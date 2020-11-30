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В Бердянске подростки подожгли 12-летнего мальчика ради "крутого" видео, - Нацполиция

В Бердянске подростки подожгли 12-летнего мальчика ради

Подростки, пытаясь снять "крутое" видео, облили 12-летнего мальчика спиртом и подожгли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

29 ноября около 1:00 ночи в полицию поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставили 12-летнего парня с ожогами тела разной степени тяжести.

Для выяснения всех обстоятельств, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и инспекторы ювенальной превенции. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон.

Подростки объяснили, что надеялись только на огонь, без ожогов. Затем потушили товарища в ванной комнате, и испугавшись содеянного, отвели его домой. Карету скорой помощи вызвала уже мать парня. В настоящее время ребенок с телесными повреждениями в виде термического ожога 2 степени 30% тела находится в реанимационном отделении Бердянской детской городской больницы.

Сейчас сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями ребят по усилению контроля по воспитанию детей и передали информацию об указанном событии в отдел службы по делам детей Бердянского городского совета.

Также читайте: Мужчина убил свою жену, после чего застрелился сам. Тела обнаружила дочь, - полиция Николаева

Автор: 

Бердянск (443) поджог (1064) подростки (431) Нацполиция (16418) Запорожская область (3031)


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Топ комментарии
+24
а не хот ли они теперь ради крутого видео пройтись по ожоговому отделению и поснимать обработку ран и то, что остается на месте вызженой плоти??? а не хотят ли они поделиться своей шкурой (кожей) с задницы для тех, кому нужны операции по пересадке? а не хотят ли их родители оплатить лечение этого малолетнего дурика без инстинкта самосохранения?
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30.11.2020 13:21
+23
бл ну что за дебилы?
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30.11.2020 13:14
+14
як вчить зеля - відосики знімати... - гарні учні.
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30.11.2020 13:37
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бл ну что за дебилы?
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30.11.2020 13:14 Ответить
Діти засиділись в школі, їм потрібно лопату в руки і на роботу. А наші депутати хочуть 12 років їх тримати в безкоштовній школі де вони будуть підпалювати один одного і робити різну дурню! Таким активним дітям не потрібні 12 років освіти, їм потрібен атестат після 8 класу і на роботу, щоб не було дурних думок!
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30.11.2020 13:33 Ответить
В статті йдеться про дитину 12 років. Це сьомий клас. При чому тут 8-річна і навіть 12-річна освіта?
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30.11.2020 13:40 Ответить
Якби старші товаріщі цього хлопця вже ходили б на роботу а не просиджували в школі штани, то не було б цих дурнуватих травм, а були б цікаві та насичені трудові будні в супермаркеті або на заправці.
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30.11.2020 13:47 Ответить
Ну, тоді підпалять заправку. Ділов-то!
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30.11.2020 13:51 Ответить
Тоді рити траншеї, там для таких хлопців завжди є вільна лопата!
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30.11.2020 13:53 Ответить
з тебе, наприклад, жодної розумної думки не вилізло.
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30.11.2020 14:42 Ответить
Майбутній лохторат Зеленського. Це ж треба бути такими ідіотами!!!
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30.11.2020 13:15 Ответить
будущие кормители Украины
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30.11.2020 13:18 Ответить
і ці уібани вирішили відосік зняти...
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30.11.2020 13:19 Ответить
а не хот ли они теперь ради крутого видео пройтись по ожоговому отделению и поснимать обработку ран и то, что остается на месте вызженой плоти??? а не хотят ли они поделиться своей шкурой (кожей) с задницы для тех, кому нужны операции по пересадке? а не хотят ли их родители оплатить лечение этого малолетнего дурика без инстинкта самосохранения?
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30.11.2020 13:21 Ответить
а не хотЯТ* ли (пардон, на эмоциях)
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30.11.2020 13:33 Ответить
у подростков ,в силу отсутствия опыта жизни ,отсутствует понимание цены жизни ,жестокие до предела, видел шо творили такие, с легким стрелковым, в одной из стран Африке - жах полный ,даже для индейца
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30.11.2020 13:30 Ответить
як вчить зеля - відосики знімати... - гарні учні.
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30.11.2020 13:37 Ответить
Сопляки с 5 лет уже со смартфонами бегают и в интернете зависают. Заканчивается подобным.
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30.11.2020 13:42 Ответить
Навіть мавпа розумніша за цих ідійотів...

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30.11.2020 13:53 Ответить
Потрібно було з даху пригнути, ради крутого відео.
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30.11.2020 14:02 Ответить
Что-то у меня есть сомнения, что пострадавший сам согласился. Скорее всего, запугали, вот он и говорит про собственное желание.
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30.11.2020 14:35 Ответить
гарантирую. что это детки зедятлов, копирующие паприкольные выходки своих тупых родителей.
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30.11.2020 15:17 Ответить
Ну это еще не так трагычески закончилось. Есть оригиналы, снимающие видисики на крышах электричек.
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30.11.2020 15:45 Ответить
Біля 1-ї ночі викликали швидку. А батьки знають, де їх діти і що вони роблять в такий час? Вони вважають це нормальний час для 12-річних???
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30.11.2020 16:47 Ответить
Пацаны омологировали себя как дебилы.
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30.11.2020 20:31 Ответить
Нужен закон о внедрении телесных наказаний для малолеток, 50 ударов розгами, для отморозков и принудительный взыскание средств с семьи
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30.11.2020 23:38 Ответить
 
 