убедит скептиков в реальности беды.
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30.11.2020 11:26 Відповісти
ну не зовсім так. Ковід у всіх проявляється по різному. В когось лише нежить та невелика температра, а іноді її навіть і немає, а в інших одразу починається з кашлю, суттєвого підвищення температури та, майже завжди, ускладнення як наслідок. Це не залежить, на жаль від того, запустив чи не запустив хворобу. Тільки від властивостей організму та ще й отриманої кількості вірусу, тобто, чим більший рівень інфікування, тим вища ввірогідність важкого перебігу, бо інтоксикація організбу сильніша.
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30.11.2020 14:52 Відповісти
є навіть таке припущення (на побутовму рівні, правда, з власних спостережень та з практики знайомих лікарів), що якщо починається з нежитю, то майже у всіх випадках форма буде більш легкою, ніж коли починається з кашлю та запалення горла і навіть бронхів.
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30.11.2020 14:55 Відповісти
ідіотка із словянська чула по телевізору про необхідність повального тестування і вирішила качати права. Учитися їй звичайно ж не хочеться і не можеться. Думати - з дитинства не треба. а дитину родитти - це просто заслуга природи. Але ж багато інфи про ненадійність саме плр тестування. І перебіг хвороби більше скажуть про її природу ніж тестування.
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30.11.2020 12:14 Відповісти
 
 