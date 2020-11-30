Вибори мера Чернівців виграв бізнесмен Клічук

Лідер партії "Єдина альтернатива", підприємець Роман Клічук виграв у другому турі виборів мера Чернівців.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на результати міської виборчої комісії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за Романа Клічука проголосували 59,54% виборців. За його опонента, кандидата від політичної партії "Команда Михайлішина" Віталія Михайлішина, віддали голоси 37,5% виборців.

Як повідомлялося, в Чернівцях у неділю, 29 листопада, відбулося повторне голосування на виборах міського голови.

За даними порталу "Чесно", Роман Клічук - приватний підприємець. Народився в Чернівцях, 48 років. Освіта вища медична, також навчався в Києво-Могилянській бізнес-школі. З 1997 року займається підприємницькою діяльністю.

У 1998 році заснував і досі володіє ТОВ "Рома", серед видів діяльності якого - оптова торгівля алкогольними та іншими напоями, виробництво пива.

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З 2013 року засновник, власник ТОВ "Гойра груп", яке займається діяльністю ресторанів, наданням послуг мобільного харчування та ін.

Один із співзасновників і активних членів Клубу підприємців Буковини, активно допомагає волонтерському руху, меценат культурних, спортивних та соціальних проєктів.