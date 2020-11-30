В Бердянске подростки подожгли 12-летнего мальчика ради "крутого" видео, - Нацполиция

Подростки, пытаясь снять "крутое" видео, облили 12-летнего мальчика спиртом и подожгли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

29 ноября около 1:00 ночи в полицию поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставили 12-летнего парня с ожогами тела разной степени тяжести.

Для выяснения всех обстоятельств, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и инспекторы ювенальной превенции. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон.

Подростки объяснили, что надеялись только на огонь, без ожогов. Затем потушили товарища в ванной комнате, и испугавшись содеянного, отвели его домой. Карету скорой помощи вызвала уже мать парня. В настоящее время ребенок с телесными повреждениями в виде термического ожога 2 степени 30% тела находится в реанимационном отделении Бердянской детской городской больницы.

Сейчас сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями ребят по усилению контроля по воспитанию детей и передали информацию об указанном событии в отдел службы по делам детей Бердянского городского совета.

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