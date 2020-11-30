Кабмин не предусмотрел повышение зарплаты медикам в проекте Госбюджета-2021, - Степанов

Кабинет Министров не предусмотрел повышение зарплаты медикам в проекте госбюджета на 2021 год, поданном на рассмотрение Верховной Рады.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Минздрав рассчитал каждую гривню, которую нужно потратить на оказание медпомощи. Этот расчет делается очень просто: есть заболевание, для его лечения нужны соответствующие лекарственные средства и работа медиков. Мы посчитали, какая сумма нужна на систему здравоохранения и мы четко определили, какая необходима справедливая зарплата для медицинских работников. Но в редакции госбюджета, которую Кабмин подал на голосование Верховной Рады, средства, на повышение зарплат медикам, не предусмотрены", - отметил глава министерства.

По словам Степанова, по этой причине он не голосовал за этот проект бюджета.

Глава Минздрава напомнил, что бюджетный запрос, представленный Минздрав на 2021 год предусматривает, что зарплата врача в следующем году должна составить 23 тыс. грн, среднего медперсонала - 17 тыс. грн, младшего медперсонала - 12 тыс. грн.

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