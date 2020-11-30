УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7027 відвідувачів онлайн
Новини Бюджет-2021
3 636 25

Кабмін не передбачив підвищення зарплати медикам у проєкті Держбюджету-2021, - Степанов

Кабмін не передбачив підвищення зарплати медикам у проєкті Держбюджету-2021, - Степанов

Кабінет Міністрів не передбачив підвищення зарплати медикам в проєкті держбюджету на 2021 рік, поданому на розгляд Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"МОЗ розрахував кожну гривню, яку потрібно витратити на надання медичної допомоги. Цей розрахунок робиться дуже просто: є захворювання, для його лікування потрібні відповідні лікарські засоби і робота медиків. Ми порахували, яка сума потрібна на систему охорони здоров'я і ми чітко визначили, яка необхідна справедлива зарплата для медичних працівників. Але в редакції держбюджету, яку Кабмін подав на голосування Верховної Ради, кошти, на підвищення зарплат медикам, не передбачені", - зазначив глава міністерства.

За словами Степанова, з цієї причини він не голосував за цей проєкт бюджету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" пропонує запросити Степанова на годину запитань до уряду в Раді: хочуть знати про можливі варіанти локдаунів

Глава МОЗ нагадав, що бюджетний запит, поданий МОЗ на 2021 рік передбачає, що зарплата лікаря в наступному році має становити 23 тис. грн, середнього медперсоналу - 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - 12 тис. грн.

Автор: 

держбюджет (2388) Кабмін (14060) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) зарплата (2236)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Мальчику Вове, который единственный президент, шо не краде, деньги нужнее.. Утритесь.
показати весь коментар
30.11.2020 13:02
+5
Я за зе не голосовала, хотя медик. Более того, я и зесь, на Цензоре, писала не раз каков будет финал в результате выбора зе и всей его шоблы.

Но кто же слушал! Тут плевали слюной и обзывались порохоботкой.

К сожалению, теперь вместе со всей страной придётся терпеть последствия выбора нашего мудрого нарида.
показати весь коментар
30.11.2020 13:40
+4
Медики, а вы на шо рассчитывали, передовики вы наши? Молчите дальше.
показати весь коментар
30.11.2020 13:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А то губу закатали!
показати весь коментар
30.11.2020 13:00 Відповісти
Потрібно скорочувати витрати по всім статтям і на охорону здоров'я також! Потрібно радикально скоротити перелік безкоштовних медичних послуг, щоб лишити там тільки сімейних лікарів та швидку допомогу. Всі інші медичні послуги мають надавати приватні медичні заклади за гроші! Не хочеш лікуватись - пильнуй своє здоров'я!
показати весь коментар
30.11.2020 13:52 Відповісти
Шо ж ти за гімно таке? На кожній гілці лайно ллєш
показати весь коментар
30.11.2020 15:14 Відповісти
Медики, а вы на шо рассчитывали, передовики вы наши? Молчите дальше.
показати весь коментар
30.11.2020 13:01 Відповісти
Мальчику Вове, который единственный президент, шо не краде, деньги нужнее.. Утритесь.
показати весь коментар
30.11.2020 13:02 Відповісти
Це при тому, що лікарі зараз як на передовій.

Зате прокурворам добавили..
показати весь коментар
30.11.2020 13:02 Відповісти
Нафіга підвищувати..., їх й так досить інтенсивно знищують
показати весь коментар
30.11.2020 13:02 Відповісти
...'А в остальном,прекрасная маркиза, - 'Всьо хорошо,всьо харашо''
показати весь коментар
30.11.2020 13:06 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 13:06 Відповісти
Медики и так проголосовали за зе. Зачем тратить, лучше в асфальт .
показати весь коментар
30.11.2020 13:07 Відповісти
Я за зе не голосовала, хотя медик. Более того, я и зесь, на Цензоре, писала не раз каков будет финал в результате выбора зе и всей его шоблы.

Но кто же слушал! Тут плевали слюной и обзывались порохоботкой.

К сожалению, теперь вместе со всей страной придётся терпеть последствия выбора нашего мудрого нарида.
показати весь коментар
30.11.2020 13:40 Відповісти
ви ж не один медик на всю країну. Більшість голосувала за Зе і ви це знаєте. Тепер тицяйте їх носами у їх лайно. Вони мають засвоїти урок раз і назавжди
показати весь коментар
30.11.2020 14:20 Відповісти
Я це до того, що все ж таки не всі медики голоували за цю зелену мразь.

Лікарі, які все ж таки мають критичне мислення та навички аналізу, в більшості своїй розуміли, які будуть наслідки цього вибору.

Медичні сестри та санітарки усі як одна в нашему відділенні голосували за зевову, бо він обіцяв їм знизити таріфию

І вони в це віріли!
показати весь коментар
30.11.2020 14:57 Відповісти
Так в 2021 году уже не будет ковида. Супермегапупервакцина вылечит всех и все.
показати весь коментар
30.11.2020 13:08 Відповісти
Добьют ею тех медиков, кто с голодухи не помрет.
показати весь коментар
30.11.2020 13:14 Відповісти
Переоборудуйте остатки больниц под ковидные и брешите вместе со всеми уже, за это хоть надбавку докинут.
показати весь коментар
30.11.2020 13:11 Відповісти
Привет медикам, которые проголосовали за бубочку. Расплата за тупость - она такая.. На следующих выборах голоуйте за участников Битвы экстрасенсов.. может они вам помогут.
показати весь коментар
30.11.2020 13:39 Відповісти
Їм потрібно підгодувати мєнтів, прокур(в)орів і адмн-управлінський апарат - вірних псів режиму. Але (щось так виглядає), що вони режиму допоможуть, як мертвому припарка (як Януковичу).
показати весь коментар
30.11.2020 13:40 Відповісти
все на Лендкрузер та позашляховики для ДБР-у витратили (((..

......................... Країна непуганих ідіотів !!
показати весь коментар
30.11.2020 13:48 Відповісти
Прокурватуре, ментам и на содержание АП увеличили на более чем 2 млрд грн!

А во время пандемии медикам и военным во время войны - дулю!

Не, опять не того мы выбрали президента!
показати весь коментар
30.11.2020 14:04 Відповісти
Може вибори то не ваше? Не ходіть краще
показати весь коментар
30.11.2020 14:22 Відповісти
Врачі, медики, військові вже в прольоті.
Хто там ще голосував за Зе? Студентам і пенсам приготуватися
ЖРІ-ТЄ!
показати весь коментар
30.11.2020 14:19 Відповісти
У нас анонсували масштабні скорочення.
показати весь коментар
30.11.2020 14:25 Відповісти
все деньги потратили на машины для ГБР
показати весь коментар
30.11.2020 15:59 Відповісти
 
 