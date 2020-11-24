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17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція

17-річний житель села Великий Олексин повертався від бабусі з Івано-Франківська. Приблизно о 20:00 він приїхав на залізничний вокзал у Рівному і знову захотів покататися на маршрутці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Зробив усе, як зазвичай, "професійно", адже раніше двічі викрадав аналогічний транспортний засіб. Парубок прийшов на автостоянку на вулиці Макарова та, оскільки охоронець саме відлучився на кілька хвилин, безперешкодно зайшов на територію стоянки", - йдеться в повідомленні.

Приблизно в 00:30 охоронець обходив територію та побачив, що однієї з маршруток нема. Він одразу повідомив до поліції. Патрульним поліцейським у цей час надійшла інформація, що водій транспортного засобу міг поїхати у село Великий Олексин, тож направилися туди. Екіпаж патрульних виявив маршрутне таксі на вулиці Олексинській у Рівному. Однак її керманич на вимогу поліцейських не зупинявся та навіть зумів "відірватися" від копів, з’їхавши на польову дорогу та вимкнувши світло фар.

Через деякий час патрульні інспектори все ж розшукали без механічних пошкоджень і справному стані транспортний засіб на одній з вулиць села Великий Олексин.

Працівники поліції встановили й особу викрадача: ним виявився вже всім знайомий 17-річний "викрадач маршруток". Парубок в аналогічний спосіб викрав маршрутку 26 лютого цьогоріч, а через чотири дні – іще одну.

Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом без електронного засобу контролю. І хоч суд виніс йому вирок — два роки іспитового строку, але він іще не набув законної сили.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчиненим повторно, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Неповнолітній зізнається у скоєному та, які і в минулі рази, стверджує, що просто хотів покататися.

Дивіться: Збільшення термінів тюремного ув'язнення за викрадення авто посилить майновий захист громадян, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Та подарите ему уже газельку, у пацана явно призвание.
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24.11.2020 12:24
+22
зробіть вже хлопця маршрутчіком!
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24.11.2020 12:29
+7
Сколько он еще долден маршруток украсть чтобы его в психушку засунули?
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24.11.2020 12:26
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Та подарите ему уже газельку, у пацана явно призвание.
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24.11.2020 12:24 Відповісти
зробіть вже хлопця маршрутчіком!
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24.11.2020 12:29 Відповісти
Виртуальным у тренажёра в палате 17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3849
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24.11.2020 12:48 Відповісти
Тогда завтра начнут самолёты и корабли угонять ну как бы брать на прокат 17-летний парень в третий раз за год угнал маршрутку в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6652
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24.11.2020 12:33 Відповісти
пацана в психушку, ментов - уволить
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24.11.2020 12:25 Відповісти
Сколько он еще долден маршруток украсть чтобы его в психушку засунули?
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24.11.2020 12:26 Відповісти
Один авто из президентского обслуживания или катафалк и палата обеспечена 17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1457
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24.11.2020 12:52 Відповісти
я б в маршрутчики пошёл, пусть меня научат.)))
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24.11.2020 12:27 Відповісти
Оце настирний пацан, маршрутчіком буде 17-летний парень в третий раз за год угнал маршрутку в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 867
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24.11.2020 12:28 Відповісти
а может его зэбилы новым президентом выберут
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24.11.2020 12:46 Відповісти
21 ему только через 4 года 17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5634 так что будет другой 17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 924
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24.11.2020 12:54 Відповісти
він що, встиг рейс у Київ зробити?
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24.11.2020 12:28 Відповісти
Киев, Великий Алексин, ул. Алексинская в Киеве, полевая дорога, Ривне.

Что вообще в статье написано?
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24.11.2020 12:31 Відповісти
уже відредактували "Патрульным полицейским в это время поступила информация, что водитель транспортного средства мог поехать в село Великий Алексин, поэтому они направились туда. Экипаж патрульных обнаружил маршрутное такси на улице Алексинской в РивномИсточник: https://censor.net/ru/n3232874"
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24.11.2020 12:39 Відповісти
парень опытный, так сумел все запутать и не поймешь....
при том, что возвращался от бабушки из ивано-франковска
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24.11.2020 12:46 Відповісти
У мальчика явно с головушкой не в порядке. Его родители - здоровые люди? В любом случае их то же пора бы спросить.
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24.11.2020 12:35 Відповісти
Да купите вы парню автобус, все видят как он мучается и никто не поможет
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24.11.2020 12:36 Відповісти
настоящее кино : "берегись автомобиля"Юнный герой с фамилией Деточкин
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24.11.2020 12:39 Відповісти
Интересно, кто будет отвечать, за непринятие мер по предотвращению преступления, когда он в четвертый раз маршруткой задавит кого то?
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24.11.2020 12:42 Відповісти
Шутки шутками, а для тех кто внимательно читал материал должны понимать, что подобные покатушки да ещё и с выключенным светом ,заканчиваются серьёзными авариями, где страдают невинные люди, а также другие водилы и их транспортные средства, поэтому надо наказывать и ограничивать, как вариант в психушку на пару лет и давать на завтрак отварные буряки и давать лекарства для успокоения пыла
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24.11.2020 12:45 Відповісти
может надо ключи в бардачке не оставлять, для начала?
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24.11.2020 12:57 Відповісти
Само собой не надо , но украсть например газель и без ключей не проблема 17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2666,
некоторые ещё и техпаспорт с правами там за компанию хранят 17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2595
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24.11.2020 13:00 Відповісти
Оставьте парня в покое.
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24.11.2020 12:56 Відповісти
Третий раз - уже рецидивист!
Правда, без мозгов.
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24.11.2020 12:57 Відповісти
Есть хороший способ прекратить угоны транспорта, поломать ему ноги и руки. Для некоторых дебилов понимание правила поведения в обществе доходит только через личные увечья.
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24.11.2020 13:28 Відповісти
Может ему жить негде?
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24.11.2020 13:31 Відповісти
Маньяк малолетний какой то... 17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7600
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24.11.2020 13:31 Відповісти
Побеждён - но не сломлен
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24.11.2020 13:32 Відповісти
Біля, що в нас за суди? Цей хлопець міг би когось по дорозі вбити.
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24.11.2020 13:35 Відповісти
Чему удивляться, у на главнокомандующий на ходу учится.
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24.11.2020 14:02 Відповісти
Сэкономил на проезде, рассчитается временем на нарах. Время-деньги.
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24.11.2020 14:36 Відповісти
Пока десять раз не угонит - на сажать! Тока с одинадцатого раза!
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24.11.2020 15:24 Відповісти
Таксує по ночах
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24.11.2020 15:43 Відповісти
серійний шизофренік)
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24.11.2020 16:31 Відповісти
рецидивист... роба в полосочку, небо в клеточку.
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24.11.2020 21:52 Відповісти
"Угнал и не только никого не сбил, но и маршрутку сберёг. Ай молодец, ай красавчик! Знает цену маршрутке. "
17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6638
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29.12.2020 23:36 Відповісти
 
 