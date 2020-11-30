Рада розгляне бюджет-2021 на позачерговому засіданні наступного тижня, - Арахамія
Верховна Рада планує розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік на позачерговому засіданні наступного тижня.
Про це журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після наради голів фракцій з керівництвом Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Бюджет вирішили розглядати наступного тижня. Я думаю, що він буде ухвалений у другому читанні без таких суттєвих проблем", - сказав Арахамія.
За його словами, імовірно, буде позачергове засідання за ініціативою 150 народних депутатів.
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показати весь коментар30.11.2020 11:30 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар30.11.2020 11:45 Відповісти Мені подобається 0
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