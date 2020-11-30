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Одесских школьников переводят на дистанционное обучение

Одесских школьников переводят на дистанционное обучение

В Одессе учащихся 5-11 классов переведут на дистанционное обучение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба мэрии Одессы.

"В связи с ростом заболеваемости среди учителей и необходимостью прервать контакты между детьми, сегодня, 30 ноября 2020, на дистанционном заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации рассмотрен вопрос о переходе 5-11-х классов на дистанционное обучение с 1 по 11 декабря 2020", - сказано в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов дал поручение городской комиссии ТЭБ и ЧС подготовить соответствующее решение.

Отмечается также, что по состоянию на 30 ноября 2020 в школах Одессы на карантин переведены 223 класса, на 70 классов больше, чем на прошлой неделе. Значительное увеличение произошло 26 и 27 ноября.

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Вследствие различных заболеваний болеют более 400 педагогов города, из них 191 - с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Большинство больных - преподаватели 5-11-х классов, которые контактируют с большим количеством учеников разных классов.

карантин (16729) Одесса (7862) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115)


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У нас внучка, prep-school(десь между подготовительной в детсаде и первым классом) - на дистанционке. Шоб,курва.......все они и все Вы были мне здоровы. Бо она свои дом.задания очень просто решает, делая нервы нам. И ведь ей не откажешь, бо воспитывать - то работа родителей. А я - Диду, моя работа - баловать.
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30.11.2020 14:55 Ответить
Одесса, ау, вы намордники тоже в транспорте и магазах переляканные таскаете как в Киеве?
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30.11.2020 15:22 Ответить
Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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30.11.2020 20:12 Ответить
 
 