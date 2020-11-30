Рада физически не успеет взяться за бюджет на этой неделе, - Разумков

Верховная Рада не успеет рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год на текущей пленарной неделе.

Об этом сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета 30 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Бюджет, к сожалению, нам поступил с серьезной задержкой... Он поступил только в прошлую пятницу. Хотя должен быть в Верховной Раде намного раньше, фактически, на неделю раньше. Согласно действующему законодательству и здравому смыслу, народные депутаты должны будут ознакомиться с этим документом, детально его изучить для того, чтобы определиться в своих позициях относительно его поддержки или внесения замечаний. На этой неделе физически мы его рассмотреть не успеваем", - подчеркнул спикер.

Разумков заметил, что согласно закону, на ознакомление нардепов с проектом бюджета отводится десять дней, и сделать это быстрее также не получится, "потому что это время, это большой важный документ, по которому наше государство в следующем году будет существовать в финансовом плане, и на это надо выделить достаточный ресурс времени".

"Поэтому мы его будем рассматривать или на следующей пленарной неделе, или, если мы будем видеть возможность, то на следующей непленарной неделе мы можем его рассмотреть на внеочередном заседании, если будем видеть такую ​​поддержку и возможность его принятия в Верховной Раде Украины", - сказал он.

Председатель ВР добавил, что по состоянию на сегодняшний день все фракции взяли тайм-аут для того, чтобы детально изучить этот документ.

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