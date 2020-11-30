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Новости
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Рада физически не успеет взяться за бюджет на этой неделе, - Разумков

Рада физически не успеет взяться за бюджет на этой неделе, - Разумков

Верховная Рада не успеет рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год на текущей пленарной неделе.

Об этом сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета 30 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бюджет, к сожалению, нам поступил с серьезной задержкой... Он поступил только в прошлую пятницу. Хотя должен быть в Верховной Раде намного раньше, фактически, на неделю раньше. Согласно действующему законодательству и здравому смыслу, народные депутаты должны будут ознакомиться с этим документом, детально его изучить для того, чтобы определиться в своих позициях относительно его поддержки или внесения замечаний. На этой неделе физически мы его рассмотреть не успеваем", - подчеркнул спикер.

Разумков заметил, что согласно закону, на ознакомление нардепов с проектом бюджета отводится десять дней, и сделать это быстрее также не получится, "потому что это время, это большой важный документ, по которому наше государство в следующем году будет существовать в финансовом плане, и на это надо выделить достаточный ресурс времени".

"Поэтому мы его будем рассматривать или на следующей пленарной неделе, или, если мы будем видеть возможность, то на следующей непленарной неделе мы можем его рассмотреть на внеочередном заседании, если будем видеть такую ​​поддержку и возможность его принятия в Верховной Раде Украины", - сказал он.

Председатель ВР добавил, что по состоянию на сегодняшний день все фракции взяли тайм-аут для того, чтобы детально изучить этот документ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит бюджет-2021 на внеочередном заседании на следующей неделе, - Арахамия

Автор: 

ВР (29226) госбюджет (1186) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+3
Та ладно. Всего 300, - копейки при росте ВВП 40%
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30.11.2020 13:03
+2
за що ви не беретеся, рукожопі зелені макаки, все стає лайном
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30.11.2020 13:03
+1
Дефицит бюджета 400 ярдов....
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30.11.2020 13:02
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Дефицит бюджета 400 ярдов....
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30.11.2020 13:02 Ответить
Та ладно. Всего 300, - копейки при росте ВВП 40%
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30.11.2020 13:03 Ответить
Верховна Рада має працювати без вихідних і святкових днів до весни, щоб вийти з конституційної та фінансової кризи, побороти коронавірус та виграти війну!
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30.11.2020 13:35 Ответить
за що ви не беретеся, рукожопі зелені макаки, все стає лайном
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30.11.2020 13:03 Ответить
Фізично не встигає, бо хімічно хтось вже встиг.
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30.11.2020 13:05 Ответить
Ни умственно, ни физически.

Лузеры и вредители.
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30.11.2020 13:05 Ответить
"Бюджет, к сожалению, нам поступил с серьезной задержкой..."

Зебильное кодло в ВР не успевает в турборежиме "рассмотреть" то, что ей прислало такое же зебильное кодло в турборежиме из Кабмина.
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30.11.2020 13:05 Ответить
Доходы бюджета 2021 власть Зеленского планирует на уровне 1 трлн 92 млрд гривен. При этом 561 млрд. гривен (51,37%) они собираются получить от ВНУТРЕННИХ заимствований. Денег таких в стране просто нет. Осуществляться это будет путем вымывания золотовалютных запасов через ОВГЗ и скупкой этих бумажек банками с выдачей им рефинансирования от НБУ. ЗВЗ Украины уменьшаются уже с сентября месяца 2020 года. С таким бюджетом, под конец года, там останется не более 10-12% от нынешнего состояния. (с) "интеллектуальный локдаун" ..
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30.11.2020 13:05 Ответить
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30.11.2020 13:17 Ответить
опять началось, задержки, принимать ночью... а на срыв сроков вообще забили
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30.11.2020 13:07 Ответить
все съел Короновирус и Ковид
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30.11.2020 13:09 Ответить
уряя новая купюра
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30.11.2020 13:11 Ответить
Чему удивляться, мальчики и девочки не предпологали, что руководить страной нужны мозги. Но они не в обиде, чувствуют себя богами.
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30.11.2020 13:14 Ответить
НАТО готується надати Грузії План дій щодо членства. Перспектива України навіть не дискутується - ЗМІ

Тот самый ПДЧ который косатая просрала в "нулевых" а порох должен был подписать в декабре 2019.
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30.11.2020 13:18 Ответить
А попробуйте в турборежимі, всерівно для багатьох депутатів той Бюджет, звиняйте, як барану нові ворота.
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30.11.2020 13:30 Ответить
У Зелемойских выход один,назначить Порошенко премьером ,будет и транш МВФ,от Всемирного банка,и банка ****...,а так дефолт...,и Байден поддержит па любасу...,а так голый Вася, Босый ..опа
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30.11.2020 14:08 Ответить
 
 