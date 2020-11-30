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Новости Местные выборы-2020
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Выборы мэра Черновцов выиграл бизнесмен Кличук

Выборы мэра Черновцов выиграл бизнесмен Кличук

Лидер партии "Единая Альтернатива", предприниматель Роман Кличук выиграл во втором туре выборов мэра Черновцов.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на результаты городской избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что за Романа Кличука проголосовали 59,54% избирателей. За его оппонента, кандидата от политической партии "Команда Михайлишина" Виталия Михайлишина, отдали голоса 37,5% избирателей.

Как сообщалось, в Черновцах в воскресенье, 29 ноября, состоялось повторное голосование на выборах городского головы.

По данным портала "Чесно", Роман Кличук - частный предприниматель. Родился в Черновцах, 48 лет. Образование высшее медицинское, также учился в Киево-Могилянской бизнес-школе. С 1997 года занимается предпринимательской деятельностью.

В 1998 году основал и до сих пор владеет ООО "Рома", среди видов деятельности которого - оптовая торговля напитками, производство пива.

С 2013 года основатель, владелец ООО "Гойра групп", которое занимается деятельностью ресторанов, предоставлением услуг мобильного питания и пр.

Один из соучредителей и активных членов Клуба предпринимателей Буковины, активно помогает волонтерскому движению, меценат культурных, спортивных и социальных проектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основные нарушения на выборах мэра Черновцов: избиратели фотографировались в кабинках для голосования, а кандидаты не убрали агитацию, - НПУ. ВИДЕО

Автор: 

местные выборы (2752) Черновцы (676)


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Топ комментарии
+4
59,54%, це скількі ,100 чи 1000 виборців ???)))
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30.11.2020 11:10
+1
Це відсотків 10, від загальної кількості виборців,буде !!!)))
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30.11.2020 11:17
+1
ну все - "Рома" обзаведеться новими плащами та землею- тут не сумніваюсь, та також всі ті його васали та посіпаки - "команда"...., що Чернівцям - що Громаді...
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30.11.2020 14:32
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59,54%, це скількі ,100 чи 1000 виборців ???)))
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30.11.2020 11:10 Ответить
Десь 20 000.
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30.11.2020 11:13 Ответить
Це відсотків 10, від загальної кількості виборців,буде !!!)))
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30.11.2020 11:17 Ответить
https://pogliad.ua/ru/news/chernovtsy/u-chernivcyah-viznachili-peremozhcya-na-viborah-mera-399102 Згідно з даними протоколу про результати голосування, кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, становить 42 874 особи, кількість недійсних бюлетенів -1245.
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30.11.2020 13:02 Ответить
Все вірно . 2006-го "кієвскіє бабушкі" числом 15% вдруге вибрали Льоню - космоса .мером столиці .

Щоправда - не надовго ...
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30.11.2020 13:49 Ответить
ну все - "Рома" обзаведеться новими плащами та землею- тут не сумніваюсь, та також всі ті його васали та посіпаки - "команда"...., що Чернівцям - що Громаді...
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30.11.2020 14:32 Ответить
для Чернівців - це кращий варіант, ніж риг михайлишин.....
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30.11.2020 17:31 Ответить
Який з нього риг, звичайний пристосуванець.
Вся різниця між ними у тому, що у одного стирчать вуха бойового Кроля, у другого - Фірташа.
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30.11.2020 17:40 Ответить
можливо ти не зауважив, але, в політиці, за всіма стирчать чиїсь вуха..... тому, краще людина Яценюка, ніж хфірташа
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30.11.2020 18:05 Ответить
Мене, як жителя міста, не влаштовує ні один, ні другий.

Роботу одного ми вже бачили, а як поведе себе інший покаже час.

Але одне можна сказати точно, так це те, що цей пан "підприємець" - особистість дуже каламутна.

І політичні погляди тут роль не грають.
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30.11.2020 18:30 Ответить
з двох зол вибирають менше
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30.11.2020 18:35 Ответить
Це ще невідомо, яке з цих зол найгірше...
Час покаже.
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30.11.2020 21:44 Ответить
"каламутна" - це ще дуже дипломатично сказано ...
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30.11.2020 20:30 Ответить
от про це ми за деякий час і поговорим - але як на мене, та того , який час я знаю його особисто - нічого доброго не буде ( хочу помилитись)...
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30.11.2020 20:32 Ответить
 
 