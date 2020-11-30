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Новости Бюджет-2021
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Кабмин не предусмотрел повышение зарплаты медикам в проекте Госбюджета-2021, - Степанов

Кабмин не предусмотрел повышение зарплаты медикам в проекте Госбюджета-2021, - Степанов

Кабинет Министров не предусмотрел повышение зарплаты медикам в проекте госбюджета на 2021 год, поданном на рассмотрение Верховной Рады.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Минздрав рассчитал каждую гривню, которую нужно потратить на оказание медпомощи. Этот расчет делается очень просто: есть заболевание, для его лечения нужны соответствующие лекарственные средства и работа медиков. Мы посчитали, какая сумма нужна на систему здравоохранения и мы четко определили, какая необходима справедливая зарплата для медицинских работников. Но в редакции госбюджета, которую Кабмин подал на голосование Верховной Рады, средства, на повышение зарплат медикам, не предусмотрены", - отметил глава министерства.

По словам Степанова, по этой причине он не голосовал за этот проект бюджета.

Глава Минздрава напомнил, что бюджетный запрос, представленный Минздрав на 2021 год предусматривает, что зарплата врача в следующем году должна составить 23 тыс. грн, среднего медперсонала - 17 тыс. грн, младшего медперсонала - 12 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" предлагает пригласить Степанова на час вопросов к правительству в Раде: хотят знать о возможных вариантах локдаунов

Автор: 

госбюджет (1186) Кабмин (14023) врачи (1513) Степанов Максим (2062) заработная плата (2399)


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Топ комментарии
+9
Мальчику Вове, который единственный президент, шо не краде, деньги нужнее.. Утритесь.
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30.11.2020 13:02
+5
Я за зе не голосовала, хотя медик. Более того, я и зесь, на Цензоре, писала не раз каков будет финал в результате выбора зе и всей его шоблы.

Но кто же слушал! Тут плевали слюной и обзывались порохоботкой.

К сожалению, теперь вместе со всей страной придётся терпеть последствия выбора нашего мудрого нарида.
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30.11.2020 13:40
+4
Медики, а вы на шо рассчитывали, передовики вы наши? Молчите дальше.
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30.11.2020 13:01
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А то губу закатали!
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30.11.2020 13:00 Ответить
Потрібно скорочувати витрати по всім статтям і на охорону здоров'я також! Потрібно радикально скоротити перелік безкоштовних медичних послуг, щоб лишити там тільки сімейних лікарів та швидку допомогу. Всі інші медичні послуги мають надавати приватні медичні заклади за гроші! Не хочеш лікуватись - пильнуй своє здоров'я!
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30.11.2020 13:52 Ответить
Шо ж ти за гімно таке? На кожній гілці лайно ллєш
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30.11.2020 15:14 Ответить
Медики, а вы на шо рассчитывали, передовики вы наши? Молчите дальше.
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30.11.2020 13:01 Ответить
Мальчику Вове, который единственный президент, шо не краде, деньги нужнее.. Утритесь.
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30.11.2020 13:02 Ответить
Це при тому, що лікарі зараз як на передовій.

Зате прокурворам добавили..
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30.11.2020 13:02 Ответить
Нафіга підвищувати..., їх й так досить інтенсивно знищують
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30.11.2020 13:02 Ответить
...'А в остальном,прекрасная маркиза, - 'Всьо хорошо,всьо харашо''
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30.11.2020 13:06 Ответить
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30.11.2020 13:06 Ответить
Медики и так проголосовали за зе. Зачем тратить, лучше в асфальт .
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30.11.2020 13:07 Ответить
Я за зе не голосовала, хотя медик. Более того, я и зесь, на Цензоре, писала не раз каков будет финал в результате выбора зе и всей его шоблы.

Но кто же слушал! Тут плевали слюной и обзывались порохоботкой.

К сожалению, теперь вместе со всей страной придётся терпеть последствия выбора нашего мудрого нарида.
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30.11.2020 13:40 Ответить
ви ж не один медик на всю країну. Більшість голосувала за Зе і ви це знаєте. Тепер тицяйте їх носами у їх лайно. Вони мають засвоїти урок раз і назавжди
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30.11.2020 14:20 Ответить
Я це до того, що все ж таки не всі медики голоували за цю зелену мразь.

Лікарі, які все ж таки мають критичне мислення та навички аналізу, в більшості своїй розуміли, які будуть наслідки цього вибору.

Медичні сестри та санітарки усі як одна в нашему відділенні голосували за зевову, бо він обіцяв їм знизити таріфию

І вони в це віріли!
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30.11.2020 14:57 Ответить
Так в 2021 году уже не будет ковида. Супермегапупервакцина вылечит всех и все.
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30.11.2020 13:08 Ответить
Добьют ею тех медиков, кто с голодухи не помрет.
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30.11.2020 13:14 Ответить
Переоборудуйте остатки больниц под ковидные и брешите вместе со всеми уже, за это хоть надбавку докинут.
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30.11.2020 13:11 Ответить
Привет медикам, которые проголосовали за бубочку. Расплата за тупость - она такая.. На следующих выборах голоуйте за участников Битвы экстрасенсов.. может они вам помогут.
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30.11.2020 13:39 Ответить
Їм потрібно підгодувати мєнтів, прокур(в)орів і адмн-управлінський апарат - вірних псів режиму. Але (щось так виглядає), що вони режиму допоможуть, як мертвому припарка (як Януковичу).
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30.11.2020 13:40 Ответить
все на Лендкрузер та позашляховики для ДБР-у витратили (((..

......................... Країна непуганих ідіотів !!
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30.11.2020 13:48 Ответить
Прокурватуре, ментам и на содержание АП увеличили на более чем 2 млрд грн!

А во время пандемии медикам и военным во время войны - дулю!

Не, опять не того мы выбрали президента!
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30.11.2020 14:04 Ответить
Може вибори то не ваше? Не ходіть краще
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30.11.2020 14:22 Ответить
Врачі, медики, військові вже в прольоті.
Хто там ще голосував за Зе? Студентам і пенсам приготуватися
ЖРІ-ТЄ!
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30.11.2020 14:19 Ответить
У нас анонсували масштабні скорочення.
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30.11.2020 14:25 Ответить
все деньги потратили на машины для ГБР
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30.11.2020 15:59 Ответить
 
 