Рада рассмотрит бюджет-2021 на внеочередном заседании на следующей неделе, - Арахамия

Верховная Рада планирует рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год на внеочередном заседании на следующей неделе.

Об этом журналистам сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после совещания председателей фракций с руководством Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Бюджет решили рассматривать на следующей неделе. Я думаю, что он будет принят во втором чтении без таких существенных проблем", - сказал Арахамия.

По его словам, вероятно, будет внеочередное заседание по инициативе 150 народных депутатов.

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