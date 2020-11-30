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Варфоломей подтвердил визит в Украину в августе 2021 года

Варфоломей подтвердил визит в Украину в августе 2021 года

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение посетить Украину. Его визит ожидается в августе 2021 года на День независимости Украины.

Об этом он заявил на литургии в Патриаршем соборе на Фанаре в честь основателя Константинопольской церкви Андрея Первозванного, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что сегодняшний престольный праздник проходит при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и нескольких челнов его Кабинета Министров.

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В Патриаршем соборе Варфоломей объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День Независимости 24 августа следующего года в ответ на приглашение Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Офис Президента сообщал, что визит Варфоломея может состояться на День Независимости, если стабилизируется эпидемическая ситуация. До этого визит Варфоломея анонсировали еще в 2019 году. В частности, об этом говорил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Автор: 

Варфоломей (240) визит (3068) Кабмин (14024) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+18
Святой человек! Умный и воспитанный. Другой бы после шуток недоумка про "Томос - термос" , послал бы его куда подальше. А тут другая реакция. Варфоломей понимает, что зебилы приходят и уходят, а Вера остается
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30.11.2020 15:28
+12
Ласкаво просимо панотче.
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30.11.2020 15:28
+11
З Богом!
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30.11.2020 15:26
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З Богом!
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30.11.2020 15:26 Ответить
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30.11.2020 15:27 Ответить
Святой человек! Умный и воспитанный. Другой бы после шуток недоумка про "Томос - термос" , послал бы его куда подальше. А тут другая реакция. Варфоломей понимает, что зебилы приходят и уходят, а Вера остается
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30.11.2020 15:28 Ответить
Ласкаво просимо панотче.
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30.11.2020 15:28 Ответить
сегодня, 30 ноября, литургия в Патриаршем соборе на Фанаре в честь основателя Константинопольской церкви Андрея Первозванного

Андрея не 13 декабря, как навязала рпц упц мп
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30.11.2020 16:02 Ответить
Зелемойских в августе уже не будет
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30.11.2020 15:31 Ответить
дай то Боже...
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30.11.2020 15:33 Ответить
Онуфрій Березовський і Гундяєв всираються. І вимагають від Зе скасувати цей візит. Дослівно: https://news.church.ua/2020/11/17/keruyuchij-spravami-upc-prokomentuvav-mozhlivist-vizitu-patriarxa-varfolomiya-v-ukrajinu/ "вважає, що приїзд глави Фанару в Україну може викликати нові протистояння в суспільстві. преЗЕденту варто було б врахувати ситуацію, яка склалася в державі"

От так от, не патріарх Варфоломій, а "глава Фанару"...
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30.11.2020 15:32 Ответить
Нехай позатикають свої пельки і сопуть у дві дірочки. Варфоломій їм коротко і яско пояснив, що "ієрархи УПЦ МП, (РПЦ в Україні) вже не є місцевими правлячими єпископами".

"Тим не менше, в дусі пастирської чуйності, ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних або тих, хто перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів, згідно з каноном 8 І Нікейського собору, сподіваючись, що волею Божою вони незабаром об'єднаються з помісною Церквою", - повідомив патріарх.

Тобто митрополит Онуфрій уже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, який проживає в Києві.

https://www.5.ua/suspilstvo/upts-mp-prypynyla-svoie-isnuvannia-vselenskyi-patriarkh-228147.html
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30.11.2020 18:48 Ответить
ПОЦтриарх попяра Гундяй Мавзолейный придет к чЛенину на аудиенцию...,но чЛенин был Атеистом...,дарма праця...
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30.11.2020 15:34 Ответить
Я бы на его месте Зеле термос все-таки подарил бы. Каждому президетнту то, что заслужил.
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30.11.2020 15:37 Ответить
Тобто, такі до серпня зеля ******** ! Дякую, Падре, за передбачуваність!
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30.11.2020 15:37 Ответить
Андрей Первозванный основатель Константинопольской Церкви...Причем тут РАБссия понятия не имею... Крысы Мавзолейные,а кто вас окрестил в 988 году?Сатана или Дьявол чЛенин?А в каком году? В то время на Мацковии даже дяревни вонючей не было,не то что Церкви...
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30.11.2020 15:42 Ответить
рф -- росЦия ФАШИССКАЯ . . ФАЛЬШИВАЯ ! .

.

ф.ЕКАЛИСТАН ..! . ,

.

россия-6

масква- 6

кремль - 6

= 666

.
.
. .
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30.11.2020 15:44 Ответить
Хороршее дело!

Заявлояю, как атеист.
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30.11.2020 15:49 Ответить
Просимо паноотче і дякуємо за Вашу любов до України і українського народу, за Вашу підтримку в самі важкі для нас часи.
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30.11.2020 18:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SDxzWB1KNkQ -

- - - - Это победа !
. .
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30.11.2020 19:28 Ответить
Яка нам до прибуття Святійшого Патріарха Варфоломея навести в домі порядок і представити його чистим від Лайна та Непотрібу ? Все в наших руках. А наші руки і до роботи прийнятні,і до прибирання годні. Так Очистимо свій дім Україну від всілякої мерзотної пахучої Гнилі та ворожого чобота ублюдка Упиря!
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30.11.2020 19:53 Ответить
Вперше за останні 300 років: Кремль зазнав чергових поразок від світового православ'я.
Синод Кіпрської православної церкви підтвердив визнання Православної Церкви України. Спроба РПЦ з Москви підкупити архієреїв та розколоти кіпріотів - провалилася. А буквально перед тим сталася ще одна історична подія: вперше українські єпископи взяли участь у висвяті архієрея Вселенського Патріархату. Молитва українською мовою знову звучала на Фанарі.
https://www.youtube.com/watch?v=SDxzWB1KNkQ&feature=youtu.be
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30.11.2020 21:29 Ответить
 
 