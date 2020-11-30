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Одеських школярів переводять на дистанційне навчання

Одеських школярів переводять на дистанційне навчання

В Одесі учнів 5-11 класів переведуть на дистанційне навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба мерії Одеси.

"У зв'язку із зростанням захворюваності серед вчителів і необхідністю перервати контакти між дітьми, сьогодні, 30 листопада 2020 року, на дистанційному засіданні оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розглянуто питання про перехід 5-11-х класів на дистанційне навчання з 1 по 11 грудня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Мер Одеси Геннадій Труханов дав доручення міській комісії ТЕБ та НС підготувати відповідне рішення.

Зазначається також, що станом на 30 листопада 2020 року у школах Одеси на карантин переведено 223 класи, на 70 класів більше, ніж минулого тижня. Значне збільшення відбулося 26 і 27 листопада.

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Унаслідок різних захворювань хворіють понад 400 педагогів міста, з них 191 - з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Більшість хворих - викладачі 5-11-х класів, які контактують з великою кількістю учнів різних класів.

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5430) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) дистанційне навчання (134)


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У нас внучка, prep-school(десь между подготовительной в детсаде и первым классом) - на дистанционке. Шоб,курва.......все они и все Вы были мне здоровы. Бо она свои дом.задания очень просто решает, делая нервы нам. И ведь ей не откажешь, бо воспитывать - то работа родителей. А я - Диду, моя работа - баловать.
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30.11.2020 14:55 Відповісти
Одесса, ау, вы намордники тоже в транспорте и магазах переляканные таскаете как в Киеве?
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30.11.2020 15:22 Відповісти
Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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30.11.2020 20:12 Відповісти
 
 