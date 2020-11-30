Одеських школярів переводять на дистанційне навчання

В Одесі учнів 5-11 класів переведуть на дистанційне навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба мерії Одеси.

"У зв'язку із зростанням захворюваності серед вчителів і необхідністю перервати контакти між дітьми, сьогодні, 30 листопада 2020 року, на дистанційному засіданні оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розглянуто питання про перехід 5-11-х класів на дистанційне навчання з 1 по 11 грудня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Мер Одеси Геннадій Труханов дав доручення міській комісії ТЕБ та НС підготувати відповідне рішення.

Зазначається також, що станом на 30 листопада 2020 року у школах Одеси на карантин переведено 223 класи, на 70 класів більше, ніж минулого тижня. Значне збільшення відбулося 26 і 27 листопада.

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Унаслідок різних захворювань хворіють понад 400 педагогів міста, з них 191 - з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Більшість хворих - викладачі 5-11-х класів, які контактують з великою кількістю учнів різних класів.