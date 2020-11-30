Выборы мэра Черновцов выиграл бизнесмен Кличук

Лидер партии "Единая Альтернатива", предприниматель Роман Кличук выиграл во втором туре выборов мэра Черновцов.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на результаты городской избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за Романа Кличука проголосовали 59,54% избирателей. За его оппонента, кандидата от политической партии "Команда Михайлишина" Виталия Михайлишина, отдали голоса 37,5% избирателей.

Как сообщалось, в Черновцах в воскресенье, 29 ноября, состоялось повторное голосование на выборах городского головы.

По данным портала "Чесно", Роман Кличук - частный предприниматель. Родился в Черновцах, 48 лет. Образование высшее медицинское, также учился в Киево-Могилянской бизнес-школе. С 1997 года занимается предпринимательской деятельностью.

В 1998 году основал и до сих пор владеет ООО "Рома", среди видов деятельности которого - оптовая торговля напитками, производство пива.

С 2013 года основатель, владелец ООО "Гойра групп", которое занимается деятельностью ресторанов, предоставлением услуг мобильного питания и пр.

Один из соучредителей и активных членов Клуба предпринимателей Буковины, активно помогает волонтерскому движению, меценат культурных, спортивных и социальных проектов.

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