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Рада розгляне бюджет-2021 на позачерговому засіданні наступного тижня, - Арахамія

Рада розгляне бюджет-2021 на позачерговому засіданні наступного тижня, - Арахамія

Верховна Рада планує розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік на позачерговому засіданні наступного тижня.

Про це журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після наради голів фракцій з керівництвом Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Бюджет вирішили розглядати наступного тижня. Я думаю, що він буде ухвалений у другому читанні без таких суттєвих проблем", - сказав Арахамія.

За його словами, імовірно, буде позачергове засідання за ініціативою 150 народних депутатів.

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Автор: 

бюджет (2978) ВР (14940) держбюджет (2388) Арахамія (1103)


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Тобто, Порох нарощував ті "мишци", а ви значить їх, шакали, "здуваєте"..
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30.11.2020 11:30 Відповісти
Уже накачался?
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30.11.2020 11:45 Відповісти
 
 