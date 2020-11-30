На Донеччині жінка побила фельдшерку швидкої: вимагала ПЛР-тест для дитини
У Слов'янську Донецької області жінка з кулаками накинулася на фельдшерку швидкої допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецький Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.
"Не минає й тижня, щоб в соцмережах і ЗМІ не з'явилося повідомлення про напад на бригаду ЕМД. Цього разу таке сталося в Слов'янському підрозділі.
Виїжджаючи вночі на виклик з приводу підвищення температури тіла у дитини, фельдшерка, а це була тендітна дівчина, навіть уявити собі не могла, чим все закінчиться. А закінчилося це тим, що агресивна мати дитини, вимагаючи нецензурною лайкою проведення ПЛР, завдала тілесні ушкодження фельдшерці, розбила пульсоксиметр і пошкодила сумку з медикаментами. Шокуючим також той факт, що інші члени сім'ї байдуже за всім цим неподобством спостерігали. На щастя з фельдшеркою все в порядку, порівняно з тим, що могло статися", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місце події був викликаний наряд поліції і складено протокол.
"Ще раз нагадуємо, що бригади екстреної медичної допомоги не проводять тестування на COVID-19.
У свою чергу, ми будемо стежити за розвитком справи за цим правопорушення", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Кто определяет- делать тесты или не делать, нужны они, или не нужны?
Хорошо хоть не ветеринара...
станет взрослым-отдаст его в попочленцы,и ни слезинки не проронит.
темнота........
Плюсую.
Не роззявляй хліборізку.
І навчись чемно спілкуватись.
Це так проявляється патріотизм?
А трусіки тут до чого?
идёшь и делаеш тест. фсьо!
а во втрорых от того что сделают тест среди ночи или рано утром нет никакой разницы и от того что узнает больной результат теста сейчас или рано утром не изменится ни способ лечения ни тип лекарств на это. то что Вы написали можно охарактеризовать выражением "словесное недержание".
скорая помощь это скорая помощь, не диагностическая лаборатория. пока бригада скорой монялась где-то с неадекватами и отгебала от них кулаками в другом конце города лежит чел с инфарктом или инсультом, где стчет идёт не на часы а на минуты.