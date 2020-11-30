Варфоломей подтвердил визит в Украину в августе 2021 года

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение посетить Украину. Его визит ожидается в августе 2021 года на День независимости Украины.

Об этом он заявил на литургии в Патриаршем соборе на Фанаре в честь основателя Константинопольской церкви Андрея Первозванного, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что сегодняшний престольный праздник проходит при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и нескольких челнов его Кабинета Министров.

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В Патриаршем соборе Варфоломей объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День Независимости 24 августа следующего года в ответ на приглашение Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Офис Президента сообщал, что визит Варфоломея может состояться на День Независимости, если стабилизируется эпидемическая ситуация. До этого визит Варфоломея анонсировали еще в 2019 году. В частности, об этом говорил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.