Вибори мера Чернівців виграв бізнесмен Клічук
Лідер партії "Єдина альтернатива", підприємець Роман Клічук виграв у другому турі виборів мера Чернівців.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на результати міської виборчої комісії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за Романа Клічука проголосували 59,54% виборців. За його опонента, кандидата від політичної партії "Команда Михайлішина" Віталія Михайлішина, віддали голоси 37,5% виборців.
Як повідомлялося, в Чернівцях у неділю, 29 листопада, відбулося повторне голосування на виборах міського голови.
За даними порталу "Чесно", Роман Клічук - приватний підприємець. Народився в Чернівцях, 48 років. Освіта вища медична, також навчався в Києво-Могилянській бізнес-школі. З 1997 року займається підприємницькою діяльністю.
У 1998 році заснував і досі володіє ТОВ "Рома", серед видів діяльності якого - оптова торгівля алкогольними та іншими напоями, виробництво пива.
З 2013 року засновник, власник ТОВ "Гойра груп", яке займається діяльністю ресторанів, наданням послуг мобільного харчування та ін.
Один із співзасновників і активних членів Клубу підприємців Буковини, активно допомагає волонтерському руху, меценат культурних, спортивних та соціальних проєктів.
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Щоправда - не надовго ...
Вся різниця між ними у тому, що у одного стирчать вуха бойового Кроля, у другого - Фірташа.
Роботу одного ми вже бачили, а як поведе себе інший покаже час.
Але одне можна сказати точно, так це те, що цей пан "підприємець" - особистість дуже каламутна.
І політичні погляди тут роль не грають.
Час покаже.