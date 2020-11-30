У Бердянську підлітки підпалили 12-річного хлопчика заради "крутого" відео, - Нацполіція

Підлітки, намагаючись зняти "круте" відео, облили 12-річного хлопчика спиртом і підпалили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

29 листопада близько 1:00 ночі в поліцію надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них доставили 12-річного хлопця з опіками тіла різного ступеня тяжкості.

Для з’ясування всіх обставин, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції та інспектори ювенальної превенції. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Потерпілий розповів правоохоронцям, що опіків зазнав унаслідок підпалу, який вчинили його друзі. Працівники поліції з’ясували, що хлопець добровільно на це погодився, адже вся компанія намагалася зробити "круте" відео. Для цього двоє однолітків потерпілого зібралися за місцем мешкання одного з них, коли нікого з дорослих не було вдома, облили хлопця спиртом та підпалили. Весь процес знімали на телефон.

Підлітки пояснили, що сподівалися лише на вогонь, без опіків. Потім загасили товариша у ванній кімнаті, та злякавшись скоєного, відвели його додому. Карету швидкої допомоги викликала вже мати хлопця. На теперішній час дитина з тілесними ушкодженнями у вигляді термічного опіку 2-го ступеня 30% тіла знаходиться в реанімаційному відділенні Бердянської дитячої міської лікарні.

Наразі співробітники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з батьками хлопців щодо посилення контролю по вихованню дітей та передали інформацію про вказану подію до відділу служби у справах дітей Бердянської міської ради.