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Новини Місцеві вибори-2020
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Вибори мера Чернівців виграв бізнесмен Клічук

Вибори мера Чернівців виграв бізнесмен Клічук

Лідер партії "Єдина альтернатива", підприємець Роман Клічук виграв у другому турі виборів мера Чернівців.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на результати міської виборчої комісії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за Романа Клічука проголосували 59,54% виборців. За його опонента, кандидата від політичної партії "Команда Михайлішина" Віталія Михайлішина, віддали голоси 37,5% виборців.

Як повідомлялося, в Чернівцях у неділю, 29 листопада, відбулося повторне голосування на виборах міського голови.

За даними порталу "Чесно", Роман Клічук - приватний підприємець. Народився в Чернівцях, 48 років. Освіта вища медична, також навчався в Києво-Могилянській бізнес-школі. З 1997 року займається підприємницькою діяльністю.

У 1998 році заснував і досі володіє ТОВ "Рома", серед видів діяльності якого - оптова торгівля алкогольними та іншими напоями, виробництво пива.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Основні порушення на виборах мера Чернівців: виборці фотографувалися в кабінках для голосування, а кандидати не прибрали агітацію, - НПУ. ВIДЕО

З 2013 року засновник, власник ТОВ "Гойра груп", яке займається діяльністю ресторанів, наданням послуг мобільного харчування та ін.

Один із співзасновників і активних членів Клубу підприємців Буковини, активно допомагає волонтерському руху, меценат культурних, спортивних та соціальних проєктів.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Чернівці (560)


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Топ коментарі
+4
59,54%, це скількі ,100 чи 1000 виборців ???)))
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30.11.2020 11:10
+1
Це відсотків 10, від загальної кількості виборців,буде !!!)))
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30.11.2020 11:17
+1
ну все - "Рома" обзаведеться новими плащами та землею- тут не сумніваюсь, та також всі ті його васали та посіпаки - "команда"...., що Чернівцям - що Громаді...
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30.11.2020 14:32
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59,54%, це скількі ,100 чи 1000 виборців ???)))
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30.11.2020 11:10 Відповісти
Десь 20 000.
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30.11.2020 11:13 Відповісти
Це відсотків 10, від загальної кількості виборців,буде !!!)))
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30.11.2020 11:17 Відповісти
https://pogliad.ua/ru/news/chernovtsy/u-chernivcyah-viznachili-peremozhcya-na-viborah-mera-399102 Згідно з даними протоколу про результати голосування, кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, становить 42 874 особи, кількість недійсних бюлетенів -1245.
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30.11.2020 13:02 Відповісти
Все вірно . 2006-го "кієвскіє бабушкі" числом 15% вдруге вибрали Льоню - космоса .мером столиці .

Щоправда - не надовго ...
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30.11.2020 13:49 Відповісти
ну все - "Рома" обзаведеться новими плащами та землею- тут не сумніваюсь, та також всі ті його васали та посіпаки - "команда"...., що Чернівцям - що Громаді...
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30.11.2020 14:32 Відповісти
для Чернівців - це кращий варіант, ніж риг михайлишин.....
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30.11.2020 17:31 Відповісти
Який з нього риг, звичайний пристосуванець.
Вся різниця між ними у тому, що у одного стирчать вуха бойового Кроля, у другого - Фірташа.
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30.11.2020 17:40 Відповісти
можливо ти не зауважив, але, в політиці, за всіма стирчать чиїсь вуха..... тому, краще людина Яценюка, ніж хфірташа
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30.11.2020 18:05 Відповісти
Мене, як жителя міста, не влаштовує ні один, ні другий.

Роботу одного ми вже бачили, а як поведе себе інший покаже час.

Але одне можна сказати точно, так це те, що цей пан "підприємець" - особистість дуже каламутна.

І політичні погляди тут роль не грають.
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30.11.2020 18:30 Відповісти
з двох зол вибирають менше
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30.11.2020 18:35 Відповісти
Це ще невідомо, яке з цих зол найгірше...
Час покаже.
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30.11.2020 21:44 Відповісти
"каламутна" - це ще дуже дипломатично сказано ...
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30.11.2020 20:30 Відповісти
от про це ми за деякий час і поговорим - але як на мене, та того , який час я знаю його особисто - нічого доброго не буде ( хочу помилитись)...
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30.11.2020 20:32 Відповісти
 
 