Варфоломей подтвердил визит в Украину в августе 2021 года
Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение посетить Украину. Его визит ожидается в августе 2021 года на День независимости Украины.
Об этом он заявил на литургии в Патриаршем соборе на Фанаре в честь основателя Константинопольской церкви Андрея Первозванного, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что сегодняшний престольный праздник проходит при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и нескольких челнов его Кабинета Министров.
В Патриаршем соборе Варфоломей объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День Независимости 24 августа следующего года в ответ на приглашение Президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, ранее Офис Президента сообщал, что визит Варфоломея может состояться на День Независимости, если стабилизируется эпидемическая ситуация. До этого визит Варфоломея анонсировали еще в 2019 году. В частности, об этом говорил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.
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Андрея не 13 декабря, как навязала рпц упц мп
От так от, не патріарх Варфоломій, а "глава Фанару"...
"Тим не менше, в дусі пастирської чуйності, ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних або тих, хто перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів, згідно з каноном 8 І Нікейського собору, сподіваючись, що волею Божою вони незабаром об'єднаються з помісною Церквою", - повідомив патріарх.
Тобто митрополит Онуфрій уже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, який проживає в Києві.
https://www.5.ua/suspilstvo/upts-mp-prypynyla-svoie-isnuvannia-vselenskyi-patriarkh-228147.html
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ф.ЕКАЛИСТАН ..! . ,
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Заявлояю, как атеист.
- - - - Это победа !
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Синод Кіпрської православної церкви підтвердив визнання Православної Церкви України. Спроба РПЦ з Москви підкупити архієреїв та розколоти кіпріотів - провалилася. А буквально перед тим сталася ще одна історична подія: вперше українські єпископи взяли участь у висвяті архієрея Вселенського Патріархату. Молитва українською мовою знову звучала на Фанарі.
https://www.youtube.com/watch?v=SDxzWB1KNkQ&feature=youtu.be