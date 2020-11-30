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Новини
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Рада фізично не встигне взятися за бюджет на цьому тижні, - Разумков

Рада фізично не встигне взятися за бюджет на цьому тижні, - Разумков

Верховна Рада не встигне розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік на поточному пленарному тижні.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради 30 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Бюджет, на жаль, до нас надійшов з серйозною затримкою... Він надійшов лише в минулу п'ятницю. Хоча повинен був бути у Верховній Раді набагато раніше, фактично, на тиждень раніше. Згідно з чинним законодавством і здоровим глуздуом, народні депутати повинні будуть ознайомитися з цим документом, детально його вивчити для того, щоб визначитися в своїх позиціях щодо його підтримки або внесення зауважень. На цьому тижні фізично ми його розглянути не встигаємо", - наголосив спікер.

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Разумков зауважив, що згідно з законом, на ознайомлення нардепів із проєктом бюджету відводится десять днів, і зробити це швидше також не вийде, "тому що це час, це великий важливий документ, за яким наша держава наступного року буде існувати в фінансовому плані, і на це треба виділити достатній ресурс часу".

"Тому ми його будемо розглядати або на наступному пленарному тижні, або, якщо ми будемо бачити можливість, то на наступному непленарному тижні ми можемо його розглянути на позачерговому засіданні, якщо будемо бачити таку підтримку і можливість його прийняття у Верховній Раді України", - сказав він.

Голова ВР додав, що станом на сьогодні всі фракції взяли тайм-аут для того, щоб детально вивчити цей документ

Автор: 

ВР (14940) держбюджет (2388) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+3
Та ладно. Всего 300, - копейки при росте ВВП 40%
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30.11.2020 13:03
+2
за що ви не беретеся, рукожопі зелені макаки, все стає лайном
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30.11.2020 13:03
+1
Дефицит бюджета 400 ярдов....
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30.11.2020 13:02
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Дефицит бюджета 400 ярдов....
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30.11.2020 13:02 Відповісти
Та ладно. Всего 300, - копейки при росте ВВП 40%
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30.11.2020 13:03 Відповісти
Верховна Рада має працювати без вихідних і святкових днів до весни, щоб вийти з конституційної та фінансової кризи, побороти коронавірус та виграти війну!
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30.11.2020 13:35 Відповісти
за що ви не беретеся, рукожопі зелені макаки, все стає лайном
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30.11.2020 13:03 Відповісти
Фізично не встигає, бо хімічно хтось вже встиг.
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30.11.2020 13:05 Відповісти
Ни умственно, ни физически.

Лузеры и вредители.
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30.11.2020 13:05 Відповісти
"Бюджет, к сожалению, нам поступил с серьезной задержкой..."

Зебильное кодло в ВР не успевает в турборежиме "рассмотреть" то, что ей прислало такое же зебильное кодло в турборежиме из Кабмина.
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30.11.2020 13:05 Відповісти
Доходы бюджета 2021 власть Зеленского планирует на уровне 1 трлн 92 млрд гривен. При этом 561 млрд. гривен (51,37%) они собираются получить от ВНУТРЕННИХ заимствований. Денег таких в стране просто нет. Осуществляться это будет путем вымывания золотовалютных запасов через ОВГЗ и скупкой этих бумажек банками с выдачей им рефинансирования от НБУ. ЗВЗ Украины уменьшаются уже с сентября месяца 2020 года. С таким бюджетом, под конец года, там останется не более 10-12% от нынешнего состояния. (с) "интеллектуальный локдаун" ..
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30.11.2020 13:05 Відповісти
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30.11.2020 13:17 Відповісти
опять началось, задержки, принимать ночью... а на срыв сроков вообще забили
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30.11.2020 13:07 Відповісти
все съел Короновирус и Ковид
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30.11.2020 13:09 Відповісти
уряя новая купюра
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30.11.2020 13:11 Відповісти
Чему удивляться, мальчики и девочки не предпологали, что руководить страной нужны мозги. Но они не в обиде, чувствуют себя богами.
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30.11.2020 13:14 Відповісти
НАТО готується надати Грузії План дій щодо членства. Перспектива України навіть не дискутується - ЗМІ

Тот самый ПДЧ который косатая просрала в "нулевых" а порох должен был подписать в декабре 2019.
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30.11.2020 13:18 Відповісти
А попробуйте в турборежимі, всерівно для багатьох депутатів той Бюджет, звиняйте, як барану нові ворота.
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30.11.2020 13:30 Відповісти
У Зелемойских выход один,назначить Порошенко премьером ,будет и транш МВФ,от Всемирного банка,и банка ****...,а так дефолт...,и Байден поддержит па любасу...,а так голый Вася, Босый ..опа
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30.11.2020 14:08 Відповісти
 
 