На Донеччині жінка побила фельдшерку швидкої: вимагала ПЛР-тест для дитини

У Слов'янську Донецької області жінка з кулаками накинулася на фельдшерку швидкої допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецький Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

"Не минає й тижня, щоб в соцмережах і ЗМІ не з'явилося повідомлення про напад на бригаду ЕМД. Цього разу таке сталося в Слов'янському підрозділі.

Виїжджаючи вночі на виклик з приводу підвищення температури тіла у дитини, фельдшерка, а це була тендітна дівчина, навіть уявити собі не могла, чим все закінчиться. А закінчилося це тим, що агресивна мати дитини, вимагаючи нецензурною лайкою проведення ПЛР, завдала тілесні ушкодження фельдшерці, розбила пульсоксиметр і пошкодила сумку з медикаментами. Шокуючим також той факт, що інші члени сім'ї байдуже за всім цим неподобством спостерігали. На щастя з фельдшеркою все в порядку, порівняно з тим, що могло статися", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на місце події був викликаний наряд поліції і складено протокол.

"Ще раз нагадуємо, що бригади екстреної медичної допомоги не проводять тестування на COVID-19.

У свою чергу, ми будемо стежити за розвитком справи за цим правопорушення", - сказано в повідомленні.