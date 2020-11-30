Кабмін не передбачив підвищення зарплати медикам у проєкті Держбюджету-2021, - Степанов
Кабінет Міністрів не передбачив підвищення зарплати медикам в проєкті держбюджету на 2021 рік, поданому на розгляд Верховної Ради.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"МОЗ розрахував кожну гривню, яку потрібно витратити на надання медичної допомоги. Цей розрахунок робиться дуже просто: є захворювання, для його лікування потрібні відповідні лікарські засоби і робота медиків. Ми порахували, яка сума потрібна на систему охорони здоров'я і ми чітко визначили, яка необхідна справедлива зарплата для медичних працівників. Але в редакції держбюджету, яку Кабмін подав на голосування Верховної Ради, кошти, на підвищення зарплат медикам, не передбачені", - зазначив глава міністерства.
За словами Степанова, з цієї причини він не голосував за цей проєкт бюджету.
Глава МОЗ нагадав, що бюджетний запит, поданий МОЗ на 2021 рік передбачає, що зарплата лікаря в наступному році має становити 23 тис. грн, середнього медперсоналу - 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - 12 тис. грн.
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Зате прокурворам добавили..
Но кто же слушал! Тут плевали слюной и обзывались порохоботкой.
К сожалению, теперь вместе со всей страной придётся терпеть последствия выбора нашего мудрого нарида.
Лікарі, які все ж таки мають критичне мислення та навички аналізу, в більшості своїй розуміли, які будуть наслідки цього вибору.
Медичні сестри та санітарки усі як одна в нашему відділенні голосували за зевову, бо він обіцяв їм знизити таріфию
І вони в це віріли!
......................... Країна непуганих ідіотів !!
А во время пандемии медикам и военным во время войны - дулю!
Не, опять не того мы выбрали президента!
Хто там ще голосував за Зе? Студентам і пенсам приготуватися
ЖРІ-ТЄ!