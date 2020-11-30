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У Бердянську підлітки підпалили 12-річного хлопчика заради "крутого" відео, - Нацполіція

У Бердянську підлітки підпалили 12-річного хлопчика заради

Підлітки, намагаючись зняти "круте" відео, облили 12-річного хлопчика спиртом і підпалили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

29 листопада близько 1:00 ночі в поліцію надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них доставили 12-річного хлопця з опіками тіла різного ступеня тяжкості.

Для з’ясування всіх обставин, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції та інспектори ювенальної превенції. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Потерпілий розповів правоохоронцям, що опіків зазнав унаслідок підпалу, який вчинили його друзі. Працівники поліції з’ясували, що хлопець добровільно на це погодився, адже вся компанія намагалася зробити "круте" відео. Для цього двоє однолітків потерпілого зібралися за місцем мешкання одного з них, коли нікого з дорослих не було вдома, облили хлопця спиртом та підпалили. Весь процес знімали на телефон.

Підлітки пояснили, що сподівалися лише на вогонь, без опіків. Потім загасили товариша у ванній кімнаті, та злякавшись скоєного, відвели його додому. Карету швидкої допомоги викликала вже мати хлопця. На теперішній час дитина з тілесними ушкодженнями у вигляді термічного опіку 2-го ступеня 30% тіла знаходиться в реанімаційному відділенні Бердянської дитячої міської лікарні.

Наразі співробітники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з батьками хлопців щодо посилення контролю по вихованню дітей та передали інформацію про вказану подію до відділу служби у справах дітей Бердянської міської ради.

Автор: 

Бердянськ (469) підпал (666) підлітки (393) Нацполіція (15123) Запорізька область (3555)


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Топ коментарі
+24
а не хот ли они теперь ради крутого видео пройтись по ожоговому отделению и поснимать обработку ран и то, что остается на месте вызженой плоти??? а не хотят ли они поделиться своей шкурой (кожей) с задницы для тех, кому нужны операции по пересадке? а не хотят ли их родители оплатить лечение этого малолетнего дурика без инстинкта самосохранения?
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30.11.2020 13:21
+23
бл ну что за дебилы?
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30.11.2020 13:14
+14
як вчить зеля - відосики знімати... - гарні учні.
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30.11.2020 13:37
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бл ну что за дебилы?
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30.11.2020 13:14 Відповісти
Діти засиділись в школі, їм потрібно лопату в руки і на роботу. А наші депутати хочуть 12 років їх тримати в безкоштовній школі де вони будуть підпалювати один одного і робити різну дурню! Таким активним дітям не потрібні 12 років освіти, їм потрібен атестат після 8 класу і на роботу, щоб не було дурних думок!
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30.11.2020 13:33 Відповісти
В статті йдеться про дитину 12 років. Це сьомий клас. При чому тут 8-річна і навіть 12-річна освіта?
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30.11.2020 13:40 Відповісти
Якби старші товаріщі цього хлопця вже ходили б на роботу а не просиджували в школі штани, то не було б цих дурнуватих травм, а були б цікаві та насичені трудові будні в супермаркеті або на заправці.
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30.11.2020 13:47 Відповісти
Ну, тоді підпалять заправку. Ділов-то!
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30.11.2020 13:51 Відповісти
Тоді рити траншеї, там для таких хлопців завжди є вільна лопата!
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30.11.2020 13:53 Відповісти
з тебе, наприклад, жодної розумної думки не вилізло.
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30.11.2020 14:42 Відповісти
Майбутній лохторат Зеленського. Це ж треба бути такими ідіотами!!!
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30.11.2020 13:15 Відповісти
будущие кормители Украины
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30.11.2020 13:18 Відповісти
і ці уібани вирішили відосік зняти...
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30.11.2020 13:19 Відповісти
а не хот ли они теперь ради крутого видео пройтись по ожоговому отделению и поснимать обработку ран и то, что остается на месте вызженой плоти??? а не хотят ли они поделиться своей шкурой (кожей) с задницы для тех, кому нужны операции по пересадке? а не хотят ли их родители оплатить лечение этого малолетнего дурика без инстинкта самосохранения?
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30.11.2020 13:21 Відповісти
а не хотЯТ* ли (пардон, на эмоциях)
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30.11.2020 13:33 Відповісти
у подростков ,в силу отсутствия опыта жизни ,отсутствует понимание цены жизни ,жестокие до предела, видел шо творили такие, с легким стрелковым, в одной из стран Африке - жах полный ,даже для индейца
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30.11.2020 13:30 Відповісти
як вчить зеля - відосики знімати... - гарні учні.
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30.11.2020 13:37 Відповісти
Сопляки с 5 лет уже со смартфонами бегают и в интернете зависают. Заканчивается подобным.
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30.11.2020 13:42 Відповісти
Навіть мавпа розумніша за цих ідійотів...

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30.11.2020 13:53 Відповісти
Потрібно було з даху пригнути, ради крутого відео.
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30.11.2020 14:02 Відповісти
Что-то у меня есть сомнения, что пострадавший сам согласился. Скорее всего, запугали, вот он и говорит про собственное желание.
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30.11.2020 14:35 Відповісти
гарантирую. что это детки зедятлов, копирующие паприкольные выходки своих тупых родителей.
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30.11.2020 15:17 Відповісти
Ну это еще не так трагычески закончилось. Есть оригиналы, снимающие видисики на крышах электричек.
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30.11.2020 15:45 Відповісти
Біля 1-ї ночі викликали швидку. А батьки знають, де їх діти і що вони роблять в такий час? Вони вважають це нормальний час для 12-річних???
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30.11.2020 16:47 Відповісти
Пацаны омологировали себя как дебилы.
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30.11.2020 20:31 Відповісти
Нужен закон о внедрении телесных наказаний для малолеток, 50 ударов розгами, для отморозков и принудительный взыскание средств с семьи
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30.11.2020 23:38 Відповісти
 
 